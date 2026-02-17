Майже 30 ракет та 396 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 392 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 17 лютого російські війська випустили по Україні 29 ракет різних типів та майже 400 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

РФ випустила 4 балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської обл. РФ та окупованого Криму.

Також ворог бив 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл. – РФ, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл.

Випустила РФ і 396 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., ТОТ АР Крим.

Близько 250 із них - "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 9:30 ППО знешкоджено 392 цілі:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилатих ракети "Іскандер-К";

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Наразі у повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА.

