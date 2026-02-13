УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9043 відвідувача онлайн
Новини Безпека Європи Мюнхенська конференція 2026
667 8

Без участі українських Сил оборони безпека Європи неможлива, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без участі українських Сил оборони неможливо забезпечити безпеку Європи, особливо з огляду на очевидне дистанціювання США від європейських безпекових процесів.

Про це він сказав під час відкриття Українського дому в межах Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми вступили в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. Настав час зміцнювати внутрішню силу. А це можливо лише за умови, що Україна стане невід'ємною частиною нової європейської архітектури безпеки... Саме тому справедливо мати Український дім поряд з американським і німецьким. Це відображає вирішальну роль України в колективній безпеці", - заявив Сибіга.

За його словами, Європа має усвідомити нову реальність, у якій більше не може покладатися виключно на американський захист.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США обговорять з Угорщиною та Словаччиною закупівлі енергоносіїв РФ, - Рубіо

"Час, коли Європа покладалася на зовнішні сили, минув. Більше ніякого аутсорсингу. Ми маємо достатньо власних сил. Потрібно лише це визнати - і Україна є ключовим джерелом цієї реальної європейської сили", - підкреслив міністр.

Він також додав, що Україна готова допомагати європейським державам підвищувати боєготовність їхніх Сил оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОК обмежив не Гераскевича, а власну репутацію, - Сибіга

"Ми пройшли важкий шлях. І готові поділитися своїм досвідом", - наголосив глава МЗС.

Автор: 

Європа (2462) Сибіга Андрій (954)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоріше з участю орбанутого, сіярнутого, та інших прислужників ху...ла
показати весь коментар
13.02.2026 11:28 Відповісти
МІНУС ДВА БАТАЛЬЙОНИ ЗА ДОБУ: WSJ РОЗПОВІЛИ, ЯК ЗСУ "РОЗГРОМИЛИ" ВІЙСЬКА НАТО НА НАВЧАННЯХ У СТИЛІ ВІЙНИ ДРОНІВ

Багато країн Альянсу досі навчаються за старими методичками, через що не розуміють суті ********* поля бою.

Після симуляції високоінтенсивного бою з масованим застосуванням БпЛА в рамках навчань НАТО "Їжак-2025", які відбулися минулою весною в Естонії, стало зрозуміло, що український воєнний досвід досі не вдалося інтегрувати у підготовку західних армій. Під час тренувань спроєктували спортивне та перевантажене поле бою, аби створити максимальний стрес і когнітивне перевантаження для військових та перевірити їхню здатність адаптуватися. Але результати експерименту виявилися провальними, пише https://www.wsj.com/opinion/nato-has-seen-the-future-and-is-unprepared-887eaf0f The Wall Street Journal.
показати весь коментар
13.02.2026 11:33 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2026 11:35 Відповісти
Забув додати слово "виключно", бо решта так званих сил безпеки Європи, воювати зовсім не поспішають, поки є українське м'ясо.
показати весь коментар
13.02.2026 11:37 Відповісти
Діду своєї війни мало?
показати весь коментар
13.02.2026 11:39 Відповісти
Як був єрмаківським прихвоснем ним і залишися ,жодної ефективної роботи від нього годі чекати ,замість того щоб доносити до світу про злочини рашизму проти України ,про геноцид що творят варвари ,цей міністрМЗС як завжди ні про що ,особливо гидко було читати коли він виправдовувався перед воєним злочинцем лавровом , про замах на рашиського генерала.
показати весь коментар
13.02.2026 11:40 Відповісти
сибіга(єрмак) призначає консулом на Кіпр, шахрая, раніше засудженного за шахрайство... "соломку стелять!"
показати весь коментар
13.02.2026 12:23 Відповісти
Чим українські Сили оборони відрізняються від ЗСУ?
показати весь коментар
13.02.2026 13:04 Відповісти
 
 