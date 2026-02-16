Українські солдати навчатимуть Бундесвер

Українські військові навчатимуть військових у Німеччині

Міністерство оборони Німеччини планує залучити українських військових до навчання Бундесверу, щоб підвищити бойову готовність власних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Spiegel.

Використання досвіду українських солдатів

Журналісти зазначають, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підписав угоду під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 13 лютого. Згідно з планом, українські військові передаватимуть практичні знання, отримані під час бойових дій проти російської армії.

У Бундесвері наголошують, що ЗСУ мають унікальний досвід застосування дронів та захисту від атак. Саме ці знання планують інтегрувати у навчальні програми для німецьких військових.

"Наразі ніхто в НАТО не має більше бойового досвіду, ніж Україна, і ми повинні цим скористатися", – заявили офіцери Бундесверу.

Також читайте: Німеччина вже надала Україні допомоги на 94 млрд євро, - уряд ФРН

Попередні навчальні програми

З початку війни тисячі українських солдатів вже проходили навчання у Німеччині. Вони брали участь у кількатижневих курсах на полігонах та освоювали системи озброєння, які Німеччина передала Україні. Тепер співпраця переходить на новий рівень — від навчання українців до використання їхнього досвіду для підготовки німецьких військових.

  • До слова, начальники штабів оборони Німеччини та Великої Британії Карстен Броєр і Річард Найтон опублікували спільного листа, в якому закликали Європу переозброюватися на тлі російської загрози. За їхніми словами, такий крок не слід розглядати, як розпалювання війни.

Читайте: Зеленський обговорив із Мерцом спільні проєкти з виробництва зброї та дипломатичну роботу

Німеччина навчання ЗСУ
Топ коментарі
+11
16.02.2026 22:32 Відповісти
+7
ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ

Соромно за Європу. Соромно за НАТО. Думаєте ви відсидитесь в своїх затишних країнах?

Думаєте ви і далі будете пити вино, їсти сир, сосиски і хамон і дивитися на нашу вітчизняну війну в ютуб?

Думаєте у путіна немає планів помститися за те, що «рассєя стаяла на калєнях»?

Почитайте слова великого політика:

"Це починає виглядати так.

Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як-от тих, які ми бачимо у відключеннях SWIFT або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують...

Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно.

Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля.

Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і показує боягузтво Заходу.

Путін це теж бачить.

Хоча він швидко вчиться.

Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.

Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.

Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".

Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?

Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі.

Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?

Слава Україні!

Слава її героям, а поки тільки її героям, бо інших на горизонті немає.
16.02.2026 22:31 Відповісти
+6
Правильний підхід.
Українські військові (на даний час) єдині мають досвід ********* ведення бойових дій з застосуванням нових технологій.
16.02.2026 22:32 Відповісти
деды на палках тихо офигевают
16.02.2026 22:26 Відповісти
Навчатимуть ... і захищатимуть ?
16.02.2026 22:27 Відповісти
Нормально?
тобто ракети Україні не дають , щоб українці не гиблі , а їх навчай
Пора кликати психіатрів
16.02.2026 22:29 Відповісти
допомога Германії сягає майже 100 млрд. дол.

при Пороху зробили Нептуна, Вільху та Богдана за свої.

16.02.2026 22:37 Відповісти
Чому ж тоді не запускали їх по кацапам ?
16.02.2026 22:39 Відповісти
Бо зроблені були лише "випробувальні зразки... Та ж "Богдана", чи "Нептун", були в ОДИНИЧНОМУ екземплярі... Все було готове до розгортання СЕРІЙНОГО виробництва. Навіть гроші були накопичені!... Але "мудрому наріду" захотілося "паржать", і він привів до влади "Блазня", який "розвалив економіку (шляхом "асфальтокрадівництва" та інших божевільних прожектів, та зупинив оборонну програму), і привів в Україну ВІЙНУ...". Саме про це я пророчив у квітні 2019-го року, перед другим туром виборів...
17.02.2026 05:30 Відповісти
Нарешті дійшло що "занепокоєння" та "стурбованність" погана зброя проти кацапів.
16.02.2026 22:30 Відповісти
16.02.2026 22:31 Відповісти
16.02.2026 22:32 Відповісти
Голос волаючого в пустелі ... нажаль
16.02.2026 22:34 Відповісти
16.02.2026 22:32 Відповісти
Необхідно залучити поранених, комісованих, але спроможних навчати українських військових ветеранів до навчання Бундесверу.

А то хенерали швидко пристроять своїх синочків до навчання Бундесверу.
16.02.2026 22:33 Відповісти
Треба запросити Бундесвер пройти навчання під Покровськом)
16.02.2026 22:34 Відповісти
А як все красиво розповідали пару років тому. Наші військові їздили на так звані навчання туди кудись...до куколдів у Францію... Німеччину..Великобританію. Ще тоді не було зрозуміло,чому ті нікчеми можуть навчити. Ну хоч наші бійці на екскурсії побували.
16.02.2026 22:39 Відповісти
Нормально вони там навчали . Робили все , що могли . А головне - наші курсанти були там у безпеці - по тамтешніх полігонах нічого не прилітало .
16.02.2026 22:41 Відповісти
Там все ж таки тренують, а не марширують і роблять "постройся раз два" ,( в досяжному місці навіть для Смерчів) .
У них військові відробляють свої оклади/військовий стаж, на відміну від совкових "тилових офіцерів" яких ціла Армада.
16.02.2026 22:47 Відповісти
Як батальон Королева Анна ?? Створений "під патронатом і за підтримки Сонцеграйного"...
16.02.2026 22:44 Відповісти
пусть сюда приезжают, на фронте боевой опыт получают, так сказать кровью и потом как положено
16.02.2026 23:59 Відповісти
Бундесвер здатен на жаль тільки для парадів.
17.02.2026 01:23 Відповісти
Нажаль у нас і так дефіцит інструкторів, проте підготовка українців нікого не цікавить. Все для Європи, станем живим щитом і захистимо демократію
17.02.2026 01:23 Відповісти
 
 