Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для надання Україні, - Вадефуль

Німеччина практично вичерпала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла б надіслати Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтервʼю Deutschlandfunk, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дефіцит ракет

Він пояснив, що дефіцит засобів ППО частково зумовлений тим, що Німеччина вже передала Україні всі доступні ресурси.

"Ті, що є –– Patriot з американського виробництва. Чесно: все, що виходить з конвеєра, йде прямо в Україну механізмом, який переважно фінансують європейці, переважно Німеччина", - зазначив глава МЗС ФРН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські солдати навчатимуть Бундесвер

Заклик до інших країн

За словами Вадефуля, інші європейські країни "могли б зробити більше". Він зазначив, що у деяких державах є системи ППО, і нагадав про заклик міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса перевірити запаси:

"Ми [в Німеччині] надали все, що у нас було, ми фінансуємо левову частку. Україна захищає нашу свободу, але усі європейці мають робити більше. Потрібна солідарність та самостійність –– в обороні, економіці".

Нагадаємо, 13 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що оптимістично налаштований щодо додаткової передачі Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3.

Також читайте: Україні бракує ракет для ППО: деякі комплекси перед атаками РФ залишаються порожніми, - Ігнат