УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9058 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
470 8

Україна запровадила санкції проти 91 судна "тіньового флоту" РФ

Тіньовий флот РФ: Україна запровадила санкції про 91 судна

Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 91 морського судна "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зазначається, що ці судна окупанти використовували для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн.

"Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Наслідки санкцій: У Росії почнуть перезбирати літаки Airbus

Судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Інформацію про санкції Україна передасть цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.

27 суден із цього переліку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 триватиме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські танкери "тіньового флоту" використовують Сінгапур для обходу санкцій, - ЗМІ

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія планує створити штаб для боротьби з російським "тіньовим флотом", - Sunday Times

Автор: 

Зеленський Володимир (27812) росія (70096) санкції (13172) флот (488)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санкції треба ввести на тих,хто дозволяє транзит рос.нафти,через всю територію країни, для продажі і отримання нафтодоларів.
показати весь коментар
13.02.2026 10:18 Відповісти
Санкції це фактично заборона або якісь обмеження.Що можуть заборонити слуги неукраїнського народу танкерам інших країн?
показати весь коментар
13.02.2026 10:21 Відповісти
А решта відкупились?
показати весь коментар
13.02.2026 10:35 Відповісти
Ви краще перекрили тразит російської нафти в Угорщину і Словачину на якій рашисти щорічно заробляють близько 7 мільярдів євро ,а не дурью маялись на що немаєте жодного впливу.
показати весь коментар
13.02.2026 10:43 Відповісти
ЗЕлене шобло-***** черговий пук у воду зробило. Імітатори-узурпатори.
показати весь коментар
13.02.2026 11:44 Відповісти
Як завжди на словах чи вже на папері!? Хоча, яка різниця
показати весь коментар
13.02.2026 12:06 Відповісти
Единственные реально действующие санкции - это "Малюк" или "Магура"!
показати весь коментар
13.02.2026 12:19 Відповісти
Теперь в Мариуполь не зайдут
показати весь коментар
13.02.2026 13:13 Відповісти
 
 