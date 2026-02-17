Майже 30 ракет та 396 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 392 цілі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 17 лютого російські війська випустили по Україні 29 ракет різних типів та майже 400 БпЛА.
У ніч на 17 лютого російські війська випустили по Україні 29 ракет різних типів та майже 400 БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
РФ випустила 4 балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської обл. РФ та окупованого Криму.
Також ворог бив 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл. – РФ, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл.
Випустила РФ і 396 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., ТОТ АР Крим.
Близько 250 із них - "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 9:30 ППО знешкоджено 392 цілі:
- 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
- 4 крилатих ракети "Іскандер-К";
- 1 керована авіаційна ракета Х-59/69;
- 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Наразі у повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"В Україні сформована міжнародна ескадрилья винищувачів F-16, до складу якої увійшли як українські, так й іноземні пілоти. Йдеться про ветеранів зі США та Нідерландів із бойовим досвідом, - Intelligence."