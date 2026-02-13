Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виготовляє дрони: 10 тис. передадуть вже цьогоріч

Президент Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виробляє дрони для української армії.

"Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом.

Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі.

"І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.

Дякую канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові. Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя", - підсумував він.

Топ коментарі
+13
10000--це майже нічого А піару---ого-го
13.02.2026 14:07 Відповісти
+10
Писець підприємству! Де з'являється гундосий-там все занепадає
13.02.2026 14:24 Відповісти
+9
рашистський агент "буратіно" доповів ,Залишилося чекати рашистської диверсії на вказаеому .агеньом, підприємстві...
13.02.2026 14:10 Відповісти
10000--це майже нічого А піару---ого-го
13.02.2026 14:07 Відповісти
При чому, піару наперед! Вже не раз з його піарів виходив лише пшик!
13.02.2026 14:34 Відповісти
Дрони різні бувають. Різної дальності, різного призначення. Штучний інтелект із машинним зором, це інший рівень.
13.02.2026 14:40 Відповісти
мені б верховного головнокомандувача хоч з якимось, навіть найменшим інтелектом.
13.02.2026 15:24 Відповісти
Із цим не посперечаєшся...
13.02.2026 15:53 Відповісти
У нас такого не випускають!
13.02.2026 17:35 Відповісти
та да.

роз'їхались по світах начальники кафедри кібернетики криворіжського оплоту науки
13.02.2026 21:12 Відповісти
У нас такой избирается.
14.02.2026 04:43 Відповісти
Якщо вони з ші (Штучний інтелект), то це здорово
13.02.2026 22:42 Відповісти
Если по уму, то правильно сообщили - 10 000 шт.
Я бы написал бы и 8674 шт. )
Враг не должен знать производственные возможности предприятия.
"Подозрительные" взрывы на военных объектах были в Болгарии, в Румынии и в других странах.
Зачем расжигать врагу не здоровый интерес?
14.02.2026 04:42 Відповісти
От чому треба вчитись писати тексти. Бо я прочитав це так, що виробнича лінія спроможна виготовити 10к дронів на рік. Це як, три бабці сидять і ліплять 25 дронів на добу?
13.02.2026 14:07 Відповісти
Срочно, всьо хлоркой посыпать.
13.02.2026 14:08 Відповісти
Очі забігали, руки затряслися, слина потекла....
13.02.2026 14:10 Відповісти
13.02.2026 14:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8UPCodRqtEc&t=606s https://www.youtube.com/watch?v=8UPCodRqtEc&t=606sГарантий США нет - Зеленский идёт на отчаянный шаг /№1093/ Юрий Швец
Стаття -бомба в THE ATLANTIC, знову Саймон Шустер з надр ОПи бере інтерв"ю у Вовчика в паніці
13.02.2026 14:12 Відповісти
"Ми побачили виробничу лінію"

для 10 тыс. в год "виробнича лінія" звучит слишком громко
13.02.2026 14:12 Відповісти
10 000 в рік і все , оце прорив
13.02.2026 14:14 Відповісти
Хай все розкаже єрмаку кацапи ***********...
13.02.2026 14:15 Відповісти
10 000 дронов в год, можно делать в простом гараже.
Наверное, Зеленский не все сказал: "Остальные 990 000 дронов пойдут на том самый экспорт в Европу.
Иначе, чего это вдруг Зеленский поехал в неизвестное немецко-украинское производство?
13.02.2026 14:22 Відповісти
Вася, дрони бувають дуууже різні. Ти скільки вже в гаражі" склєпав"?
13.02.2026 14:42 Відповісти
А пані розбирається в дронах .?
Інжєнєр .?😁
13.02.2026 15:20 Відповісти
А ти у верхньго НІКА Санчо- Пансою підробляєш, чи ослом?
13.02.2026 15:55 Відповісти
Маруся, знаю.
Не кажись дуууже вумной. Тебе это не идет.
Лучше иди на кухню мыть посуду, если умеешь это делать.
14.02.2026 04:36 Відповісти
а вы сколько их сделали в простом гараже, в январе месяце 2026г. ?
наверно 1 000 шт.
13.02.2026 22:48 Відповісти
Да, сделал 1000 шт. А таких как я 10 человек, работая в 2-е смены по 5 человек, в гараже сделают 10 000 штук.
Минимум. Не напрягаясь.
А здесь речь идет о промышленном предприятии, на котором работают десятки-сотни человек.
14.02.2026 04:32 Відповісти
ми маємо на увазі, що ви збираєте дрони з Х-подібним крилом, 4 електромоторами, маневреністю, дальністю польоту - до 100 км, швидкістю - до 220 км/год.
Робота в «рої»: Можливість керування декількома дронами одним оператором за допомогою ПЗ Altra.
Штучний інтелект (ШІ): Висока автономність, здатність вражати цілі навіть при втраті зв'язку (в умовах активної РЕБ), використовуючи алгоритми машинного зору.

Ви ж такі робите?
або сделают ? ммміініімуум не напружуюсь ?

Або Fpv дрони?
14.02.2026 16:23 Відповісти
13.02.2026 14:24 Відповісти
Прикусив би собі паяц дурнуватого язика!
13.02.2026 14:38 Відповісти
Якщо він вдавиться фісташкою, я не сумуватиму. Зовсім.
13.02.2026 15:04 Відповісти
А того, хто пригостить його такою фісташкою, потрібно буде нагородити!
13.02.2026 17:33 Відповісти
Нахер ви його туди впустили? Це режимний обьект
13.02.2026 15:03 Відповісти
Вже ні. Фоточки з геолокацією вже в мережі.
13.02.2026 15:17 Відповісти
А мільйона дронів на Фронт так і немає...
Нещасних 10 тис.?!
А де ж ще 3 тис Фламінго..?!!
13.02.2026 15:18 Відповісти
знову один п.здьож.ти,мудак зелений, зроби хоч десяток дронів.
13.02.2026 15:24 Відповісти
Це він приїхав, щоб потім вказати точні координати росіянам.
13.02.2026 15:31 Відповісти
хоча б 11 тис.
13.02.2026 15:37 Відповісти
10к дронів це тільки з цього заводу конкретного виробника. Дрони також виробляють в інших країнах і в Україні також. Тому ця цифра не презентує усю міць.
13.02.2026 16:12 Відповісти
Добре хоч що у Німеччині! А то координати тут же у кацапів були б...
13.02.2026 16:25 Відповісти
Після відвідування - зникла чайна ложечка.
пана попросили більше НЕ відвідувати фармочку - щоб не компроментувати виробництво яєць фламіндіча.
13.02.2026 16:45 Відповісти
Трєпєщі враг, отвєт блізок. Ми ужє заряділісь і на стартє:
13.02.2026 17:30 Відповісти
Ну тут точно ******** НЕ дадут.
13.02.2026 17:56 Відповісти
Тримаймося...Хоча б один із вас, критикани, зміг змоделювати "історію", що саме ТИ зараз у ролі Президента?
13.02.2026 21:49 Відповісти
Тримайся,Рома.У РОЛІ президента будь кто був би кращий.
14.02.2026 07:09 Відповісти
Цей візит напрягає.Паризька Богоматір не дасть збрехати.
14.02.2026 07:11 Відповісти
 
 