2 018 45

Є тисячі випадків передачі українцями даних ФСБ через Telegram, але влада продовжує ігнорувати цю "чорну діру", - Юрчишин

Юрчишин наполягає на регулюванні Telegram в Україні

Месенджер Telegram досі залишається нерегульованим в Україні, що дає змогу ФСБ отримувати дані від деяких українців.

Про це повідомив нардеп та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

19-річну Христину Гаркавенко завербували російські спецслужби через Telegram.

"Донька священника з Покровська у липні 2024-го прийшла до церкви свого батька. Але не молитися, ні.

Поки в храмі йшла служба, Христина встановила на вікні телефон для стріму. Об’єктив був спрямований на дорогу, якою йшла наша техніка до лінії фронту. Відео йшло прямо на монітори російської розвідки", - розповів парламентар.

Юрчишин сказав, що його дивує не те, що ФСБ вийшла на неї через Telegram, а те, що "вони зайшли через почуття".

"Росіяни втерлися в довіру, знайшли больові точки і використали дівчину, якій тепер відбувати 15 років за державну зраду. Протягом того року вона листувалася з агентом ФСБ, передаючи інформацію про місця дислокації наших військових та техніки в Покровську.

Цілий рік українка зливала дані ворогу через Telegram. І таких випадків – тисячі. Хтось уже в тюрмі, когось обміняли, а хтось прямо зараз знімає залізничні вузли чи ТЕЦ за кілька сотень доларів", - зазначив голова комітету ВР.

Водночас, сказав Юрчишин, держава "продовжує ігнорувати цю чорну діру".

"Telegram залишається нерегульованим, а українці – вразливими. Про це вже пишуть не лише ентузіасти, а й світові медіа, як-от CNN.

І на останок. Може, вже пора починати публічну дискусію про регулювання соцмереж? Чи нам нормально, що наші громадяни зливають ворогу переміщення військової техніки?" - додав він.

+17
Москалям закрили телеграм, то давайте і ми закриємо... Ну що за ідіотизм. Справа не в телеграмі чи якомусь іншому месенджері. Ті, що будуть шукати "легкого заробітку" завжди знайдуть спосіб. Є інші месенджери, є VPN і т.д. Закриття телеграму тільки нашкодить. Треба широка інформаційна кампанія, щоб ті що шукали розуміли наслідки таких заробітків.
12.02.2026 14:23 Відповісти
+12
бо ця лядська зевлада сама тягає двушки мать їх на мацкву
12.02.2026 14:21 Відповісти
+7
Так влада сама по повній користується Телеграм. Мабуть, так простіше підтримувати звʼязки зі своїми кураторами з кремля!
12.02.2026 14:23 Відповісти
12.02.2026 14:21 Відповісти
Поки в Україні функціонує філія фсб ніхто Тєлєгу закривать не буде...
12.02.2026 15:26 Відповісти
Москалям закрили телеграм, то давайте і ми закриємо... Ну що за ідіотизм. Справа не в телеграмі чи якомусь іншому месенджері. Ті, що будуть шукати "легкого заробітку" завжди знайдуть спосіб. Є інші месенджери, є VPN і т.д. Закриття телеграму тільки нашкодить. Треба широка інформаційна кампанія, щоб ті що шукали розуміли наслідки таких заробітків.
12.02.2026 14:23 Відповісти
Зразу видно коментар клінічного ідіота. Я не стараюсь образити тебе, так як ти мене -- просто пройди IQ-тест і побачиш.
А вам би все замінити телемарахвоном, так?
Через телеграм проводяться збори на мільярди для ЗСУ. Але, кому я пояснюю...
12.02.2026 14:35 Відповісти
За сталіним сумуєш?Тєлєга-пасовище пропагандонів оп,закрити варто.Але ти і змі згадав.
12.02.2026 14:44 Відповісти
Незалежні ЗМІ давно влада прикрила,залишились сраколизи,і позитивні блогери,більшість яких тусується в телеграмі
12.02.2026 15:02 Відповісти
Про що і мова
12.02.2026 20:57 Відповісти
12.02.2026 14:23 Відповісти
а дурники не в курсі, що Телеграм в кацапії заблокований і тому з кураторами підтримують зв'язок через Мах
12.02.2026 16:06 Відповісти
Головне тут, що великі умніки не в курсі ким створювався телеграм і з якою метою! І вони такі розумні, що не здогадуються, що для спецслужб канали, з яких збирається інформація, не блокуються!
Сідай, двійка!
12.02.2026 16:17 Відповісти
це ж треба бути настільки упоротим
12.02.2026 17:52 Відповісти
Ну навіщо було тобі признаватись, що ти крім того, що малоосвічений, ще й упоротий. Хоча серед безграмотних таке буває часто! Кінець дискусії!
12.02.2026 18:02 Відповісти
де ти тут побачив дискусію? - я просто констатую факт, що ти упороте
12.02.2026 19:53 Відповісти
Тобто,влада буде боротися не з зрадниками,а з Телеграмом!
Доречі,в Кацапії теж з меседжерами воюють!
12.02.2026 14:24 Відповісти
Влада ніколи телеграм не закриє,по крайній мірі ця на чолі зі зрадником
12.02.2026 14:28 Відповісти
Влада працює на ворога,тому телеграм чіпати не буде,як і попів касабських.Делілів для вербовки вистачить,2019р тому підтвердження
12.02.2026 14:24 Відповісти
Думаю случаев передачи россиянами данных СБУ через Telegram не меньше
12.02.2026 14:25 Відповісти
Треба заблокувати телеграм і створити власний месенджер, повністю підконтрольний владі. І назвати його Max... Так, стоп, це ж було вже!
12.02.2026 14:27 Відповісти
Пропоную Юрчишину прикрити двушку на москва. Спочатку. А вже потім і за щось інше теревенити.
12.02.2026 14:29 Відповісти
Потрібно боротися з зрадниками,але наші правоохоронні органи зайняті кришуванням,побудовою своїх маєтків,своїх статків,ніколи їм такими дрібницями займатись
12.02.2026 14:33 Відповісти
По ватсапу или фейстайму ФСБ данные нельзя передать? В чем уникальность телеграмма в этом смысле ?)
12.02.2026 14:34 Відповісти
вся "медійка" влади побудована на Телеграмі.
Заклики "закрити Телеграм!" прирівнюються до закликів силового повалення влади.
12.02.2026 14:36 Відповісти
Вся влада сидить в телеграмі.
Зеленський не виключення!
3! 2! 1!

