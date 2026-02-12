РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7212 посетителей онлайн
Новости Запрет Telegram
1 773 45

Есть тысячи случаев передачи украинцами данных ФСБ через Telegram, но власть продолжает игнорировать эту "черную дыру", - Юрчишин

Юрчишин настаивает на регулировании Telegram в Украине

Мессенджер Telegram до сих пор остается нерегулируемым в Украине, что позволяет ФСБ получать данные от некоторых украинцев.

Об этом сообщил нардеп и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

19-летнюю Кристину Гаркавенко завербовали российские спецслужбы через Telegram.

Читайте также: Миндичгейт: Юрчишин обратился в НАБУ по поводу сотрудничества с полицией в незаконной слежке за журналистами

"Дочь священника из Покровска в июле 2024 года пришла в церковь своего отца. Но не молиться, нет.

Пока в храме шла служба, Кристина установила на окне телефон для стрима. Объектив был направлен на дорогу, по которой шла наша техника к линии фронта. Видео шло прямо на мониторы российской разведки", - рассказал парламентарий.

Юрчишин сказал, что его удивляет не то, что ФСБ вышла на нее через Telegram, а то, что "они зашли через чувства".

"Россияне втерлись в доверие, нашли болевые точки и использовали девушку, которой теперь предстоит отбывать 15 лет за государственную измену. В течениетого года она переписывалась с агентом ФСБ, передавая информацию о местах дислокации наших военных и техники в Покровске.

Целый год украинка сливала данные врагу через Telegram. И таких случаев – тысячи. Кто-то уже в тюрьме, кого-то обменяли, а кто-то прямо сейчас снимает железнодорожные узлы или ТЭЦ за несколько сотен долларов", – отметил глава комитета ВР.

Читайте также: БЭБ начало расследование уплаты налогов владельцами Telegram-каналов "миллионников"

В то же время, сказал Юрчишин, государство "продолжает игнорировать эту черную дыру".

"Telegram остается нерегулируемым, а украинцы – уязвимыми. Об этом уже пишут не только энтузиасты, но и мировые медиа, такие как CNN.

Юрчишин настаивает на регулировании Telegram в Украине

И напоследок. Может, уже пора начинать публичную дискуссию о регулировании соцсетей? Или нам нормально, что наши граждане сливают врагу перемещение военной техники?" - добавил он.

Читайте также: В России перешли к полной блокировке YouTube после полутора лет его "замедления"

Юрчишин настаивает на регулировании Telegram в Украине

Автор: 

