Есть тысячи случаев передачи украинцами данных ФСБ через Telegram, но власть продолжает игнорировать эту "черную дыру", - Юрчишин
Мессенджер Telegram до сих пор остается нерегулируемым в Украине, что позволяет ФСБ получать данные от некоторых украинцев.
Об этом сообщил нардеп и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
19-летнюю Кристину Гаркавенко завербовали российские спецслужбы через Telegram.
"Дочь священника из Покровска в июле 2024 года пришла в церковь своего отца. Но не молиться, нет.
Пока в храме шла служба, Кристина установила на окне телефон для стрима. Объектив был направлен на дорогу, по которой шла наша техника к линии фронта. Видео шло прямо на мониторы российской разведки", - рассказал парламентарий.
Юрчишин сказал, что его удивляет не то, что ФСБ вышла на нее через Telegram, а то, что "они зашли через чувства".
"Россияне втерлись в доверие, нашли болевые точки и использовали девушку, которой теперь предстоит отбывать 15 лет за государственную измену. В течениетого года она переписывалась с агентом ФСБ, передавая информацию о местах дислокации наших военных и техники в Покровске.
Целый год украинка сливала данные врагу через Telegram. И таких случаев – тысячи. Кто-то уже в тюрьме, кого-то обменяли, а кто-то прямо сейчас снимает железнодорожные узлы или ТЭЦ за несколько сотен долларов", – отметил глава комитета ВР.
В то же время, сказал Юрчишин, государство "продолжает игнорировать эту черную дыру".
"Telegram остается нерегулируемым, а украинцы – уязвимыми. Об этом уже пишут не только энтузиасты, но и мировые медиа, такие как CNN.
И напоследок. Может, уже пора начинать публичную дискуссию о регулировании соцсетей? Или нам нормально, что наши граждане сливают врагу перемещение военной техники?" - добавил он.
А вам би все замінити телемарахвоном, так?
Через телеграм проводяться збори на мільярди для ЗСУ. Але, кому я пояснюю...
Сідай, двійка!
Доречі,в Кацапії теж з меседжерами воюють!
Заклики "закрити Телеграм!" прирівнюються до закликів силового повалення влади.
Зеленський не виключення!
3! 2! 1!
Починайте скавчати!
"Оставьте телеграмм!"
"Руки прочь от телеграмма!"
"Для многих ето единственный источник новостей."
"Только там вся правда о всем происходящем вокруг."
Особливо на анонімних кАналах.😆
Дебіли ска 😂😂😂
вірять зомботелемарафону і усім іншим масмедіа-помийкам
і тут два варіанти: ти або дебіл від народження, або таким прикидаєшся, бо заплатили цю маячню строчити
Якщо у нас і має бути щось заблоковано, так це - московський "поповник".