Починайте скавчати!
"Оставьте телеграмм!"
"Руки прочь от телеграмма!"
"Для многих ето единственный источник новостей."
"Только там вся правда о всем происходящем вокруг."
Особливо на анонімних кАналах.😆
Дебіли ска 😂😂😂
12.02.2026 14:39 Відповісти
Ну закрити телеграм це те саме що поставити ворота в полі, щоб зовсім не передавали тоді тільки блокування інтернету, телефону і ТД.
12.02.2026 14:40 Відповісти
А юрчишин не хоче згадати про закриття змі незалежних?
12.02.2026 14:45 Відповісти
Яке відношення незалежні ЗМІ мають до касабської помийки телеграм?
12.02.2026 14:55 Відповісти
Ну чоиу ігнорує? Зовсім не ігнорує! Всі найюільші і найсмердючіші медіапомийки Банкової знаходятьмя у Тєлєграмі. Туди ж іде і частина накраденого з б'юджету бабла для фінансувпння цих помийок.
12.02.2026 14:49 Відповісти
Хто б казав зелена морда, ви аналог телеги викатіть а потім смердіть
12.02.2026 15:04 Відповісти
Як вище сказали, а двушки на москву через які канали тягаете? Суки двоморді,ті до речі тільки спробуйте його заблокувати (телеграм) вам же кабзда буде , як в непалі, українці не кацапи які проглочуть, це перший крок до тоталітаризму
12.02.2026 15:06 Відповісти
у той самий час на болотах виють, що телеграм є натівським застосунком просто комусь муляє, що у людей є доступ до альтернативих джерел інформації (окрім зомботелемарафону 24/7)
12.02.2026 15:11 Відповісти
На болотах колись говорили,що ЗЕ прозахідний політик .Своє вони вміло захищають,телепні нічого навіть і не підозрюють
12.02.2026 15:36 Відповісти
Не скажуть же вони,що їх помийка не зовсім контролюється,тому звісно,що це натівська зброя,а у нас дебіли типу тебе звісно в байку цю повірять і будуть захищати до останнього,навіть не підозрюючи,що їх використовують так само,як і в 2019р.
12.02.2026 15:40 Відповісти
Так захищають, що блокують
13.02.2026 12:27 Відповісти
Що так само, як і в 2019? Якщо ти натякаєш, що я голосував за зе, то це ти схибив.
13.02.2026 12:29 Відповісти
у нас дебіли типу тебе
і тут два варіанти: ти або дебіл від народження, або таким прикидаєшся, бо заплатили цю маячню строчити
13.02.2026 12:32 Відповісти
Т.е. виноват мессенджер? А кроме телеграмма других нет? Ну, будут через вотсап искать легкие заработки. А то почитал, бедная несчастная Кристина не виновата - это всё телеграмм.
12.02.2026 15:36 Відповісти
Людьми не сповна розуму легко маніпулювати,а таких у нас більшість.Касабські помийки повинні були вже давно заблоковані,якщо нам важливо не втратити незалежність
12.02.2026 15:44 Відповісти
А те, що в неї батько з московської "церкви" - то нічого? Совпадєніє?
Якщо у нас і має бути щось заблоковано, так це - московський "поповник".
12.02.2026 18:25 Відповісти
Негайно заборонити Телеграм.
12.02.2026 16:44 Відповісти
Telegram - це лише засіб комунікації. Якщо закрити один месенджер, але не ліквідувати бажання людини зрадити, вона просто перейде у Signal, WhatsApp, Viber або закриті чати ігрових платформ. Це як намагатися зупинити вуличну злочинність, заборонивши лише одну марку автомобілів, на яких їздять злочинці. Авто зміниться - злочин залишиться. Першопричиною є відсутність усвідомлення фатальності наслідків та низький рівень інформаційної гігієни. Держава має проводити інформаційну роботу і пояснювати не лише "що не можна робити", а показувати реальні обличчя затриманих і те, як їх "кидає" ФСБ. Люди мають бачити, що "легкі гроші" - це 100% ймовірність тюрми...... Якщо тюремні строки не лякають коригувальників, це означає, що ціна ризику для них є прийнятною.Тому необхідна Зміна Кримінального кодексу і посилення відповідальності саме під час воєнного стану. Це може бути не лише збільшення строків, і не тільки повна конфіскація майна родини (якщо доведуть співучасть) або позбавлення громадянства після відбуття терміну. а й смертна кара !!!! Telegram є також як джерело і нашої інформаціїЗаборона вдарить по українському інформаційному полі швидше, ніж по російській агентурі. Це інструмент, через який Україна також веде контрпропаганду та збір даних через офіційні боти (наприклад, єВорог).Тому ,замість того, щоб витрачати ресурс на технологічно складне і сумнівне блокування, держава має інвестувати в контррозвідку, превентивну освіту та невідворотність максимально жорстокого покарання.
12.02.2026 17:12 Відповісти
віновни провода, для звязку
12.02.2026 20:25 Відповісти
 
 