ФСБ (2013) Юрчишин Ярослав (177) Telegram (137) корректировщик (156)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Москалям закрили телеграм, то давайте і ми закриємо... Ну що за ідіотизм. Справа не в телеграмі чи якомусь іншому месенджері. Ті, що будуть шукати "легкого заробітку" завжди знайдуть спосіб. Є інші месенджери, є VPN і т.д. Закриття телеграму тільки нашкодить. Треба широка інформаційна кампанія, щоб ті що шукали розуміли наслідки таких заробітків.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:23 Ответить
+11
бо ця лядська зевлада сама тягає двушки мать їх на мацкву
показать весь комментарий
12.02.2026 14:21 Ответить
+7
Тобто,влада буде боротися не з зрадниками,а з Телеграмом!
Доречі,в Кацапії теж з меседжерами воюють!
показать весь комментарий
12.02.2026 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бо ця лядська зевлада сама тягає двушки мать їх на мацкву
показать весь комментарий
12.02.2026 14:21 Ответить
Поки в Україні функціонує філія фсб ніхто Тєлєгу закривать не буде...
показать весь комментарий
12.02.2026 15:26 Ответить
Москалям закрили телеграм, то давайте і ми закриємо... Ну що за ідіотизм. Справа не в телеграмі чи якомусь іншому месенджері. Ті, що будуть шукати "легкого заробітку" завжди знайдуть спосіб. Є інші месенджери, є VPN і т.д. Закриття телеграму тільки нашкодить. Треба широка інформаційна кампанія, щоб ті що шукали розуміли наслідки таких заробітків.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:23 Ответить
Зразу видно коментар клінічного ідіота. Я не стараюсь образити тебе, так як ти мене -- просто пройди IQ-тест і побачиш.
А вам би все замінити телемарахвоном, так?
Через телеграм проводяться збори на мільярди для ЗСУ. Але, кому я пояснюю...
показать весь комментарий
12.02.2026 14:35 Ответить
За сталіним сумуєш?Тєлєга-пасовище пропагандонів оп,закрити варто.Але ти і змі згадав.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:44 Ответить
Незалежні ЗМІ давно влада прикрила,залишились сраколизи,і позитивні блогери,більшість яких тусується в телеграмі
показать весь комментарий
12.02.2026 15:02 Ответить
Про що і мова
показать весь комментарий
12.02.2026 20:57 Ответить
Так влада сама по повній користується Телеграм. Мабуть, так простіше підтримувати звʼязки зі своїми кураторами з кремля!
показать весь комментарий
12.02.2026 14:23 Ответить
а дурники не в курсі, що Телеграм в кацапії заблокований і тому з кураторами підтримують зв'язок через Мах
показать весь комментарий
12.02.2026 16:06 Ответить
Головне тут, що великі умніки не в курсі ким створювався телеграм і з якою метою! І вони такі розумні, що не здогадуються, що для спецслужб канали, з яких збирається інформація, не блокуються!
Сідай, двійка!
показать весь комментарий
12.02.2026 16:17 Ответить
це ж треба бути настільки упоротим
показать весь комментарий
12.02.2026 17:52 Ответить
Ну навіщо було тобі признаватись, що ти крім того, що малоосвічений, ще й упоротий. Хоча серед безграмотних таке буває часто! Кінець дискусії!
показать весь комментарий
12.02.2026 18:02 Ответить
де ти тут побачив дискусію? - я просто констатую факт, що ти упороте
показать весь комментарий
12.02.2026 19:53 Ответить
Тобто,влада буде боротися не з зрадниками,а з Телеграмом!
Доречі,в Кацапії теж з меседжерами воюють!
показать весь комментарий
12.02.2026 14:24 Ответить
Влада ніколи телеграм не закриє,по крайній мірі ця на чолі зі зрадником
показать весь комментарий
12.02.2026 14:28 Ответить
Влада працює на ворога,тому телеграм чіпати не буде,як і попів касабських.Делілів для вербовки вистачить,2019р тому підтвердження
показать весь комментарий
12.02.2026 14:24 Ответить
Думаю случаев передачи россиянами данных СБУ через Telegram не меньше
показать весь комментарий
12.02.2026 14:25 Ответить
Треба заблокувати телеграм і створити власний месенджер, повністю підконтрольний владі. І назвати його Max... Так, стоп, це ж було вже!
показать весь комментарий
12.02.2026 14:27 Ответить
Пропоную Юрчишину прикрити двушку на москва. Спочатку. А вже потім і за щось інше теревенити.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:29 Ответить
Потрібно боротися з зрадниками,але наші правоохоронні органи зайняті кришуванням,побудовою своїх маєтків,своїх статків,ніколи їм такими дрібницями займатись
показать весь комментарий
12.02.2026 14:33 Ответить
По ватсапу или фейстайму ФСБ данные нельзя передать? В чем уникальность телеграмма в этом смысле ?)
показать весь комментарий
12.02.2026 14:34 Ответить
вся "медійка" влади побудована на Телеграмі.
Заклики "закрити Телеграм!" прирівнюються до закликів силового повалення влади.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:36 Ответить
Вся влада сидить в телеграмі.
Зеленський не виключення!
3! 2! 1!

