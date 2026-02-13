Зеленский прибыл в Мюнхен: Будут новые шаги к общей безопасности Украины и Европы. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен, где 13-15 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день, и будут новые шаги к нашей общей безопасности - Украины и Европы", - отметил он.

Совместные производства

По словам президента, в плане - первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов. Также состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

"Нужно больше наших совместных производств, больше нашей устойчивости, больше координации и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности

"Самое важное, чего мы можем достичь вместе, - это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты", - добавил президент Украины.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что его присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине.

Больше о Мюнхенской конференции

В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.