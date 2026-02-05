Суд признал Бутусова потерпевшим по делу банды Миндича - друга Зеленского и владельца "Квартала-95"

Дело Миндичгейта: суд признал Бутусова потерпевшим

Соломенский райсуд обязал детективов НАБУ рассмотреть ходатайство о признании командира взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрия Бутусова потерпевшим.

Об этом сообщила юридическая компания Sense, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Речь идет о деле о незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о нем фигурантами "Миндичгейта".

Контекст

В ходе расследования в рамках операции "Мидас" были выявлены факты системного сбора досье на украинских расследователей. Следствие установило, что фигуранты дела, деятельность которых связывают с российской агентурной сетью, собирали конфиденциальные данные о передвижениях, контактах и деятельности Юрия Бутусова.

"Учитывая, что Юрий Бутусов является военнослужащим, несанкционированный сбор информации о нем в интересах лиц, аффилированных с государством-агрессором, создает угрозу не только приватности, но и безопасности", - отметили в компании.

Ранее адвокаты добились внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных:

  • ч. 3 ст. 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов);
  • ч. 1 ст. 182 УК Украины (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

"Сведения в ЕРДР были внесены НАБУ только после соответствующего решения суда от 09 января 2026 года. Однако после начала расследования детективы Бюро фактически заблокировали участие Юрия Бутусова в процессе, игнорируя ходатайство защиты о привлечении его в качестве потерпевшего. Это лишало заявителя процессуальных прав и возможности контролировать ход следствия", - объяснили там.

Решение суда

Адвокаты обжаловали бездействие детективов в судебном порядке. Рассмотрев материалы жалоб (дела № 760/1347/26 и № 760/1349/26), следственный судья признал бездействие уполномоченных лиц НАБУ противоправным. Суд обязал Бюро в течение 3 дней с момента получения постановления рассмотреть ходатайство защиты по существу.

Управляющий партнер Sense Дмитрий Круговой назвал ситуацию парадоксальной.

"Преступление задокументировано самим НАБУ, изъято досье на журналиста и военнослужащего, открыто производство, но потерпевшего по делу следствие упорно "не видит". Такой процессуальный вакуум создается обычно для того, чтобы тихо похоронить дело без лишней огласки.

Решение суда однозначно: игнорировать права Юрия Бутусова, особенно в контексте возможного слежения российской агентуры за военнослужащим, недопустимо. Мы ожидаем выполнения решения суда и предоставления господину Бутусову статуса потерпевшего в кратчайшие сроки", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
  • Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.

