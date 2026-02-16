Українські солдати навчатимуть Бундесвер

Міністерство оборони Німеччини планує залучити українських військових до навчання Бундесверу, щоб підвищити бойову готовність власних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Spiegel.

Використання досвіду українських солдатів

Журналісти зазначають, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підписав угоду під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 13 лютого. Згідно з планом, українські військові передаватимуть практичні знання, отримані під час бойових дій проти російської армії.

У Бундесвері наголошують, що ЗСУ мають унікальний досвід застосування дронів та захисту від атак. Саме ці знання планують інтегрувати у навчальні програми для німецьких військових.

"Наразі ніхто в НАТО не має більше бойового досвіду, ніж Україна, і ми повинні цим скористатися", – заявили офіцери Бундесверу.

Попередні навчальні програми

З початку війни тисячі українських солдатів вже проходили навчання у Німеччині. Вони брали участь у кількатижневих курсах на полігонах та освоювали системи озброєння, які Німеччина передала Україні. Тепер співпраця переходить на новий рівень — від навчання українців до використання їхнього досвіду для підготовки німецьких військових.

До слова, начальники штабів оборони Німеччини та Великої Британії Карстен Броєр і Річард Найтон опублікували спільного листа, в якому закликали Європу переозброюватися на тлі російської загрози. За їхніми словами, такий крок не слід розглядати, як розпалювання війни.

