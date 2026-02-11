Зеленський розповів, чи поїде на Мюнхенську безпекову конференцію: "Залежатиме від ситуації в Україні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що його присутність на Мюнхенській безпековій конференції залежатиме від безпекової ситуації в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 11 лютого, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Участь у Мюнхенській безпековій конференції

"Щодо Мюнхена. Ситуація в державі змінюється щодня. Я проводжу енергетичні селектори. І вночі у мене є комунікація, якщо у нас сильні удари, і зранку відповідні проговорювання з усіма очільниками областей, з громадами, де дуже складна ситуація, з міністром енергетики, з прем'єр-міністром, з віцепрем'єрами тощо. Тобто все залежить від ситуації в Україні. Якщо вийде, то я буду на Мюнхенській безпековій конференції. Там партнери це завжди з повагою приймають",- сказав глава держави.

Президент зазначив, що на цій конференції будуть присутні центральні фігури Європи та світу.

Зеленський також наголосив, що сьогодні на безпеку в Європі сильно впливає ситуація в Україні, додавши, що це спостерігатиметься і в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC). Захід відбудеться 13-15 лютого.

У заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, понад 60 глав держав та урядів, а також понад 60 міністрів закордонних справ та 30 міністрів оборони.

  • Раніше речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що Володимира Зеленського разом з українською делегацією запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.
  • 62-га Мюнхенська безпекова конференція цьогоріч відбудеться 13−15 лютого.

Топ коментарі
+6
Що, не запросили?
11.02.2026 22:34 Відповісти
+4
Як же він поїде з України, якщо йому треба з енергетичною системою України, врегулювати подачу в села електрики???
Ціну тарифів від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), треба ще «шлахмбауми» поставити….
11.02.2026 22:39 Відповісти
+4
Тягне електрику в кожне окреме село, як лєнін брєвно на суботнику
11.02.2026 22:45 Відповісти
Чи дасть дозвіл дєрмак
12.02.2026 01:27 Відповісти
Тоді в московії, були лампочки чЛЄНІна, а в Україні 2026 року, - лампочки зелупня, з асфальтом ….
11.02.2026 23:02 Відповісти
А ты влияешь на ситуацию в Украине или только комментируешь уже происшедшие события?
11.02.2026 22:42 Відповісти
зеленський так і не став президентом України. Як би він не старався. Чьорт є Чьорт. Гандон є Гандон. І Зеленський спромігся об'єднати всі ці ганебні явища в собі. Гнида оманська воно ще йому аукнеться ця продажна **** має відповісти за все скоєне зло що приніс в Україну
11.02.2026 22:47 Відповісти
та з ним скоро ніхто не буде радитись.. а не треба було втрачати субєктність. ти не можеш спертися на народ який зробив залізним дикобразом
11.02.2026 23:18 Відповісти
а тому цей зелений 🤡 торчок не знає , чи їхати чи не їхати до ЄС ,бо з відти йому однозначно попередили , шо вибори в Україні , Захід не підтримає !!! А нах тоді йому вони треба ця ЄС , офшори та гроші в Ізраелі , житт'я вдалося ...
11.02.2026 23:48 Відповісти
11.02.2026 23:54 Відповісти
Я вибачаюсь але навіщо таке лайно яке звільнилися по власному бажанню з зсу рекламувати тут на сайті? Бридко..
11.02.2026 23:55 Відповісти
Звичайно що поїде, без найвеличнішого Мюнхен провалиться
12.02.2026 06:24 Відповісти
Та мотнись на пару часов ко второму акту. Там в буфете ситра валом на шару дают!
12.02.2026 08:39 Відповісти
"Па просьбам трудящіх владімір сцанич посєтіл мюнхен "
12.02.2026 09:14 Відповісти
а ти, хрипате, ніби на ситуацію вкраїні вплинеш
12.02.2026 10:02 Відповісти
 
 