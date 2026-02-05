Суд признал Бутусова потерпевшим по делу банды Миндича - друга Зеленского и владельца "Квартала-95"

Соломенский райсуд обязал детективов НАБУ рассмотреть ходатайство о признании командира взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрия Бутусова потерпевшим.

Об этом сообщила юридическая компания Sense, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Речь идет о деле о незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о нем фигурантами "Миндичгейта".

Контекст

В ходе расследования в рамках операции "Мидас" были выявлены факты системного сбора досье на украинских расследователей. Следствие установило, что фигуранты дела, деятельность которых связывают с российской агентурной сетью, собирали конфиденциальные данные о передвижениях, контактах и деятельности Юрия Бутусова.

"Учитывая, что Юрий Бутусов является военнослужащим, несанкционированный сбор информации о нем в интересах лиц, аффилированных с государством-агрессором, создает угрозу не только приватности, но и безопасности", - отметили в компании.

Ранее адвокаты добились внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов);

ч. 1 ст. 182 УК Украины (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

"Сведения в ЕРДР были внесены НАБУ только после соответствующего решения суда от 09 января 2026 года. Однако после начала расследования детективы Бюро фактически заблокировали участие Юрия Бутусова в процессе, игнорируя ходатайство защиты о привлечении его в качестве потерпевшего. Это лишало заявителя процессуальных прав и возможности контролировать ход следствия", - объяснили там.

Решение суда

Адвокаты обжаловали бездействие детективов в судебном порядке. Рассмотрев материалы жалоб (дела № 760/1347/26 и № 760/1349/26), следственный судья признал бездействие уполномоченных лиц НАБУ противоправным. Суд обязал Бюро в течение 3 дней с момента получения постановления рассмотреть ходатайство защиты по существу.

Управляющий партнер Sense Дмитрий Круговой назвал ситуацию парадоксальной.

"Преступление задокументировано самим НАБУ, изъято досье на журналиста и военнослужащего, открыто производство, но потерпевшего по делу следствие упорно "не видит". Такой процессуальный вакуум создается обычно для того, чтобы тихо похоронить дело без лишней огласки.

Решение суда однозначно: игнорировать права Юрия Бутусова, особенно в контексте возможного слежения российской агентуры за военнослужащим, недопустимо. Мы ожидаем выполнения решения суда и предоставления господину Бутусову статуса потерпевшего в кратчайшие сроки", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.

Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.

