Українські солдати навчатимуть Бундесвер
Міністерство оборони Німеччини планує залучити українських військових до навчання Бундесверу, щоб підвищити бойову готовність власних сил.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Spiegel.
Використання досвіду українських солдатів
Журналісти зазначають, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підписав угоду під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 13 лютого. Згідно з планом, українські військові передаватимуть практичні знання, отримані під час бойових дій проти російської армії.
У Бундесвері наголошують, що ЗСУ мають унікальний досвід застосування дронів та захисту від атак. Саме ці знання планують інтегрувати у навчальні програми для німецьких військових.
"Наразі ніхто в НАТО не має більше бойового досвіду, ніж Україна, і ми повинні цим скористатися", – заявили офіцери Бундесверу.
Попередні навчальні програми
З початку війни тисячі українських солдатів вже проходили навчання у Німеччині. Вони брали участь у кількатижневих курсах на полігонах та освоювали системи озброєння, які Німеччина передала Україні. Тепер співпраця переходить на новий рівень — від навчання українців до використання їхнього досвіду для підготовки німецьких військових.
- До слова, начальники штабів оборони Німеччини та Великої Британії Карстен Броєр і Річард Найтон опублікували спільного листа, в якому закликали Європу переозброюватися на тлі російської загрози. За їхніми словами, такий крок не слід розглядати, як розпалювання війни.
тобто ракети Україні не дають , щоб українці не гиблі , а їх навчай
Пора кликати психіатрів
при Пороху зробили Нептуна, Вільху та Богдана за свої.
Соромно за Європу. Соромно за НАТО. Думаєте ви відсидитесь в своїх затишних країнах?
Думаєте ви і далі будете пити вино, їсти сир, сосиски і хамон і дивитися на нашу вітчизняну війну в ютуб?
Думаєте у путіна немає планів помститися за те, що «рассєя стаяла на калєнях»?
Почитайте слова великого політика:
"Це починає виглядати так.
Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як-от тих, які ми бачимо у відключеннях SWIFT або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують...
Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно.
Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля.
Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і показує боягузтво Заходу.
Путін це теж бачить.
Хоча він швидко вчиться.
Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.
Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.
Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".
Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".
Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?
Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі.
Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?
Слава Україні!
Слава її героям, а поки тільки її героям, бо інших на горизонті немає.
Українські військові (на даний час) єдині мають досвід ********* ведення бойових дій з застосуванням нових технологій.
А то хенерали швидко пристроять своїх синочків до навчання Бундесверу.
У них військові відробляють свої оклади/військовий стаж, на відміну від совкових "тилових офіцерів" яких ціла Армада.