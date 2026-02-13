Без участі українських Сил оборони безпека Європи неможлива, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без участі українських Сил оборони неможливо забезпечити безпеку Європи, особливо з огляду на очевидне дистанціювання США від європейських безпекових процесів.
Про це він сказав під час відкриття Українського дому в межах Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми вступили в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. Настав час зміцнювати внутрішню силу. А це можливо лише за умови, що Україна стане невід'ємною частиною нової європейської архітектури безпеки... Саме тому справедливо мати Український дім поряд з американським і німецьким. Це відображає вирішальну роль України в колективній безпеці", - заявив Сибіга.
За його словами, Європа має усвідомити нову реальність, у якій більше не може покладатися виключно на американський захист.
"Час, коли Європа покладалася на зовнішні сили, минув. Більше ніякого аутсорсингу. Ми маємо достатньо власних сил. Потрібно лише це визнати - і Україна є ключовим джерелом цієї реальної європейської сили", - підкреслив міністр.
Він також додав, що Україна готова допомагати європейським державам підвищувати боєготовність їхніх Сил оборони.
"Ми пройшли важкий шлях. І готові поділитися своїм досвідом", - наголосив глава МЗС.
