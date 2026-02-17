Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Майже 30 ракет та 396 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 392 цілі. ІНФОГРАФІКА

Масована атака 17 лютого: як відпрацювала ППО?

У ніч на 17 лютого російські війська випустили по Україні 29 ракет різних типів та майже 400 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

РФ випустила 4 балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської обл. РФ та окупованого Криму.

Також ворог бив 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл. – РФ, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл.

Випустила РФ і 396 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., ТОТ АР Крим. 

Близько 250 із них - "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 9:30 ППО знешкоджено 392 цілі: 

  • 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
  • 4 крилатих ракети "Іскандер-К";
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59/69;
  • 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Наразі у повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА.

17.02.2026 09:49 Відповісти
Результат збиття ворожих цілей добрий ,хоч і є влучання.
17.02.2026 09:56 Відповісти
Круто, всі 20 ракет з тушок збили
17.02.2026 10:29 Відповісти
@ (в перекладі):
"В Україні сформована міжнародна ескадрилья винищувачів F-16, до складу якої увійшли як українські, так й іноземні пілоти. Йдеться про ветеранів зі США та Нідерландів із бойовим досвідом, - Intelligence."
17.02.2026 12:17 Відповісти
 
 