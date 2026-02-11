РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
840 15

Мюнхенская конференция по безопасности анонсировала участие Зеленского во главе украинской делегации

Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности-2026

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Мероприятие состоится 13-15 февраля.

Об этом Мюнхенская конференция по безопасности сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский возглавит делегацию

Зеленский возглавит делегацию

"Мы имеем честь подтвердить, что президент Украины Владимир Зеленский вернется в Мюнхен и возглавит делегацию Украины", - говорится в сообщении MSC.

Также сообщается, что во время конференции Зеленский примет премию Эвальда фон Кляйста, "посвященную храброму украинскому народу".

Читайте также: Рубио примет участие в Мюнхенской конференции

Больше о Мюнхенской конференции

В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

  • Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Владимира Зеленского вместе с украинской делегацией пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
  • 62-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 13-15 февраля.

Читайте также: Мерц встретится с Зеленским и Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) конференция (297) Мюнхен (204)
Топ комментарии
+9
Мюнхен 2022р. за 5 днів до нападу паРаши

11.02.2026 19:13 Ответить
11.02.2026 19:13 Ответить
+8
Київ, пробачте, готуйся 😿 😿 😿
11.02.2026 19:05 Ответить
11.02.2026 19:05 Ответить
+4
Не на чолі, а в дупі.
11.02.2026 19:12 Ответить
11.02.2026 19:12 Ответить
Київ, пробачте, готуйся 😿 😿 😿
11.02.2026 19:05 Ответить
11.02.2026 19:05 Ответить
А єрмак з аброхамієм та бакановим, як супровід його будуть????
11.02.2026 19:38 Ответить
11.02.2026 19:38 Ответить
В Буковелі потусять пару днів.
11.02.2026 19:42 Ответить
11.02.2026 19:42 Ответить
Путин и Трамп играют против Украины "в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" и ему уже удалось навязаты Зеленскому выборы и референдум. Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации. Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне.
11.02.2026 19:05 Ответить
11.02.2026 19:05 Ответить
Мюнхен 2.0 ?
11.02.2026 19:09 Ответить
11.02.2026 19:09 Ответить
Не на чолі, а в дупі.
11.02.2026 19:12 Ответить
11.02.2026 19:12 Ответить
Мюнхен 2022р. за 5 днів до нападу паРаши

11.02.2026 19:13 Ответить
11.02.2026 19:13 Ответить
Буде як завжди клянчити гроші й ракети. Унило й передбачувано.
11.02.2026 19:20 Ответить
11.02.2026 19:20 Ответить
А разом з ним, не попробуєте?????
11.02.2026 19:39 Ответить
11.02.2026 19:39 Ответить
Клоуну аби на гастролі, намародерив, і на гастролі .
11.02.2026 20:06 Ответить
11.02.2026 20:06 Ответить
Хоч би не зганьбив нас...
11.02.2026 20:18 Ответить
11.02.2026 20:18 Ответить
Скоріше не сильно, а зганьбити обов'язково зможе
11.02.2026 20:27 Ответить
11.02.2026 20:27 Ответить
І чого пристали, він просто захотів подивитися Мюнхен і пивця свіжого на халяву попити
11.02.2026 20:26 Ответить
11.02.2026 20:26 Ответить
Вештається світом чмо безтолкове за народний кошт.
11.02.2026 22:44 Ответить
11.02.2026 22:44 Ответить
 
 