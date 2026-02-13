УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9245 відвідувачів онлайн
Новини Відмова від російського газу Мюнхенська конференція 2026
2 389 14

США обговорять з Угорщиною та Словаччиною закупівлі енергоносіїв РФ, - Рубіо

Рубіо анонсував переговори з Будапештом і Братиславою

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про переговори з Будапештом і Братиславою щодо російських енергоносіїв та анонсував можливу зустріч із Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо  сказав під час спілкування з журналістами перед своїм вильотом на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити", - відповів Рубіо на питання, чи будуть США закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергоносії.

Рубіо зустрінеться з Зеленським

Рубіо заявив, що, ймовірно, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц зустрінеться із Зеленським та Рубіо під час Мюнхенської безпекової конференції, - ЗМІ

"Я думаю, що він буде там, і є шанс побачити його. Я вважаю, що це в моєму розкладі, не впевнений на 100%, але я впевнений, що ми це зробимо", – сказав Рубіо журналістам перед від'їздом до Мюнхена.

На запитання про продовження бомбардувань України Росією Рубіо назвав це "жахливим".

"Це війна. Ось чому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Страждання неймовірні. Ось у чому проблема війн. Ось чому війни погані, і саме тому ми так наполегливо працювали понад рік, щоб спробувати покласти край цій війні", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів, чи поїде на Мюнхенську безпекову конференцію: "Залежатиме від ситуації в Україні"

Автор: 

Угорщина (2977) Зеленський Володимир (27801) Словаччина (1324) Рубіо Марко (428)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
російський болотний газ самий брудний газ в світі !
показати весь коментар
13.02.2026 07:16 Відповісти
+2
СПГ чистіше і ефективніше чим російський болотний газ
показати весь коментар
13.02.2026 07:06 Відповісти
+2
раніше коли в нас був болотний газ чайник закіпав за 10 хв ,зараз СПГ за 5хв
показати весь коментар
13.02.2026 07:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відмовлення від російської енергії може спричинити зростання витрат на комунальні послуги для домогосподарств у два-чотири рази.
Вища ціна американського газу для такої країни, як Угорщина, що не має виходу до моря, обумовлена складним ланцюгом постачання, необхідним для перевезення його через океан:
Базова ціна: Американський бенчмарк (Henry Hub) у середньому складав близько 3,52 дол. США/MMBtu у 2025 році.
Стиснення в рідкий стан: Додавання приблизно 3-4 дол. США/MMBtu для перетворення газу в рідкий стан для транспортування.
Доставка: Близько 1-2 дол. США/MMBtu для перевезення його до європейських терміналів.
Регазифікація та транзит: Витрати на перетворення його назад у газ і транспортування з прибережних терміналів (наприклад, у Хорватії чи Греції) до Угорщини додають ще 0,50-1 дол. США/MMBtu.

Російський трубопровідний газ: Близько 6-8 дол. США/MMBtu.
Американський СПГ (доставлений до Європи): Оцінюється у 10-15 дол. США/MMBtu після додавання витрат на стиснення, транспортування та регазифікацію.
показати весь коментар
13.02.2026 07:00 Відповісти
СПГ чистіше і ефективніше чим російський болотний газ
показати весь коментар
13.02.2026 07:06 Відповісти
СПГ всі гази крім метану відсіюються
показати весь коментар
13.02.2026 07:10 Відповісти
раніше коли в нас був болотний газ чайник закіпав за 10 хв ,зараз СПГ за 5хв
показати весь коментар
13.02.2026 07:08 Відповісти
Купили новий чайник?
показати весь коментар
13.02.2026 07:11 Відповісти
в мене старий чайник вже 20 років ,постійно чищу оцетом
показати весь коментар
13.02.2026 07:14 Відповісти
орбану вигідніше купувати СПГ
показати весь коментар
13.02.2026 07:15 Відповісти
У 2027-2028 роках світова пропозиція СПГ зростатиме швидше, ніж попит.
В результаті ціни, швидше за все, знизяться.
показати весь коментар
13.02.2026 07:17 Відповісти
Якщо би орбан хотів замістити московитський газ то давно міг це зробити. Але ж ні, він хоче продовжувати отримувати московське бабло собі на карман, тому сумлінно відпрацьовує завдання кремлівського хазяїна. Це дуже примітивний тип, не намагайтеся копати глибоко і найти в ньому щось цікаве.
показати весь коментар
13.02.2026 07:46 Відповісти
І ШО ОПЯТЬ? ВЫВОД ЯКИЙ? ЙОРІК? КОЗЯЧОК ГРЕБАНИЙ.
показати весь коментар
13.02.2026 09:01 Відповісти
російський болотний газ самий брудний газ в світі !
показати весь коментар
13.02.2026 07:16 Відповісти
То не газ і не нафта. То кров мільйонів вбитих і закатованих людей
показати весь коментар
13.02.2026 09:30 Відповісти
А мені от цікаво - то перекладачі зараз такі, чи донні оточив себе якимось мовними дебілами?! Що сама Руда Мавпа, що її сателіти розмовляють якимось рваними фразами без логіки і майже без сенсу. Як діти у 3-4 рочки, бо п'ятирічні вже з'єднують слова і здатні складно донести свою думку.
показати весь коментар
13.02.2026 09:34 Відповісти
Коли читаю пряму мову Трампа,Рубіо,Венса ,складається враження ,що говорять неосвічені люди або хворі люди.Суцільний треш🤮😡
показати весь коментар
13.02.2026 10:24 Відповісти
 
 