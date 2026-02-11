"Миндичгейт": Юрчишин обратился к НАБУ о сотрудничестве с полицией о незаконной слежке за журналистами
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин обратился в НАБУ по поводу коммуникации с Нацполицией в рамках расследования незаконной слежки за рядом журналистов фигурантами операции "Мидас".
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Обращение к НАБУ
Юрчишин напомнил, что ранее Соломенское управление полиции Киева возбудило уголовное производство по возможной незаконной слежке за журналистами по делу Миндичгейта. Расследование проводит следователь Максим Конопацкий.
Нардеп хочет выяснить, была ли коммуникация между НАБУ и Нацполицией по этому делу. Отдельно его интересует, запрашивала ли полиция доступ к документам, в которых фигурируют персональные данные журналистов.
Юрчишин также планирует обратиться к представителям медиа, чтобы узнать, опрашивали ли их как возможных пострадавших.
Список журналистов, за которыми незаконно следили:
- Марина Ансифорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
- Юрий Бутусов (командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" и главный редактор Цензор.НЕТ)
- Станислав Речинский (главный редактор ОРД)
- Владимир Федорин (главный редактор Forbes Ukraine)
- Ольга Чайка (редактор Forbes Украина)
- Юрий Николов (соучредитель проекта NashiGroshi)
- Андрей Куликов (председатель Комиссии по журналистской этике).
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
- Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но так и не собралась
Вот и Национальная полиция сделает также....