Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виготовляє дрони: 10 тис. передадуть вже цьогоріч
Індустрія дронів
Президент Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виробляє дрони для української армії.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом.
Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", - розповів глава держави.
За словами Зеленського, Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі.
"І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.
Дякую канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові. Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя", - підсумував він.
Робота в «рої»: Можливість керування декількома дронами одним оператором за допомогою ПЗ Altra.
Штучний інтелект (ШІ): Висока автономність, здатність вражати цілі навіть при втраті зв'язку (в умовах активної РЕБ), використовуючи алгоритми машинного зору.
