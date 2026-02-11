Мюнхенская конференция по безопасности анонсировала участие Зеленского во главе украинской делегации
Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Мероприятие состоится 13-15 февраля.
Об этом Мюнхенская конференция по безопасности сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский возглавит делегацию
"Мы имеем честь подтвердить, что президент Украины Владимир Зеленский вернется в Мюнхен и возглавит делегацию Украины", - говорится в сообщении MSC.
Также сообщается, что во время конференции Зеленский примет премию Эвальда фон Кляйста, "посвященную храброму украинскому народу".
- Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Больше о Мюнхенской конференции
В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.
- Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Владимира Зеленского вместе с украинской делегацией пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
- 62-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 13-15 февраля.
Топ комментарии
+9 Alex Hood
показать весь комментарий11.02.2026 19:13 Ответить Ссылка
+8 Besya #601314
показать весь комментарий11.02.2026 19:05 Ответить Ссылка
+4 CrossFirenko
показать весь комментарий11.02.2026 19:12 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Besya #601314
показать весь комментарий11.02.2026 19:05 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий11.02.2026 19:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Besya #601314
показать весь комментарий11.02.2026 19:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Николай Нестор Нагорняк #550941
показать весь комментарий11.02.2026 19:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий11.02.2026 19:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий11.02.2026 19:12 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Alex Hood
показать весь комментарий11.02.2026 19:13 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Jim Hawkins #551630
показать весь комментарий11.02.2026 19:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий11.02.2026 19:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Рус Сад
показать весь комментарий11.02.2026 20:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bogdan #603107
показать весь комментарий11.02.2026 20:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий11.02.2026 20:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий11.02.2026 20:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий11.02.2026 22:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль