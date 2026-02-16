УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5911 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини дефіцит ракет для систем ППО
2 639 41

Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для надання Україні, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль

Німеччина практично вичерпала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла б надіслати Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтервʼю Deutschlandfunk, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дефіцит ракет

Він пояснив, що дефіцит засобів ППО частково зумовлений тим, що Німеччина вже передала Україні всі доступні ресурси.

"Ті, що є –– Patriot з американського виробництва. Чесно: все, що виходить з конвеєра, йде прямо в Україну механізмом, який переважно фінансують європейці, переважно Німеччина", - зазначив глава МЗС ФРН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські солдати навчатимуть Бундесвер

Заклик до інших країн

За словами Вадефуля, інші європейські країни "могли б зробити більше". Він зазначив, що у деяких державах є системи ППО, і нагадав про заклик міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса перевірити запаси:

"Ми [в Німеччині] надали все, що у нас було, ми фінансуємо левову частку. Україна захищає нашу свободу, але усі європейці мають робити більше. Потрібна солідарність та самостійність –– в обороні, економіці".

  • Нагадаємо, 13 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що оптимістично налаштований щодо додаткової передачі Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3.

Також читайте: Україні бракує ракет для ППО: деякі комплекси перед атаками РФ залишаються порожніми, - Ігнат

Автор: 

Німеччина (8050) ППО (4131) ракети (4419) Вадефуль Йоганн (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Якийсь Іран виробляє балістичні ракети, а в Україні всі ракети і їх виробництво помножили на ноль, і ніхто за це досі не відповів, (во всьому ухилянти винуваті).
Це явно ні совпадєніє , а план по знищенню українців.
показати весь коментар
16.02.2026 23:49 Відповісти
+9
Какой гребаный позор. В 1940 по 1944 год Германия смогла придумать и изготовить все что угодно в условиях практически полной экономической блокады - начиная от тяжелых танков заканчивая баллистическими ракетами. Вы **** за 4 года могли *********** всех сирийских беженцев домой а на сэкономленные деньги сделать несколько десятков САМП-Т. Какие вы же **** жалкие, причем что Гитлер, что Черчилль - вместе в гробу обороты наворачивают.
показати весь коментар
16.02.2026 23:45 Відповісти
+8
Німеччина вже передала Україні всі доступні ресурси крім "Taurus" (в загашниках є штук 500).
"Taurus" чудово заміняє любе ППО.
Б'є все ще до того як летіти на Україну.
показати весь коментар
16.02.2026 23:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німеччина вже передала Україні всі доступні ресурси крім "Taurus" (в загашниках є штук 500).
"Taurus" чудово заміняє любе ППО.
Б'є все ще до того як летіти на Україну.
показати весь коментар
16.02.2026 23:33 Відповісти
Ракети треба ВИРОБЛЯТИ всіма можливими потужностями всіх країн партнерів, а не просто передавати зі складів зберігання.
показати весь коментар
16.02.2026 23:47 Відповісти
Це так. Але Німеччина, як і уся Європа, досі боїться без повномасштабної підтримки Штатів вступати у пряму війну з кацапстаном. А в тих-обами, байдени, трампи.. Ті сьогодні підтримають союзників, а завтра-ні. Усе одно дякуємо Німеччині, вони з Великобританією, Францією, країнами Балтії та іншими країнами ЄС показують болотам за кого вони.
показати весь коментар
16.02.2026 23:48 Відповісти
там у боєздатному стані тих "таурусів" залишилось сотні дві, інші потребують відновлення. Це по перше. А по друге - у нас нема платформ для запуску "таурусів", і вони навряд чи у нас з'являться у найближчі два роки.
показати весь коментар
16.02.2026 23:53 Відповісти
У Німеччині в арсеналі близько 600 ракет Taurus, за оцінками, 150-300 з них є бойовоздатними, тоді як інші потребують модернізації.
Активні виробничі лінії могли б поповнити ці запаси.
показати весь коментар
17.02.2026 00:17 Відповісти
тому і немає сенсу "обсмоктувати" тему "таурусів".
показати весь коментар
17.02.2026 00:25 Відповісти
Удар навіть сотні Taurus по російським заводам і складам був би рівноцінним знищенню річного виробництва ракет і безпілотників.
показати весь коментар
17.02.2026 00:33 Відповісти
Подивись ось це відео. Може зрозумієшь шось, а може і ні - https://www.youtube.com/watch?v=PGvClVpbmUs&t=648s
показати весь коментар
17.02.2026 00:44 Відповісти
це не вундерваффе, і удар навіть сотні ракет "таурус", які несуть сто кілограмів вибухівки, по сотні заводам, які знаходяться на відстані 300-400 км від кордону України не призведе до катастрофічного знищення виробництва ракет і беспілотників, бо всі ці виробництва розташовані значно далі, ніж можуть долетіти "тауруси".
На гуглмап можно поміряти відстані до цих виробництв, там є така функція.
показати весь коментар
17.02.2026 01:28 Відповісти
Ви маєте на увазі, що нам передадуть 100 Таурусів? Єфективність ракет в умовах щільної ППО 10-15%. 15 вдалих влучань нічого не вирішіть. Треба 1000 ракет і відповідно 150 влучань для впливу на російське ВПК.
показати весь коментар
17.02.2026 04:08 Відповісти
Таурус летить на висоті до 35м, майже невидимий для ППО.
показати весь коментар
17.02.2026 04:35 Відповісти
якщо навіть і долетить вс сотн ракет, то удар навіть сотні ракет "таурус", які несуть сто кілограмів вибухівки, по сотні заводам, які знаходяться на відстані 300-400 км від кордону України не призведе до катастрофічного знищення виробництва ракет і беспілотників, бо всі ці виробництва розташовані значно далі, ніж можуть долетіти "тауруси".
показати весь коментар
17.02.2026 11:07 Відповісти
Для запуску підходять майже всі літаки які вже є в Україні.

24 лютого 2025 року було оголошено, що Шведські ВПС оснащують багатоцільовий літак JAS 39 Gripen ракетами Taurus.
показати весь коментар
17.02.2026 00:25 Відповісти
не підходять.

Носіями можуть бути тільки JAS 39 Gripen E\F, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а також Eurofighter Typhoon.
показати весь коментар
17.02.2026 00:31 Відповісти
Бундесфер замовив 600 нових ракет Taurus NEO (будуть літають на 1000км) і шведи для себе замовили. Всі старі запаси Таурус Україна може утілізувати безкоштоно.
Taurus NEO є вдосконаленою версією німецько-шведської крилатої ракети повітряного базування Taurus KEPD 350.
показати весь коментар
17.02.2026 03:11 Відповісти
Проєкт Taurus Neo з'явився всього через два дні після підписання угоди про співпрацю в оборонній сфері між Німеччиною та Великою Британією, спрямованої на швидку розробку нових, більш досконалих далекобійних ударних озброєнь, ніж Storm Shadow.
Цій угоді передувало оголошення про приєднання Великої Британії до ініціативи з далекобійних ударів Європи (ELSA), яку очолює Франція та в якій беруть участь Німеччина, Польща та Італія.
Мета ELSA - розробити ракету з дальністю від 1 000 до 2 000 км до 2030-х років.
показати весь коментар
17.02.2026 03:21 Відповісти
Молодець. Виступити супроти урсятини - святе діло.
показати весь коментар
17.02.2026 04:57 Відповісти
ми не можемо, як ви кажете, "утилізувати" ці ракети, бо у нас нема платформ, які їх можуть нести, і цих платформ не буде щонайменше ще два роки. Тому будь-які обговорення у інформпросторі постачань "таурусів в Україну є маніпулятивним.
показати весь коментар
17.02.2026 11:14 Відповісти
Як мож5а " замінити"? 200 Таурусів ( це всі запаси що взагалі існують) замінять ЩОденну потребу у ППО?
показати весь коментар
17.02.2026 00:06 Відповісти
Написали би про це одразу путїну, або, в крайньому випадку, Сирському... Зачем нам українцям про це перед сном розказувати?
показати весь коментар
16.02.2026 23:41 Відповісти
Какой гребаный позор. В 1940 по 1944 год Германия смогла придумать и изготовить все что угодно в условиях практически полной экономической блокады - начиная от тяжелых танков заканчивая баллистическими ракетами. Вы **** за 4 года могли *********** всех сирийских беженцев домой а на сэкономленные деньги сделать несколько десятков САМП-Т. Какие вы же **** жалкие, причем что Гитлер, что Черчилль - вместе в гробу обороты наворачивают.
показати весь коментар
16.02.2026 23:45 Відповісти
Ахаха, позор, позорище Німеччині, ганьба на весь світ!!!
От тільки що тоді про нас сказати?
показати весь коментар
17.02.2026 00:57 Відповісти
Ну, тоді на Німеччину працювала вся промисловість і всі "мізки" Європи.
показати весь коментар
17.02.2026 09:27 Відповісти
Совдепівська пропаганда!
показати весь коментар
17.02.2026 10:15 Відповісти
Так сама риторика немцев уже повторяет трамповский киздеш, что мол только мы одни помогаем и платим---- но всё кончается!
показати весь коментар
17.02.2026 09:29 Відповісти
Якийсь Іран виробляє балістичні ракети, а в Україні всі ракети і їх виробництво помножили на ноль, і ніхто за це досі не відповів, (во всьому ухилянти винуваті).
Це явно ні совпадєніє , а план по знищенню українців.
показати весь коментар
16.02.2026 23:49 Відповісти
А тепер уявімо, що на 2022 рік у нас є виробничі лінії балістичних ракет ракет. Як ви думаєте, щоб від них залишилось на даний момент?
показати весь коментар
17.02.2026 04:03 Відповісти
Уявити можно , що завгодно. Наприклад : виробничи лінії десь за кордоном, а ракети в Україні і націлени на маскву.
показати весь коментар
17.02.2026 05:21 Відповісти
Залишилось ще дізнатися, куди та балістика влучає.
Якщо "пальцем у небо", то нам така балістика не допоможе.
показати весь коментар
17.02.2026 09:29 Відповісти
шо есть то есть, типы типа французов ляпают языком больше и громче всех, а по бабкам м поставкам далеко не лидеры. Германии спасибо!
показати весь коментар
16.02.2026 23:56 Відповісти
Виходить що Німеччина ні разу вже не промислова країна? А що ж вона крім мерседесів і бнв виробляє?
показати весь коментар
17.02.2026 01:21 Відповісти
Німці мають смішний бюджет для такої великої західної країни. Трохи більше ніж у поляків. Вся ця промисловість ніякої вигоди не приносить. Краще бути Норвегією, з промисловістю з виробництва лиж, але з нафтою і газом.
показати весь коментар
17.02.2026 09:36 Відповісти
Тобто ракет на 2-3 місяці, це було про Україну? Не про росію 😿
показати весь коментар
17.02.2026 02:04 Відповісти
і то не свої .. свого у нас це фламінги, браковані міни та снаряди
показати весь коментар
17.02.2026 08:03 Відповісти
Брехняяяя....немає??то навіщо кричати, щоб Кремль почув
показати весь коментар
17.02.2026 05:25 Відповісти
Вот вам і "грізне" НАТО, від якого нібито сцяться кацапи, ні ракет, ні снарядів, бери голими руками (м'ясними штурмами).
показати весь коментар
17.02.2026 09:24 Відповісти
 
 