Телекомпания друга Зеленского получила из бюджета 341 миллион гривен и прекратила работу после бегства Миндича
ООО "Кинокит", которое ранее производило контент для телеканала "Рада" в рамках телемарафона, на данный момент приостановило работу.
Об этом сообщает издание "Детектор медиа" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Компания прекратила работу и уволила сотрудников
Большинство сотрудников уволены, с ними рассчитались за работу. Также студия и арендованные помещения сейчас пусты, аппаратуру вывезли в середине января.
Источник "ДМ" утверждает, что уволена и главный редактор "Кинокита" Наталья Яструбенко.
Отмечается, что прекращение работы продакшна произошло без объяснений - коллективу сообщили только, что это связано с тем, что канал "Рада" не объявил художественный конкурс. В то же время, в чем причина непроведения конкурса, сотрудникам не объяснили.
Последний собственный эфир "Рады", который производил "Кинокит", состоялся 31 декабря с итоговым выпуском новостей, и уже месяц канал только транслирует телемарафон.
Компания получила из бюджета 341 млн грн
Нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко напомнила, что на компанию "Кинокит", связанную с беглым бизнесменом Тимуром Миндичем, выделили из бюджета 341 миллион гривен.
"341 млн грн было выведено из бюджета ВР Украины на компанию "Кинокит" Миндича за эти годы. Сколько запросов и обращений я за эти годы, начиная с декабря 2021 года, направила руководству телеканала "Рада" и ВР с требованием прекратить это аномальное сотрудничество, поскольку впервые в истории парламента без открытого конкурса, на процедуре с одним участником коррупционным способом левая структура получила сотни миллионов бюджетных средств, которые должны были идти на освещение деятельности ВР, шли на финансирование медиа-киллеров банковой, петровых-ивановых, которые специализировались на уничтожении репутации ВР и депутатов от оппозиции. По информации Ярослава Железняка, эти персонажи получили за информационные атаки на оппозицию полмиллиона грн... ВР прекращает сотрудничество с "Кинокит" после скандала с Миндичем. Но кто ответит за коррупцию и политическую цензуру в парламенте?", - написала парламентарий.
Больше о компании "Кинокит"
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что компания "Кинокит" была создана в 2017 году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019 году, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30-летию Независимости Украины.
- В конце 2021 года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы.
- В момент заключения этой первой миллионной сделки с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители. Владелицей продакшина стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова была юридическим советником компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич - кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95" и близкий друг президента Владимира Зеленского.
ЗЄлєнський имеет право на ошибку....
за рахунок кишені українського народу
А Міндічу мабуть багато заборгував..
Що ви зробите? Лохи повинні страждати.
Бо життя в Ізраїлі для Міндіча це не дешева штука!
Зеленський допомагає як може.
Наклав санкції лише на 3 роки (а чому не безстрокові, як на пороха???).
Підкинув з бюджету 341 мільйон гривень "під ялинку". 💰
Всім дякуємо! Всі вільні!
А ви кріпаки донатьте по 2 гривні тим, хто зараз в окопах, бо "вони зможуть демобілізуватися лише після закінчення війни"- Зеленський.
Виявляється так теж робити можно!! Просто згребли в мішки бюджетні гроші і звалили без пояснень ...
Як же людям кортить захищати Кібуц міндіча і благополуччя панства/олігархату/зє'луппи/ їзраїльскої діаспори з Пспортами.... просто всі мріють, бути добитими після ран в посадці і проданими чорним транспоантологам.... 🤬🤬😡😠😡
П.с. чи буде прояв того гніву і кляття на голови зеленої плісняви ????
Потужно и незламно