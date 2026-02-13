США обговорять з Угорщиною та Словаччиною закупівлі енергоносіїв РФ, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про переговори з Будапештом і Братиславою щодо російських енергоносіїв та анонсував можливу зустріч із Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо сказав під час спілкування з журналістами перед своїм вильотом на Мюнхенську конференцію з безпеки.

"Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити", - відповів Рубіо на питання, чи будуть США закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергоносії.

Рубіо зустрінеться з Зеленським

Рубіо заявив, що, ймовірно, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я думаю, що він буде там, і є шанс побачити його. Я вважаю, що це в моєму розкладі, не впевнений на 100%, але я впевнений, що ми це зробимо", – сказав Рубіо журналістам перед від'їздом до Мюнхена.

На запитання про продовження бомбардувань України Росією Рубіо назвав це "жахливим".

"Це війна. Ось чому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Страждання неймовірні. Ось у чому проблема війн. Ось чому війни погані, і саме тому ми так наполегливо працювали понад рік, щоб спробувати покласти край цій війні", – сказав він.

