"Миндичгейт": Юрчишин обратился к НАБУ о сотрудничестве с полицией о незаконной слежке за журналистами

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин обратился в НАБУ по поводу коммуникации с Нацполицией в рамках расследования незаконной слежки за рядом журналистов фигурантами операции "Мидас".

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Обращение к НАБУ

Юрчишин напомнил, что ранее Соломенское управление полиции Киева возбудило уголовное производство по возможной незаконной слежке за журналистами по делу Миндичгейта. Расследование проводит следователь Максим Конопацкий.

Нардеп хочет выяснить, была ли коммуникация между НАБУ и Нацполицией по этому делу. Отдельно его интересует, запрашивала ли полиция доступ к документам, в которых фигурируют персональные данные журналистов.

Юрчишин также планирует обратиться к представителям медиа, чтобы узнать, опрашивали ли их как возможных пострадавших.

Список журналистов, за которыми незаконно следили:

  • Марина Ансифорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
  • Юрий Бутусов (командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" и главный редактор Цензор.НЕТ)
  • Станислав Речинский (главный редактор ОРД)
  • Владимир Федорин (главный редактор Forbes Ukraine)
  • Ольга Чайка (редактор Forbes Украина)
  • Юрий Николов (соучредитель проекта NashiGroshi)
  • Андрей Куликов (председатель Комиссии по журналистской этике).

Нацполиция начала уголовное расследование о незаконной слежке за журналистами

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
  • Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов.

Я до 24 февраля 2022 тоже собиралась делать ремонт квартиры
Но так и не собралась
Вот и Национальная полиция сделает также....
11.02.2026 18:03 Ответить
понти... поліції відомо хто тупцював під дверима Ніколова, а Железняк навіть довів причетність до замовлення друга ОПи, заброньованного кладовищем...
11.02.2026 18:20 Ответить
Если доверять зебильной полиции, то можно и лайк поставить. Сколько таких лохов будет?
11.02.2026 18:36 Ответить
Нацполіція показала своє єство зокрема у Корсуні, Черкаської області, виконавши замовлення московита з диспут корочками на убивство Патріота України Сергія Русінова, підкинувши йому в будинок 4 кг наркоти і торбу з толом!!! А замовник так і досі сидить і керує СВОїми кріпаками з Корсуня і в Черкасах! Виговський з купою замів, глибо захвильовані, так і сидять МОВЧКИ!!!!
11.02.2026 18:56 Ответить
Ворог продовжує обстрілювати Україну, намагаючись залишити нас без світла, тепла та води. У таких умовах варто мати вдома запас питної води (3 л на добу на особу) та технічної (11-12 л), продукти тривалого зберігання, медикаменти. Також підготуйте валізу першої необхідності - документи, теплі речі, готівку, засоби гігієни, аптечку та павербанки. Подбайте про дітей і домашніх улюбленців. Слідкуйте за повідомленнями влади, заряджайте пристрої, обмежте перебування на вулиці в темний час доби. У разі потреби телефонуйте 112. Якщо немає мобільного зв'язку - підключіться до Wi-Fi та скористайтеся застосунком 112 Ukraine. Детальніше: https://www.facebook.com/share/p/1Gwds7cMRU/
11.02.2026 18:56 Ответить
І що далі?
12.02.2026 08:13 Ответить
 
 