США обсудят с Венгрией и Словакией закупки энергоносителей РФ, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о переговорах с Будапештом и Братиславой по поводу российских энергоносителей и анонсировал возможную встречу с Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рубио сказал во время общения с журналистами перед своим вылетом на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать", - ответил Рубио на вопрос, будут ли США призывать Венгрию и Словакию прекратить покупать российские энергоносители.

Рубио встретится с Зеленским

Рубио заявил, что, вероятно, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что он будет там, и есть шанс увидеть его. Я считаю, что это в моем расписании, не уверен на 100%, но я уверен, что мы это сделаем", - сказал Рубио журналистам перед отъездом в Мюнхен.

На вопрос о продолжении бомбардировок Украины Россией Рубио назвал это "ужасным".

"Это война. Вот почему мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания невероятные. В этом проблема войн. Вот почему войны плохи, и именно поэтому мы так упорно работали более года, чтобы попытаться положить конец этой войне", – сказал он.

