Мюнхенська конференція з безпеки анонсувала участь Зеленського на чолі української делегації

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC). Захід відбудеться 13-15 лютого.

Про це Мюнхенська конференція з безпеки повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо честь підтвердити, що президент України Володимир Зеленський повернеться до Мюнхена і очолить делегацію України", - йдеться у повідомленні MSC.

Також повідомляється, що під час конференції Зеленський прийме премію Евальда фон Кляйста, "присвячену хороброму українському народу".

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Мюнхенській безпекової конференції зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

У заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, понад 60 глав держав та урядів, а також понад 60 міністрів закордонних справ та 30 міністрів оборони.

Раніше речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що Володимира Зеленського разом з українською делегацією запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.

