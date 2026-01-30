12 261 47

Телекомпания друга Зеленского получила из бюджета 341 миллион гривен и прекратила работу после бегства Миндича

ООО "Кинокит", которое ранее производило контент для телеканала "Рада" в рамках телемарафона, на данный момент приостановило работу.

Об этом сообщает издание "Детектор медиа" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Компания прекратила работу и уволила сотрудников

Большинство сотрудников уволены, с ними рассчитались за работу. Также студия и арендованные помещения сейчас пусты, аппаратуру вывезли в середине января.

Источник "ДМ" утверждает, что уволена и главный редактор "Кинокита" Наталья Яструбенко.

Отмечается, что прекращение работы продакшна произошло без объяснений - коллективу сообщили только, что это связано с тем, что канал "Рада" не объявил художественный конкурс. В то же время, в чем причина непроведения конкурса, сотрудникам не объяснили.

Последний собственный эфир "Рады", который производил "Кинокит", состоялся 31 декабря с итоговым выпуском новостей, и уже месяц канал только транслирует телемарафон.

Компания получила из бюджета 341 млн грн

Нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко напомнила, что на компанию "Кинокит", связанную с беглым бизнесменом Тимуром Миндичем, выделили из бюджета 341 миллион гривен.

"341 млн грн было выведено из бюджета ВР Украины на компанию "Кинокит" Миндича за эти годы. Сколько запросов и обращений я за эти годы, начиная с декабря 2021 года, направила руководству телеканала "Рада" и ВР с требованием прекратить это аномальное сотрудничество, поскольку впервые в истории парламента без открытого конкурса, на процедуре с одним участником коррупционным способом левая структура получила сотни миллионов бюджетных средств, которые должны были идти на освещение деятельности ВР, шли на финансирование медиа-киллеров банковой, петровых-ивановых, которые специализировались на уничтожении репутации ВР и депутатов от оппозиции. По информации Ярослава Железняка, эти персонажи получили за информационные атаки на оппозицию полмиллиона грн... ВР прекращает сотрудничество с "Кинокит" после скандала с Миндичем. Но кто ответит за коррупцию и политическую цензуру в парламенте?", - написала парламентарий.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что компания "Кинокит" была создана в 2017 году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019 году, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30-летию Независимости Украины.

  • В конце 2021 года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы.
  • В момент заключения этой первой миллионной сделки с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители. Владелицей продакшина стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова была юридическим советником компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич - кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95" и близкий друг президента Владимира Зеленского.

А при чому тут Зеленський. Він казав "Я вам нічіго ні должен !".
А Міндічу мабуть багато заборгував..
30.01.2026 20:57
Соупадєніє? Так! Соупадєніє! Зе-соупадєніє!
ДАЙТЄ ЄМУ ЄЩЬО 100 ДНЕЙ ... ІЛІ ЄЩЬО ОДНУ УКРАІНУ !!!! ОН НАУЧІТСЯ !!!!
да-прічьом проста так случайна савпавшеє...
понять-простіть.

ЗЄлєнський имеет право на ошибку....

за рахунок кишені українського народу
И ещьо адну вайну... И он исправицца.
І президент тут ні до чого ,що друзі корупціонери та ще під час війни ?
без Зеленского его друзья бы не получили бы энергоатом или миллионы на свои проекты, которые созданы, чтобы украсть деньги из бюджета и отмыть сразу - мол это на канал выделили. Миллионы. крысы разъедают казну Украинцев.
А ти яким боком до тієї казни? Чи я, чи хтось інший яким боком до державної казни?
Это казна Украинского народа и из нее деньги должны идти на потребности тебя и меня и всего народа. На улучшения коммунальных услуг, соц выплат, медицины, обороны, и просто всего, что обеспечивает жизнь государства. И чем в казне больше денег, тем на них лучше жизнь нужно обеспечить для народа. Строить проекты, которые еще больше в казну будут денег приносить. А эти деньги разворовывают и жизнь наша невыносима ибо ни оборону, ничего абсолютно для улучшения и усиления Украины не делается, потому что все разворовывают. Зеленский в x100 хуже януковича со своей сворой разворовывают все и это ощущаешь и ты и я на всем от обороны, до всех услуг государства. Народ разобщен, чтобы защитить страну - народ должен сплотиться и навести порядок в стране. И разобраться не только с марионетками, а с глубинной мафией - они должны потерять все и СМИ и власть и деньги и все ресурсы и свободу и возможно жизнь. От сплочения народа зависит судьба народа. Судьба утопающего народа - в руках самого народа, который разобщен, а нужно сплотиться и действовать и освободить страну от бандитской оккупации!
міндіч побудує ще один кібуц. Поруч з мамарімою та діточками Скумбрії.
13 духів ЗЄлєнського

.
Он не знал...
Предводітелю племені по"уй всі ваші розслідування та викриття.
Що ви зробите? Лохи повинні страждати.
Телекомпанія друга Зеленського отримала з бюджету 341 мільйон гривень і припинила роботу.