Починайте скавчати!
"Оставьте телеграмм!"
"Руки прочь от телеграмма!"
"Для многих ето единственный источник новостей."
"Только там вся правда о всем происходящем вокруг."
Особливо на анонімних кАналах.😆
Дебіли ска 😂😂😂
показать весь комментарий
12.02.2026 14:39 Ответить
Ну закрити телеграм це те саме що поставити ворота в полі, щоб зовсім не передавали тоді тільки блокування інтернету, телефону і ТД.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:40 Ответить
А юрчишин не хоче згадати про закриття змі незалежних?
показать весь комментарий
12.02.2026 14:45 Ответить
Яке відношення незалежні ЗМІ мають до касабської помийки телеграм?
показать весь комментарий
12.02.2026 14:55 Ответить
Ну чоиу ігнорує? Зовсім не ігнорує! Всі найюільші і найсмердючіші медіапомийки Банкової знаходятьмя у Тєлєграмі. Туди ж іде і частина накраденого з б'юджету бабла для фінансувпння цих помийок.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:49 Ответить
Хто б казав зелена морда, ви аналог телеги викатіть а потім смердіть
показать весь комментарий
12.02.2026 15:04 Ответить
Як вище сказали, а двушки на москву через які канали тягаете? Суки двоморді,ті до речі тільки спробуйте його заблокувати (телеграм) вам же кабзда буде , як в непалі, українці не кацапи які проглочуть, це перший крок до тоталітаризму
показать весь комментарий
12.02.2026 15:06 Ответить
у той самий час на болотах виють, що телеграм є натівським застосунком просто комусь муляє, що у людей є доступ до альтернативих джерел інформації (окрім зомботелемарафону 24/7)
показать весь комментарий
12.02.2026 15:11 Ответить
На болотах колись говорили,що ЗЕ прозахідний політик .Своє вони вміло захищають,телепні нічого навіть і не підозрюють
показать весь комментарий
12.02.2026 15:36 Ответить
Не скажуть же вони,що їх помийка не зовсім контролюється,тому звісно,що це натівська зброя,а у нас дебіли типу тебе звісно в байку цю повірять і будуть захищати до останнього,навіть не підозрюючи,що їх використовують так само,як і в 2019р.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:40 Ответить
Так захищають, що блокують
показать весь комментарий
13.02.2026 12:27 Ответить
Що так само, як і в 2019? Якщо ти натякаєш, що я голосував за зе, то це ти схибив.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:29 Ответить
у нас дебіли типу тебе
вірять зомботелемарафону і усім іншим масмедіа-помийкам
і тут два варіанти: ти або дебіл від народження, або таким прикидаєшся, бо заплатили цю маячню строчити
показать весь комментарий
13.02.2026 12:32 Ответить
Т.е. виноват мессенджер? А кроме телеграмма других нет? Ну, будут через вотсап искать легкие заработки. А то почитал, бедная несчастная Кристина не виновата - это всё телеграмм.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:36 Ответить
Людьми не сповна розуму легко маніпулювати,а таких у нас більшість.Касабські помийки повинні були вже давно заблоковані,якщо нам важливо не втратити незалежність
показать весь комментарий
12.02.2026 15:44 Ответить
А те, що в неї батько з московської "церкви" - то нічого? Совпадєніє?
Якщо у нас і має бути щось заблоковано, так це - московський "поповник".
показать весь комментарий
12.02.2026 18:25 Ответить
Негайно заборонити Телеграм.
показать весь комментарий
12.02.2026 16:44 Ответить
Telegram - це лише засіб комунікації. Якщо закрити один месенджер, але не ліквідувати бажання людини зрадити, вона просто перейде у Signal, WhatsApp, Viber або закриті чати ігрових платформ. Це як намагатися зупинити вуличну злочинність, заборонивши лише одну марку автомобілів, на яких їздять злочинці. Авто зміниться - злочин залишиться. Першопричиною є відсутність усвідомлення фатальності наслідків та низький рівень інформаційної гігієни. Держава має проводити інформаційну роботу і пояснювати не лише "що не можна робити", а показувати реальні обличчя затриманих і те, як їх "кидає" ФСБ. Люди мають бачити, що "легкі гроші" - це 100% ймовірність тюрми...... Якщо тюремні строки не лякають коригувальників, це означає, що ціна ризику для них є прийнятною.Тому необхідна Зміна Кримінального кодексу і посилення відповідальності саме під час воєнного стану. Це може бути не лише збільшення строків, і не тільки повна конфіскація майна родини (якщо доведуть співучасть) або позбавлення громадянства після відбуття терміну. а й смертна кара !!!! Telegram є також як джерело і нашої інформаціїЗаборона вдарить по українському інформаційному полі швидше, ніж по російській агентурі. Це інструмент, через який Україна також веде контрпропаганду та збір даних через офіційні боти (наприклад, єВорог).Тому ,замість того, щоб витрачати ресурс на технологічно складне і сумнівне блокування, держава має інвестувати в контррозвідку, превентивну освіту та невідворотність максимально жорстокого покарання.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:12 Ответить
віновни провода, для звязку
показать весь комментарий
12.02.2026 20:25 Ответить
 
 