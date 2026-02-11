Зеленский рассказал, поедет ли на Мюнхенскую конференцию по безопасности: "Будет зависеть от ситуации в Украине"

Президент Владимир Зеленский заявил, что его присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 февраля, передает "Укринформ".

Участие в Мюнхенской конференции по безопасности

"Что касается Мюнхена. Ситуация в государстве меняется ежедневно. Я провожу энергетические селекторы. И ночью у меня есть коммуникация, если у нас сильные удары, и утром соответствующие проговаривания со всеми главами областей, с громадами, где очень сложная ситуация, с министром энергетики, с премьер-министром, с вице-премьерами и т.д. То есть все зависит от ситуации в Украине. Если получится, то я буду на Мюнхенской конференции по безопасности. Там партнеры это всегда с уважением принимают", - сказал глава государства.

Президент отметил, что на этой конференции будут присутствовать центральные фигуры Европы и мира.

Зеленский также подчеркнул, что сегодня на безопасность в Европе сильно влияет ситуация в Украине, добавив, что это будет наблюдаться и в будущем.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Мероприятие состоится 13-15 февраля.

Больше о Мюнхенской конференции

В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Владимира Зеленского вместе с украинской делегацией пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 13-15 февраля.

