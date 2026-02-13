РУС
США обсудят с Венгрией и Словакией закупки энергоносителей РФ, - Рубио

Рубио анонсировал переговоры с Будапештом и Братиславой

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о переговорах с Будапештом и Братиславой по поводу российских энергоносителей и анонсировал возможную встречу с Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рубио сказал во время общения с журналистами перед своим вылетом на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать", - ответил Рубио на вопрос, будут ли США призывать Венгрию и Словакию прекратить покупать российские энергоносители.

Рубио встретится с Зеленским

Рубио заявил, что, вероятно, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что он будет там, и есть шанс увидеть его. Я считаю, что это в моем расписании, не уверен на 100%, но я уверен, что мы это сделаем", - сказал Рубио журналистам перед отъездом в Мюнхен.

На вопрос о продолжении бомбардировок Украины Россией Рубио назвал это "ужасным".

"Это война. Вот почему мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания невероятные. В этом проблема войн. Вот почему войны плохи, и именно поэтому мы так упорно работали более года, чтобы попытаться положить конец этой войне", – сказал он.

Топ комментарии
+3
російський болотний газ самий брудний газ в світі !
13.02.2026 07:16 Ответить
+2
СПГ чистіше і ефективніше чим російський болотний газ
13.02.2026 07:06 Ответить
+2
раніше коли в нас був болотний газ чайник закіпав за 10 хв ,зараз СПГ за 5хв
13.02.2026 07:08 Ответить
Відмовлення від російської енергії може спричинити зростання витрат на комунальні послуги для домогосподарств у два-чотири рази.
Вища ціна американського газу для такої країни, як Угорщина, що не має виходу до моря, обумовлена складним ланцюгом постачання, необхідним для перевезення його через океан:
Базова ціна: Американський бенчмарк (Henry Hub) у середньому складав близько 3,52 дол. США/MMBtu у 2025 році.
Стиснення в рідкий стан: Додавання приблизно 3-4 дол. США/MMBtu для перетворення газу в рідкий стан для транспортування.
Доставка: Близько 1-2 дол. США/MMBtu для перевезення його до європейських терміналів.
Регазифікація та транзит: Витрати на перетворення його назад у газ і транспортування з прибережних терміналів (наприклад, у Хорватії чи Греції) до Угорщини додають ще 0,50-1 дол. США/MMBtu.

Російський трубопровідний газ: Близько 6-8 дол. США/MMBtu.
Американський СПГ (доставлений до Європи): Оцінюється у 10-15 дол. США/MMBtu після додавання витрат на стиснення, транспортування та регазифікацію.
13.02.2026 07:00 Ответить
13.02.2026 07:06 Ответить
СПГ всі гази крім метану відсіюються
13.02.2026 07:10 Ответить
13.02.2026 07:08 Ответить
Купили новий чайник?
13.02.2026 07:11 Ответить
в мене старий чайник вже 20 років ,постійно чищу оцетом
13.02.2026 07:14 Ответить
орбану вигідніше купувати СПГ
13.02.2026 07:15 Ответить
У 2027-2028 роках світова пропозиція СПГ зростатиме швидше, ніж попит.
В результаті ціни, швидше за все, знизяться.
13.02.2026 07:17 Ответить
Якщо би орбан хотів замістити московитський газ то давно міг це зробити. Але ж ні, він хоче продовжувати отримувати московське бабло собі на карман, тому сумлінно відпрацьовує завдання кремлівського хазяїна. Це дуже примітивний тип, не намагайтеся копати глибоко і найти в ньому щось цікаве.
13.02.2026 07:46 Ответить
І ШО ОПЯТЬ? ВЫВОД ЯКИЙ? ЙОРІК? КОЗЯЧОК ГРЕБАНИЙ.
13.02.2026 09:01 Ответить
13.02.2026 07:16 Ответить
То не газ і не нафта. То кров мільйонів вбитих і закатованих людей
13.02.2026 09:30 Ответить
А мені от цікаво - то перекладачі зараз такі, чи донні оточив себе якимось мовними дебілами?! Що сама Руда Мавпа, що її сателіти розмовляють якимось рваними фразами без логіки і майже без сенсу. Як діти у 3-4 рочки, бо п'ятирічні вже з'єднують слова і здатні складно донести свою думку.
13.02.2026 09:34 Ответить
Коли читаю пряму мову Трампа,Рубіо,Венса ,складається враження ,що говорять неосвічені люди або хворі люди.Суцільний треш🤮😡
13.02.2026 10:24 Ответить
 
 