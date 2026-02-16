Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для надання Україні, - Вадефуль
Німеччина практично вичерпала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла б надіслати Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтервʼю Deutschlandfunk, інформує Цензор.НЕТ.
Дефіцит ракет
Він пояснив, що дефіцит засобів ППО частково зумовлений тим, що Німеччина вже передала Україні всі доступні ресурси.
"Ті, що є –– Patriot з американського виробництва. Чесно: все, що виходить з конвеєра, йде прямо в Україну механізмом, який переважно фінансують європейці, переважно Німеччина", - зазначив глава МЗС ФРН.
Заклик до інших країн
За словами Вадефуля, інші європейські країни "могли б зробити більше". Він зазначив, що у деяких державах є системи ППО, і нагадав про заклик міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса перевірити запаси:
"Ми [в Німеччині] надали все, що у нас було, ми фінансуємо левову частку. Україна захищає нашу свободу, але усі європейці мають робити більше. Потрібна солідарність та самостійність –– в обороні, економіці".
- Нагадаємо, 13 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що оптимістично налаштований щодо додаткової передачі Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3.
Активні виробничі лінії могли б поповнити ці запаси.
На гуглмап можно поміряти відстані до цих виробництв, там є така функція.
24 лютого 2025 року було оголошено, що Шведські ВПС оснащують багатоцільовий літак JAS 39 Gripen ракетами Taurus.
Носіями можуть бути тільки JAS 39 Gripen E\F, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а також Eurofighter Typhoon.
Taurus NEO є вдосконаленою версією німецько-шведської крилатої ракети повітряного базування Taurus KEPD 350.
Цій угоді передувало оголошення про приєднання Великої Британії до ініціативи з далекобійних ударів Європи (ELSA), яку очолює Франція та в якій беруть участь Німеччина, Польща та Італія.
Мета ELSA - розробити ракету з дальністю від 1 000 до 2 000 км до 2030-х років.
