Мюнхенська конференція з безпеки анонсувала участь Зеленського на чолі української делегації
Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC). Захід відбудеться 13-15 лютого.
Про це Мюнхенська конференція з безпеки повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо честь підтвердити, що президент України Володимир Зеленський повернеться до Мюнхена і очолить делегацію України", - йдеться у повідомленні MSC.
Також повідомляється, що під час конференції Зеленський прийме премію Евальда фон Кляйста, "присвячену хороброму українському народу".
- Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Мюнхенській безпекової конференції зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Більше про Мюнхенську конференцію
У заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, понад 60 глав держав та урядів, а також понад 60 міністрів закордонних справ та 30 міністрів оборони.
- Раніше речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що Володимира Зеленського разом з українською делегацією запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.
- 62-га Мюнхенська безпекова конференція цьогоріч відбудеться 13−15 лютого.
