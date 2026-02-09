ЄС планує вперше ввести санкції проти портів третіх країн, що обслуговують "тіньовий флот" Росії

Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти портів

Згідно з документом, ЄС пропонує додати до санкційного списку порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії. Це означатиме, що європейським компаніям та приватним особам буде заборонено здійснювати операції з цими двома портами.

Інші заборони від ЄС

Також ЄС пропонує заборонити імпорт металів, зокрема нікелевих злитків, залізних руд та концентратів, нерафінованої та обробленої міді та різного металобрухту, зокрема алюмінію.

Пропозиції щодо нового санкційного пакету ЄС також передбачають заборону імпорту солі, аміаку, гальки, кремнію та хутряних шкур.

Крім цього, ЄС пропонує включити до списку ще два киргизькі банки за надання послуг з криптоактивами Росії – Керемет та Капитал Банк, а також банк у Лаосі та банк у Таджикистані, виключивши при цьому двох китайських кредиторів.

