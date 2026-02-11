Зеленський розповів, чи поїде на Мюнхенську безпекову конференцію: "Залежатиме від ситуації в Україні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що його присутність на Мюнхенській безпековій конференції залежатиме від безпекової ситуації в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 11 лютого, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Участь у Мюнхенській безпековій конференції

"Щодо Мюнхена. Ситуація в державі змінюється щодня. Я проводжу енергетичні селектори. І вночі у мене є комунікація, якщо у нас сильні удари, і зранку відповідні проговорювання з усіма очільниками областей, з громадами, де дуже складна ситуація, з міністром енергетики, з прем'єр-міністром, з віцепрем'єрами тощо. Тобто все залежить від ситуації в Україні. Якщо вийде, то я буду на Мюнхенській безпековій конференції. Там партнери це завжди з повагою приймають",- сказав глава держави.

Президент зазначив, що на цій конференції будуть присутні центральні фігури Європи та світу.

Зеленський також наголосив, що сьогодні на безпеку в Європі сильно впливає ситуація в Україні, додавши, що це спостерігатиметься і в майбутньому.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC). Захід відбудеться 13-15 лютого.

Більше про Мюнхенську конференцію

У заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, понад 60 глав держав та урядів, а також понад 60 міністрів закордонних справ та 30 міністрів оборони.

Раніше речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що Володимира Зеленського разом з українською делегацією запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.

