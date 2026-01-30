Телекомпанія друга Зеленського отримала з бюджету 341 мільйон гривень і припинила роботу після втечі Міндіча

ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, наразі зупинило роботу.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа" із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія припинила роботу і звільнила співробітників

Більшість співробітників звільнені, з ними розрахувалися за працю. Також студія і орендовані приміщення зараз порожні, апаратуру вивезли в середині січня.

Джерело "ДМ" стверджує, що звільнена і головна редакторка "Кінокіта" Наталія Яструбенко.

Зазначається, що припинення роботи продакшну відбулося без пояснень — колективу повідомили лише, що це пов'язано з тим, що канал "Рада" не оголосив мистецького конкурсу. Водночас у чому причина непроведення конкурсу, співробітникам не пояснили.

Останній власний ефір "Ради", який виробляв "Кінокіт", відбувся 31 грудня з підсумковим випуском новин, і вже місяць канал лише транслює телемарафон.

Компанія отримала з бюджету 341 млн грн

Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко нагадала, що на компанію "Кінокіт", пов'язану із бізнесменом-втікачем Тімуром Міндічем, виділили із бюджету 341 мільйон гривень.

"341 млн грн було виведено з бюджету ВР України на компанію Кінокіт Міндіча за ці роки. Скільки запитів і звернень я за ці роки, починаючи з грудня 2021 року направила на керівництво телеканалу Рада і ВР з вимогою припинити цю аномальну співпрацю, адже вперше в історії парламенту без відкритого конкурсу, на процедурі з одним учасником в корупційний спосіб ліва структурка отримала сотні мільйонів бюджетних коштів, які мали йти на висвітлення діяльності ВР, йшли на фінансування медіа кілерів банкової, петрових- іванових, які спеціалізувалися на знищенні репутації ВР і депутатів від опозиції. За інформацією Ярослав Железняк, ці персонажі отримали за інформаційні атаки на опозицію півмільйона грн… ВР припиняє співпрацю з Кінокіт після скандалу з Міндічем. Але хто відповість за корупцію і політичну цензуру в парламенті?", - написала парламентарка.

Більше про компанію "Кінокіт"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що компанія "Кінокіт" була створена у 2017 році. Участь у державних закупівлях почала брати у 2019, після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Наприклад, саме цей продакшн займався технічним забезпеченням та трансляцією пресмарафону Володимира Зеленського у 2019 році та урочистостей до 30 річниці Незалежності України.

Наприкінці 2021-го року "Кінокіт" отримав 9 мільйонів гривень від парламентського телеканалу "Рада" на розробку концепції та нові програми.

У момент укладання цієї першої мільйонної угоди з парламентським телеканалом у "Кінокіта" змінилися засновники. Власницею продакшну стала Юлія Дроздова. До того, як увійти в цей успішний бізнес, Дроздова була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч - кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95" та близький друг президента Володимира Зеленського.

