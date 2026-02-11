РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11337 посетителей онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2026
941 15

Зеленский рассказал, поедет ли на Мюнхенскую конференцию по безопасности: "Будет зависеть от ситуации в Украине"

Зеленский об участии в Мюнхенской конференции: Решение будет зависеть от ситуации в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что его присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 февраля, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Участие в Мюнхенской конференции по безопасности

"Что касается Мюнхена. Ситуация в государстве меняется ежедневно. Я провожу энергетические селекторы. И ночью у меня есть коммуникация, если у нас сильные удары, и утром соответствующие проговаривания со всеми главами областей, с громадами, где очень сложная ситуация, с министром энергетики, с премьер-министром, с вице-премьерами и т.д. То есть все зависит от ситуации в Украине. Если получится, то я буду на Мюнхенской конференции по безопасности. Там партнеры это всегда с уважением принимают", - сказал глава государства.

Президент отметил, что на этой конференции будут присутствовать центральные фигуры Европы и мира.

Зеленский также подчеркнул, что сегодня на безопасность в Европе сильно влияет ситуация в Украине, добавив, что это будет наблюдаться и в будущем.

Читайте также: Мерц встретится с Зеленским и Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности, - СМИ

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Мероприятие состоится 13-15 февраля.

Больше о Мюнхенской конференции

В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

  • Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Владимира Зеленского вместе с украинской делегацией пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
  • 62-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 13-15 февраля.

Читайте также: Мюнхенская конференция по безопасности анонсировала участие Зеленского во главе украинской делегации

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) конференция (297) Мюнхен (204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Що, не запросили?
показать весь комментарий
11.02.2026 22:34 Ответить
+4
Як же він поїде з України, якщо йому треба з енергетичною системою України, врегулювати подачу в села електрики???
Ціну тарифів від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), треба ще «шлахмбауми» поставити….
показать весь комментарий
11.02.2026 22:39 Ответить
+4
Тягне електрику в кожне окреме село, як лєнін брєвно на суботнику
показать весь комментарий
11.02.2026 22:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що, не запросили?
показать весь комментарий
11.02.2026 22:34 Ответить
Чи дасть дозвіл дєрмак
показать весь комментарий
12.02.2026 01:27 Ответить
Як же він поїде з України, якщо йому треба з енергетичною системою України, врегулювати подачу в села електрики???
Ціну тарифів від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), треба ще «шлахмбауми» поставити….
показать весь комментарий
11.02.2026 22:39 Ответить
Тягне електрику в кожне окреме село, як лєнін брєвно на суботнику
показать весь комментарий
11.02.2026 22:45 Ответить
Тоді в московії, були лампочки чЛЄНІна, а в Україні 2026 року, - лампочки зелупня, з асфальтом ….
показать весь комментарий
11.02.2026 23:02 Ответить
А ты влияешь на ситуацию в Украине или только комментируешь уже происшедшие события?
показать весь комментарий
11.02.2026 22:42 Ответить
зеленський так і не став президентом України. Як би він не старався. Чьорт є Чьорт. Гандон є Гандон. І Зеленський спромігся об'єднати всі ці ганебні явища в собі. Гнида оманська воно ще йому аукнеться ця продажна **** має відповісти за все скоєне зло що приніс в Україну
показать весь комментарий
11.02.2026 22:47 Ответить
та з ним скоро ніхто не буде радитись.. а не треба було втрачати субєктність. ти не можеш спертися на народ який зробив залізним дикобразом
показать весь комментарий
11.02.2026 23:18 Ответить
а тому цей зелений 🤡 торчок не знає , чи їхати чи не їхати до ЄС ,бо з відти йому однозначно попередили , шо вибори в Україні , Захід не підтримає !!! А нах тоді йому вони треба ця ЄС , офшори та гроші в Ізраелі , житт'я вдалося ...
показать весь комментарий
11.02.2026 23:48 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 23:54 Ответить
Я вибачаюсь але навіщо таке лайно яке звільнилися по власному бажанню з зсу рекламувати тут на сайті? Бридко..
показать весь комментарий
11.02.2026 23:55 Ответить
Звичайно що поїде, без найвеличнішого Мюнхен провалиться
показать весь комментарий
12.02.2026 06:24 Ответить
Та мотнись на пару часов ко второму акту. Там в буфете ситра валом на шару дают!
показать весь комментарий
12.02.2026 08:39 Ответить
"Па просьбам трудящіх владімір сцанич посєтіл мюнхен "
показать весь комментарий
12.02.2026 09:14 Ответить
а ти, хрипате, ніби на ситуацію вкраїні вплинеш
показать весь комментарий
12.02.2026 10:02 Ответить
 
 