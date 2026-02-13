Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виготовляє дрони: 10 тис. передадуть вже цьогоріч

Індустрія дронів

Президент Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виробляє дрони для української армії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом.

Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі.

Читайте також: Україна запровадила санкції проти 91 судна "тіньового флоту" РФ

"І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.



Дякую канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові. Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя", - підсумував він.

Дивіться: Зеленський прибув до Мюнхена: Будуть нові кроки до спільної безпеки України і Європи. ВIДЕО