Есть тысячи случаев передачи украинцами данных ФСБ через Telegram, но власть продолжает игнорировать эту "черную дыру", - Юрчишин

Мессенджер Telegram до сих пор остается нерегулируемым в Украине, что позволяет ФСБ получать данные от некоторых украинцев.

Об этом сообщил нардеп и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

19-летнюю Кристину Гаркавенко завербовали российские спецслужбы через Telegram.

"Дочь священника из Покровска в июле 2024 года пришла в церковь своего отца. Но не молиться, нет.

Пока в храме шла служба, Кристина установила на окне телефон для стрима. Объектив был направлен на дорогу, по которой шла наша техника к линии фронта. Видео шло прямо на мониторы российской разведки", - рассказал парламентарий.

Юрчишин сказал, что его удивляет не то, что ФСБ вышла на нее через Telegram, а то, что "они зашли через чувства".

"Россияне втерлись в доверие, нашли болевые точки и использовали девушку, которой теперь предстоит отбывать 15 лет за государственную измену. В течениетого года она переписывалась с агентом ФСБ, передавая информацию о местах дислокации наших военных и техники в Покровске.

Целый год украинка сливала данные врагу через Telegram. И таких случаев – тысячи. Кто-то уже в тюрьме, кого-то обменяли, а кто-то прямо сейчас снимает железнодорожные узлы или ТЭЦ за несколько сотен долларов", – отметил глава комитета ВР.

В то же время, сказал Юрчишин, государство "продолжает игнорировать эту черную дыру".

"Telegram остается нерегулируемым, а украинцы – уязвимыми. Об этом уже пишут не только энтузиасты, но и мировые медиа, такие как CNN.

И напоследок. Может, уже пора начинать публичную дискуссию о регулировании соцсетей? Или нам нормально, что наши граждане сливают врагу перемещение военной техники?" - добавил он.

