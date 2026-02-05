Суд признал Бутусова потерпевшим по делу банды Миндича - друга Зеленского и владельца "Квартала-95"
Соломенский райсуд обязал детективов НАБУ рассмотреть ходатайство о признании командира взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрия Бутусова потерпевшим.
Об этом сообщила юридическая компания Sense, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о деле о незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о нем фигурантами "Миндичгейта".
Контекст
В ходе расследования в рамках операции "Мидас" были выявлены факты системного сбора досье на украинских расследователей. Следствие установило, что фигуранты дела, деятельность которых связывают с российской агентурной сетью, собирали конфиденциальные данные о передвижениях, контактах и деятельности Юрия Бутусова.
"Учитывая, что Юрий Бутусов является военнослужащим, несанкционированный сбор информации о нем в интересах лиц, аффилированных с государством-агрессором, создает угрозу не только приватности, но и безопасности", - отметили в компании.
Ранее адвокаты добились внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных:
- ч. 3 ст. 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов);
- ч. 1 ст. 182 УК Украины (Нарушение неприкосновенности частной жизни).
"Сведения в ЕРДР были внесены НАБУ только после соответствующего решения суда от 09 января 2026 года. Однако после начала расследования детективы Бюро фактически заблокировали участие Юрия Бутусова в процессе, игнорируя ходатайство защиты о привлечении его в качестве потерпевшего. Это лишало заявителя процессуальных прав и возможности контролировать ход следствия", - объяснили там.
Решение суда
Адвокаты обжаловали бездействие детективов в судебном порядке. Рассмотрев материалы жалоб (дела № 760/1347/26 и № 760/1349/26), следственный судья признал бездействие уполномоченных лиц НАБУ противоправным. Суд обязал Бюро в течение 3 дней с момента получения постановления рассмотреть ходатайство защиты по существу.
Управляющий партнер Sense Дмитрий Круговой назвал ситуацию парадоксальной.
"Преступление задокументировано самим НАБУ, изъято досье на журналиста и военнослужащего, открыто производство, но потерпевшего по делу следствие упорно "не видит". Такой процессуальный вакуум создается обычно для того, чтобы тихо похоронить дело без лишней огласки.
Решение суда однозначно: игнорировать права Юрия Бутусова, особенно в контексте возможного слежения российской агентуры за военнослужащим, недопустимо. Мы ожидаем выполнения решения суда и предоставления господину Бутусову статуса потерпевшего в кратчайшие сроки", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
- Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.
Довідка
Нацпол- 140 тис людей
СБУ- 40 ТИС. У мирний час
Прокурів- 15 тис.
ДБР- 2000
НАБУ-1000 штату.
Ну будуть розслідувати, замісьць розслідувань по корупції.
жодних фантазій, не тягни того, чого не було, читай уважно новини
набу підлягає зачистці від зрадників, покидьків, профанів, як і всі інші державні силові структури та ЗСУ
мова за те, шо захищали і шо бажали, а не за претензії до набу та сап
претензій до них море та малий вагончик, як було раніше, так і є зараз
люди своїм виступом за захист їх незалежності дали їм кредит довіри, не виправдають - люди будуть пред'являти претнзії вже їм, і до речі, є за шо - де підозра рішальє, а також галущенку та іншим посадовцям з міндічгейту?
шо буде далі - будемо бачити
як набу і сап будуть продовжувати, то люди подякують, як ні - то обсрають їх як кури драбину
з приводу старших у цій схемі написав тобі вище, як і за претензії до набу
претензії до набу були та є, факт, а якшо учергове кинуть людей, то претензій до них буде більше
жодний виправдань їм не давав, лише зазначив за конкретні претензії до набу та сап
а розмову почали за те, за шо вийшли люди, і це вже уточнили та встановили, а вже за неефективність та "замовність" дій набу це вже ти розширив тему
де речі, щодо твоїх цих тез тебе підтримую, бо це факт
тому тре виходити з реалій, якими б вони хєровими не були
І за дружиною Ярослава, мабуть, як за депутатом теж стежили....
всцялися чи всралися визнавати бутусова потерпілим на підставі його заяви?
невже тре було його гнати до суду для цього?