Мюнхенская конференция по безопасности анонсировала участие Зеленского во главе украинской делегации

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Мероприятие состоится 13-15 февраля.

Об этом Мюнхенская конференция по безопасности сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский возглавит делегацию

"Мы имеем честь подтвердить, что президент Украины Владимир Зеленский вернется в Мюнхен и возглавит делегацию Украины", - говорится в сообщении MSC.

Также сообщается, что во время конференции Зеленский примет премию Эвальда фон Кляйста, "посвященную храброму украинскому народу".

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Владимира Зеленского вместе с украинской делегацией пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 13-15 февраля.

