Без участия украинских Сил обороны безопасность Европы невозможна, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без участия украинских Сил обороны невозможно обеспечить безопасность Европы, особенно учитывая очевидное дистанцирование США от европейских процессов безопасности.

Об этом он сказал во время открытия Украинского дома в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы вступили в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время укреплять внутреннюю силу. А это возможно только при условии, что Украина станет неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности... Именно поэтому справедливо иметь Украинский дом рядом с американским и германским. Это отражает решающую роль Украины в коллективной безопасности", - заявил Сибига.

По его словам, Европа должна осознать новую реальность, в которой больше не может полагаться исключительно на американскую защиту.

"Время, когда Европа полагалась на внешние силы, прошло. Больше никакого аутсорсинга. У нас достаточно собственных сил. Нужно только это признать - и Украина является ключевым источником этой реальной европейской силы", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что Украина готова помогать европейским государствам повышать боеготовность их Сил обороны.

"Мы прошли трудный путь. И готовы поделиться своим опытом", - подчеркнул глава МИД.