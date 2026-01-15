Євросоюз знижує граничну ціну на російську нафту з $47 до $44 за барель

Європейський Союз оголосив про зниження граничної ціни на російську нафту з $47 до $44,1 за барель.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Ради ЄС, повідомляє Forbes.

Новий ліміт набуде чинності з 1 лютого. Для контрактів, укладених до цієї дати, передбачено перехідний період ‒ операції за ними мають бути завершені не пізніше 16 квітня 2026 року.

У ЄС запроваджено систему, де стеля цін на російську нафту (price cap) не є фіксованою, а автоматично переглядається кожні 6 місяців. Вона завжди встановлюється на 15% нижче середньої ринкової ціни російської нафти (типу Urals) за попередні півроку.

У липні 2025 року був встановлений новий рівень ‒ $47 за барель. Тепер Єврокомісія опублікувала офіційне повідомлення з розрахунком середньої ціни за період липень–грудень 2025 року, після чого стеля автоматично знизилася до $44,1.

Нові санкції мають посилити економічний тиск на Росію, позбавивши її ключових енергетичних доходів, що фінансують війну проти України. Гранична ціна забороняє компаніям ЄС брати участь у транспортуванні російської нафти та наданні супутніх послуг.

Як повідомлялося, середня ціна російської нафти Urals у грудні 2025 року знизилася до $39,18 за барель. Порівняно з листопадом ($44,87) ціна головної експортної марки російських нафтовиків впала на 13%, а від початку року ($67,66 у січні) – на 41%.

Через санкції президента США Дональда Трампа проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл" знижки на Urals досягли рекордних значень з початку повномасштабної війни Росії проти України: у портах Балтійського моря ‒ до $28 за барель до Brent, а у Чорному морі ‒ до $26.