США обсудят с Венгрией и Словакией закупки энергоносителей РФ, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о переговорах с Будапештом и Братиславой по поводу российских энергоносителей и анонсировал возможную встречу с Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рубио сказал во время общения с журналистами перед своим вылетом на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
"Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать", - ответил Рубио на вопрос, будут ли США призывать Венгрию и Словакию прекратить покупать российские энергоносители.
Рубио встретится с Зеленским
Рубио заявил, что, вероятно, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я думаю, что он будет там, и есть шанс увидеть его. Я считаю, что это в моем расписании, не уверен на 100%, но я уверен, что мы это сделаем", - сказал Рубио журналистам перед отъездом в Мюнхен.
На вопрос о продолжении бомбардировок Украины Россией Рубио назвал это "ужасным".
"Это война. Вот почему мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания невероятные. В этом проблема войн. Вот почему войны плохи, и именно поэтому мы так упорно работали более года, чтобы попытаться положить конец этой войне", – сказал он.
Вища ціна американського газу для такої країни, як Угорщина, що не має виходу до моря, обумовлена складним ланцюгом постачання, необхідним для перевезення його через океан:
Базова ціна: Американський бенчмарк (Henry Hub) у середньому складав близько 3,52 дол. США/MMBtu у 2025 році.
Стиснення в рідкий стан: Додавання приблизно 3-4 дол. США/MMBtu для перетворення газу в рідкий стан для транспортування.
Доставка: Близько 1-2 дол. США/MMBtu для перевезення його до європейських терміналів.
Регазифікація та транзит: Витрати на перетворення його назад у газ і транспортування з прибережних терміналів (наприклад, у Хорватії чи Греції) до Угорщини додають ще 0,50-1 дол. США/MMBtu.
Російський трубопровідний газ: Близько 6-8 дол. США/MMBtu.
Американський СПГ (доставлений до Європи): Оцінюється у 10-15 дол. США/MMBtu після додавання витрат на стиснення, транспортування та регазифікацію.
В результаті ціни, швидше за все, знизяться.