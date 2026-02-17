Працівник котельні наводив КАБи на Слов’янськ та сподівався "дочекатися" приходу рашистів, - СБУ

На Донеччині затримано російського агента, який коригував удари РФ по Слов'янську.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Йдеться про 51-річного охоронця місцевої котельні, який потрапив у поле зору рашистів, коли публікував у Телеграм-каналах прокремлівські коментарі про свої очікування на повну окупацію регіону.

Так, після робочих змін на енергооб’єкті чоловік обходив прифронтове місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Якщо він помічав українських військових, то позначав на електронних мапах їхнє місцеперебування. Чоловік фіксував орієнтовну кількість захисників, найменування побачених озброєнь та призначення навколишніх будівель.

Також він фіксував наслідки нещодавніх атак окупантів по Слов’янську із застосуванням керованих авіабомб та ударних дронів.

Агент узагальнював зібрані дані на власному смартфоні у вигляді агентурного "звіту" для куратора від ФСБ. Наразі особу куратора встановили контррозвідники СБУ.

СБУ завчасно викрила та задокументували злочини агента, а після убезпечення локацій Сил оборони, затримали його за місцем проживання.

Зробив "сховок"

Під час обшуків в оселі затриманого було виявлено підземний сховок, який він потайки облаштував, щоб "пересидіти" і дочекатися рашистів у разі боїв на вулицях міста.

Також у нього вилучено два мобільні телефони, з яких він для конспірації по черзі виходив на зв’язок з ФСБ через месенджер.

Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+8
Такі рапорти мають закінчуватися так: "Потім зрадник жахнувся скоєного та вчинив самогубство.
17.02.2026 10:20 Відповісти
+7
Чергова смердюча савкова відрижка...
17.02.2026 10:15 Відповісти
+5
У кацапів він був, мабуть, під поганялом "Лазо" !
Тому - в топку котельні і був такий...
17.02.2026 10:28 Відповісти
не стратять нажаль ☹
17.02.2026 10:12 Відповісти
так хотілося б, але краще його обміняти.

нехай живе на сосії, але гарно так щоб він не міг виїхати з неї, бо якщо б він поїхав, його одразу б арештували та передали України.
17.02.2026 10:41 Відповісти
17.02.2026 10:15 Відповісти
17.02.2026 10:20 Відповісти
Закрийте його в котельні, хай чекає на прильот узкого міра
17.02.2026 10:21 Відповісти
17.02.2026 10:28 Відповісти
Щось занадто грамотний, як для працівника котельні.
17.02.2026 10:36 Відповісти
мог бы черенок от лопаты засунуть себе в жопу и застрелиться, не дожидаясь прихода ашвабадитилий, или он ожидал другой исход?
17.02.2026 10:37 Відповісти
Суньте цього 3,14дора в топку, йому сподобаєтся.
17.02.2026 10:43 Відповісти
Чому "чернишових з галущенками та рєзніковими" отак одразу не затримують? Шкоди державі (тобто користі ворогу) ці тварюки принесли набагато більше.
17.02.2026 10:45 Відповісти
Попався лаптьоногий.......
17.02.2026 11:33 Відповісти
на подібний бред о "наводчиках", бачу, ще дууже багато хто з невігласів ведеться ))
17.02.2026 13:53 Відповісти
в топку падлюку
17.02.2026 18:29 Відповісти
 
 