Телекомпания друга Зеленского получила из бюджета 341 миллион гривен и прекратила работу после бегства Миндича

ООО "Кинокит", которое ранее производило контент для телеканала "Рада" в рамках телемарафона, на данный момент приостановило работу.

Об этом сообщает издание "Детектор медиа" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Компания прекратила работу и уволила сотрудников

Большинство сотрудников уволены, с ними рассчитались за работу. Также студия и арендованные помещения сейчас пусты, аппаратуру вывезли в середине января.

Источник "ДМ" утверждает, что уволена и главный редактор "Кинокита" Наталья Яструбенко.

Отмечается, что прекращение работы продакшна произошло без объяснений - коллективу сообщили только, что это связано с тем, что канал "Рада" не объявил художественный конкурс. В то же время, в чем причина непроведения конкурса, сотрудникам не объяснили.

Последний собственный эфир "Рады", который производил "Кинокит", состоялся 31 декабря с итоговым выпуском новостей, и уже месяц канал только транслирует телемарафон.

Компания получила из бюджета 341 млн грн

Нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко напомнила, что на компанию "Кинокит", связанную с беглым бизнесменом Тимуром Миндичем, выделили из бюджета 341 миллион гривен.

"341 млн грн было выведено из бюджета ВР Украины на компанию "Кинокит" Миндича за эти годы. Сколько запросов и обращений я за эти годы, начиная с декабря 2021 года, направила руководству телеканала "Рада" и ВР с требованием прекратить это аномальное сотрудничество, поскольку впервые в истории парламента без открытого конкурса, на процедуре с одним участником коррупционным способом левая структура получила сотни миллионов бюджетных средств, которые должны были идти на освещение деятельности ВР, шли на финансирование медиа-киллеров банковой, петровых-ивановых, которые специализировались на уничтожении репутации ВР и депутатов от оппозиции. По информации Ярослава Железняка, эти персонажи получили за информационные атаки на оппозицию полмиллиона грн... ВР прекращает сотрудничество с "Кинокит" после скандала с Миндичем. Но кто ответит за коррупцию и политическую цензуру в парламенте?", - написала парламентарий.

Больше о компании "Кинокит"

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что компания "Кинокит" была создана в 2017 году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019 году, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30-летию Независимости Украины.

В конце 2021 года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы.

В момент заключения этой первой миллионной сделки с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители. Владелицей продакшина стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова была юридическим советником компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич - кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95" и близкий друг президента Владимира Зеленского.

