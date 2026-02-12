Є тисячі випадків передачі українцями даних ФСБ через Telegram, але влада продовжує ігнорувати цю "чорну діру", - Юрчишин

Месенджер Telegram досі залишається нерегульованим в Україні, що дає змогу ФСБ отримувати дані від деяких українців.

Про це повідомив нардеп та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

19-річну Христину Гаркавенко завербували російські спецслужби через Telegram.

"Донька священника з Покровська у липні 2024-го прийшла до церкви свого батька. Але не молитися, ні.

Поки в храмі йшла служба, Христина встановила на вікні телефон для стріму. Об’єктив був спрямований на дорогу, якою йшла наша техніка до лінії фронту. Відео йшло прямо на монітори російської розвідки", - розповів парламентар.

Юрчишин сказав, що його дивує не те, що ФСБ вийшла на неї через Telegram, а те, що "вони зайшли через почуття".

"Росіяни втерлися в довіру, знайшли больові точки і використали дівчину, якій тепер відбувати 15 років за державну зраду. Протягом того року вона листувалася з агентом ФСБ, передаючи інформацію про місця дислокації наших військових та техніки в Покровську.

Цілий рік українка зливала дані ворогу через Telegram. І таких випадків – тисячі. Хтось уже в тюрмі, когось обміняли, а хтось прямо зараз знімає залізничні вузли чи ТЕЦ за кілька сотень доларів", - зазначив голова комітету ВР.

Водночас, сказав Юрчишин, держава "продовжує ігнорувати цю чорну діру".

"Telegram залишається нерегульованим, а українці – вразливими. Про це вже пишуть не лише ентузіасти, а й світові медіа, як-от CNN.

І на останок. Може, вже пора починати публічну дискусію про регулювання соцмереж? Чи нам нормально, що наші громадяни зливають ворогу переміщення військової техніки?" - додав він.

