Україна запровадила санкції проти 91 судна "тіньового флоту" РФ
Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 91 морського судна "тіньового флоту" Росії.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
Подробиці
Зазначається, що ці судна окупанти використовували для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн.
"Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях", - йдеться в повідомленні.
Судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.
Інформацію про санкції Україна передасть цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.
27 суден із цього переліку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 триватиме.
Що передувало?