А нікчемний зелений паяц може помститись
05.02.2026 09:44 Ответить
Так набу виявляється працюють під заказ
05.02.2026 09:45 Ответить
На три і навіть більше, при потребі
05.02.2026 09:47 Ответить
05.02.2026 09:44 Ответить
05.02.2026 09:45 Ответить
Швидше ні. Це просто договорняки, щоб прикрити скажімо власні дупи від наскоків діючої влади. Недаремно керівники НАБУ і САП зустрічалися із Зєлєнскім, після чого збавили оберти у справі міндічгейту.
05.02.2026 10:45 Ответить
Ну правильно.. Дали охлосу кісточку нехай гризе а ми пішли далі ""ділом ""займатись🤣🤣
05.02.2026 10:47 Ответить
Це ст 216, що не входить до переліку статей ККУ, які підслідні НАБУ.
Довідка
Нацпол- 140 тис людей
СБУ- 40 ТИС. У мирний час
Прокурів- 15 тис.
ДБР- 2000
НАБУ-1000 штату.
Ну будуть розслідувати, замісьць розслідувань по корупції.
05.02.2026 15:40 Ответить
НАБУ грає на дві сторони?
05.02.2026 09:46 Ответить
05.02.2026 09:47 Ответить
А чому ж тоді тут так захищали набу?? Невже проплачені???
05.02.2026 10:01 Ответить
захищали ідею, а покидьків та зрадників усюди доста, у т.ч. у набу
05.02.2026 10:08 Ответить
Не фантазуй..Захищали саме набу
05.02.2026 10:15 Ответить
захищали процесуальну незалежність набу та сап, виступали проти закону, який обмежував їхню самостійність
жодних фантазій, не тягни того, чого не було, читай уважно новини
05.02.2026 10:17 Ответить
Наче без новин не видно було шо всі 10 років набу викинувало закази..А коли набу опублікує як обіцяли всі плівки міндічгейта?? От..не опублікує...тому що незалежні🤣🤣🤣🤣
05.02.2026 10:22 Ответить
святих нема
набу підлягає зачистці від зрадників, покидьків, профанів, як і всі інші державні силові структури та ЗСУ
мова за те, шо захищали і шо бажали, а не за претензії до набу та сап
претензій до них море та малий вагончик, як було раніше, так і є зараз
люди своїм виступом за захист їх незалежності дали їм кредит довіри, не виправдають - люди будуть пред'являти претнзії вже їм, і до речі, є за шо - де підозра рішальє, а також галущенку та іншим посадовцям з міндічгейту?
05.02.2026 10:27 Ответить
Який кредит довіри до структури яка за 10 років себе ніяк не проявила.а вийшли тому шо така структура комусь потрібна і прашює в його інтересах а не інтересах України
05.02.2026 10:32 Ответить
не є їхнім симпатиком, але от той же міндічгейт в їхньому виконанні - на тестикули величному вождю наступили незле, корєфани його принаймі припинили троха красти на енергетиці та озброєннях
шо буде далі - будемо бачити
як набу і сап будуть продовжувати, то люди подякують, як ні - то обсрають їх як кури драбину
05.02.2026 10:35 Ответить
Ну з чого ти взяв шо тепер крадуть менше?? Міндіч --ніхто..просто мілка сошка.і та легко виїхала.. А хто ще?? Де решта прізвищ?? Чому приховують?? І чому ти думаєш шо набу роздмухало міндіча в інтересах саме України??так хочеться думати ? Шоб ми от тут покричали пару днів??
05.02.2026 10:44 Ответить
у тебе є докази, шо крадуть більше, у т.ч. міндіч та інша зелена банда з міндічгейту?
з приводу старших у цій схемі написав тобі вище, як і за претензії до набу
05.02.2026 10:46 Ответить
Ти так написав наче маєш докази шо крадуть менше😀😀
05.02.2026 10:49 Ответить
ні у тебе, ні у мене нема доказів менше/більше, тому ми сперечаємося ні про шо
претензії до набу були та є, факт, а якшо учергове кинуть людей, то претензій до них буде більше
05.02.2026 10:56 Ответить
Ну ти ж не визнаєш очевидне --шо черговий раз кинули.. І сам себе обманюєш..виправдовуючи набу
05.02.2026 10:57 Ответить
не перекручуй, це негарно
жодний виправдань їм не давав, лише зазначив за конкретні претензії до набу та сап
а розмову почали за те, за шо вийшли люди, і це вже уточнили та встановили, а вже за неефективність та "замовність" дій набу це вже ти розширив тему
де речі, щодо твоїх цих тез тебе підтримую, бо це факт
05.02.2026 11:01 Ответить
Ми спорим про одне і теж.просто ти думаєш якоюсь реформою змінить я ж впевнений шо тільки ліквідація уих структур
05.02.2026 11:10 Ответить
ніхто їх вже не ліквідує, просто не дадуть цього зробити
тому тре виходити з реалій, якими б вони хєровими не були
05.02.2026 11:25 Ответить
А Железняк депутат Верховної Ради - на нього теж досє збирали... Потрібно і по ньому зобовязати провести розслідування і визнати потерпілим!!!
І за дружиною Ярослава, мабуть, як за депутатом теж стежили....
05.02.2026 10:06 Ответить
а детективи набу шо?
всцялися чи всралися визнавати бутусова потерпілим на підставі його заяви?
невже тре було його гнати до суду для цього?
05.02.2026 10:07 Ответить
Зеленського і його шайку на нари !
05.02.2026 10:25 Ответить
ЗЕбанда
05.02.2026 10:27 Ответить
Пускати на потік справу не можна. Адвокати мають попрацювати. Зеленський ненавидить Бутусова, бо Бутусов з самого початку його керування показав якими злочинцями себе оточує бубочка.
05.02.2026 10:28 Ответить
Тепер Бутусов, як потерпілий, має можливість знайомитися з матеріалами слідства
05.02.2026 14:53 Ответить
Хтось ще вірить Кривоносу ?
05.02.2026 19:21 Ответить
 
 