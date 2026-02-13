Зеленський обговорив із Мерцом спільні проєкти з виробництва зброї та дипломатичну роботу

У Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили спільні проєкти виробництва зброї та дипломатичну роботу заради досягнення миру.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ключові теми зустрічі

"Подальша військова допомога, додаткові внески в програму PURL, дипломатична робота заради досягнення миру, енергетична підтримка – ключове, про що говорили з канцлером", - розповів Зеленський.

Крім цього, лідери обговорили перші вагомі результати спільного українсько-німецького виробництва дронів.

"Саме така співпраця робить наші країни сильнішими. Обговорили, як масштабувати", - наголосив президент.

Також Зеленський подякував Німеччині за внесок у захист життів під час повномасштабної російської війни, зокрема за постачання систем ППО, які "врятували життя тисяч і тисяч наших людей".

Дивіться також: Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виготовляє дрони: 10 тис. передадуть вже цьогоріч. ВIДЕО