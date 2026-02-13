РУС
Без участия украинских Сил обороны безопасность Европы невозможна, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без участия украинских Сил обороны невозможно обеспечить безопасность Европы, особенно учитывая очевидное дистанцирование США от европейских процессов безопасности.

Об этом он сказал во время открытия Украинского дома в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы вступили в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время укреплять внутреннюю силу. А это возможно только при условии, что Украина станет неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности... Именно поэтому справедливо иметь Украинский дом рядом с американским и германским. Это отражает решающую роль Украины в коллективной безопасности", - заявил Сибига.

По его словам, Европа должна осознать новую реальность, в которой больше не может полагаться исключительно на американскую защиту.

"Время, когда Европа полагалась на внешние силы, прошло. Больше никакого аутсорсинга. У нас достаточно собственных сил. Нужно только это признать - и Украина является ключевым источником этой реальной европейской силы", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что Украина готова помогать европейским государствам повышать боеготовность их Сил обороны.

"Мы прошли трудный путь. И готовы поделиться своим опытом", - подчеркнул глава МИД.

Скоріше з участю орбанутого, сіярнутого, та інших прислужників ху...ла
показать весь комментарий
13.02.2026 11:28 Ответить
МІНУС ДВА БАТАЛЬЙОНИ ЗА ДОБУ: WSJ РОЗПОВІЛИ, ЯК ЗСУ "РОЗГРОМИЛИ" ВІЙСЬКА НАТО НА НАВЧАННЯХ У СТИЛІ ВІЙНИ ДРОНІВ

Багато країн Альянсу досі навчаються за старими методичками, через що не розуміють суті ********* поля бою.

Після симуляції високоінтенсивного бою з масованим застосуванням БпЛА в рамках навчань НАТО "Їжак-2025", які відбулися минулою весною в Естонії, стало зрозуміло, що український воєнний досвід досі не вдалося інтегрувати у підготовку західних армій. Під час тренувань спроєктували спортивне та перевантажене поле бою, аби створити максимальний стрес і когнітивне перевантаження для військових та перевірити їхню здатність адаптуватися. Але результати експерименту виявилися провальними, пише https://www.wsj.com/opinion/nato-has-seen-the-future-and-is-unprepared-887eaf0f The Wall Street Journal.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:33 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 11:35 Ответить
Забув додати слово "виключно", бо решта так званих сил безпеки Європи, воювати зовсім не поспішають, поки є українське м'ясо.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:37 Ответить
Діду своєї війни мало?
показать весь комментарий
13.02.2026 11:39 Ответить
Як був єрмаківським прихвоснем ним і залишися ,жодної ефективної роботи від нього годі чекати ,замість того щоб доносити до світу про злочини рашизму проти України ,про геноцид що творят варвари ,цей міністрМЗС як завжди ні про що ,особливо гидко було читати коли він виправдовувався перед воєним злочинцем лавровом , про замах на рашиського генерала.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:40 Ответить
сибіга(єрмак) призначає консулом на Кіпр, шахрая, раніше засудженного за шахрайство... "соломку стелять!"
показать весь комментарий
13.02.2026 12:23 Ответить
Чим українські Сили оборони відрізняються від ЗСУ?
показать весь комментарий
13.02.2026 13:04 Ответить
 
 