Бо життя в Ізраїлі для Міндіча це не дешева штука!
Зеленський допомагає як може.
Наклав санкції лише на 3 роки (а чому не безстрокові, як на пороха???).
Підкинув з бюджету 341 мільйон гривень "під ялинку". 💰
Всім дякуємо! Всі вільні!
Йдіть у сраку!
Га-га-га😂

А ви кріпаки донатьте по 2 гривні тим, хто зараз в окопах, бо "вони зможуть демобілізуватися лише після закінчення війни"- Зеленський.
Зеленский пользуется гос бюджетом, чтобы своим друзьям и мафии - из бюджета выдавать миллионы на проекты и обогащает их. Зеленский будет до конца своих дней в тюрьме сидеть со своими крысами.
Боневтік Бонездав Бонезнав.
Бонелох
Ссучене Зе-плем'я...
***** !!!! 341 000 000 **** ГРИВЕНЬ !!!!!! не тенге !!!!! ГРИВЕНЬ !!!!!! за ці гроші місто рік живе !!! ДОПОКИ БУДУТЬ ******* ШАЛЕНИМИ ТЕМПАМИ НАШІ ГРОШІ ???????????????
Чую в двері я стук тук тук
На порозі стоїть МінПУк
Повертайся кричить пацюк
В Україну бігом пес Дюк!
Раптом бачу я сілует
За мін пуком стоїть МінЄд
Що ти в Польщі забув аскет
От такой от наснився брєд...

* МінПУк - міністерство повернення Українців
** МінЄд - міністерство єдності.
Боневтік потужний ніяк ненажереться
Опублікуйте десь ПІБ звільнених працівників - країни треба знати повний перелік повій. Хоча про що це я? Повії у порівнянні з працівниками цієї помийки просто чесні та порядні люди!
Перед цим закрився "Квартал TV"
Невимовна Потужність!!
Виявляється так теж робити можно!! Просто згребли в мішки бюджетні гроші і звалили без пояснень ...
Як же людям кортить захищати Кібуц міндіча і благополуччя панства/олігархату/зє'луппи/ їзраїльскої діаспори з Пспортами.... просто всі мріють, бути добитими після ран в посадці і проданими чорним транспоантологам.... 🤬🤬😡😠😡

П.с. чи буде прояв того гніву і кляття на голови зеленої плісняви ????
Ці зелені щури крадуть не гребуючи нічим , усюди куди тільки можуть дотянутись своіми лапами......Мабуть вже немає такоі сектору і частини в житті краіни де б вони не знайшли змогу щось урвати набиваючи власні кишені.... Дивлячись на те як зеленський та його друзі-компаньони крали і крадуть гроші з госбюджету, як грабували і грабують гуманітарку , як прикарманюють гроші на будівництві фортифікаційних споруд, на закупівлі зброі ,продуктів, одягу для ЗСУ , як крадуть на сотнях тисяч бракованих мін і дронів, як списують мільярди на виробництво неіснуючих ракет і закупівлю неііснуючого озброєння і ***********, на провальні рішення в кадрових перестановах і прийняті фатальних військових рішень і планувань- то взагалі дивно як Украіна щей досі жива і тримається, і виникає закономірне відчуття когнітивного дисонансу: як держава взагалі продовжує ще функціонувати і воювати?,......Відповідь на це ,диво'' лежить не у високих кабінетах, а в феноменальній стійкості самого украінського суспільства. Україна сьогодні - це організм, де імунна система (волонтери, військові та платники податків) працює всупереч вірусам корупції і крадівництва всередині системи. Те, що Україна досі стоїть - це як бачимо не заслуга зеленського , а результат того, що воля народу до життя виявилася сильнішою за будь-які його злодійські схеми крадівництва на бюджеті. Це історія про народ і державу, які виживають не ,,завдяки'', а ,,всупереч'' діям свого президента, де кожен його корупційний скандал стає лише додатковим викликом у боротьбі за саме право на своє існування .....
Саме головне що сама головна Зе потвора нічого про це не знає.
"Кошелек, кошелек... Какой кошелек?"

Не єдиний Міндіч вкрав бюджетні гроші і злиняв від правосуддя...
Сталевий Лев вже може відкрито грабувати мудрий нарід, йому нічого не загрожує. Владі, яку захопили його ляльководи теж нічого не загрожує. Враховані всі помилки, які дозволили двічі перемогти на Майдані
Не виноватьій он
Піськограй нічого не знав....не проклинайте його...
"Єдиний міндич"
******** зелене шапіто розкрадає Країну, а хлопці мерзнуть в окопах!
Чим не двушка на маскву
Только из за того, что у олигархов СМИ и люди голосуют за тех, кто не экранах, а на экранах те, кто работает на олигархов. Вот так мы и оказались в заложниках у организованной преступности, которая свою власть поставила и под себя законы сделала и беспощадно грабит народ и уголовный кодекс поменяли, что за их преступную деятельность и нанесенный ущерб государству - народу, им за это нет наказания, а народ - под вечным теперь наказанием, коем система орг преступности и есть. Сами себе ад создали. Причины контроль над СМИ бандитов, и следствие обдуренный и нищий народ.
Ой вэй,нужно помочь уважаемой компании снова начать работать,выделите на это миллионов сто-двести.
Мистецтво заголовку
Зато пенсии переселенцам и беженцам уже нечем платить...
Потужно и незламно
Туловищу 30 кг срібла в рюкзак і під лід. Навесні раки будуть серебристі.
