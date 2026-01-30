12 261 47

Телекомпанія друга Зеленського отримала з бюджету 341 мільйон гривень і припинила роботу після втечі Міндіча

Компанія друга Зеленського закрилася після виїзду власника за кордон

ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, наразі зупинило роботу.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа" із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія припинила роботу і звільнила співробітників

Більшість співробітників звільнені, з ними розрахувалися за працю. Також студія і орендовані приміщення зараз порожні, апаратуру вивезли в середині січня.

Джерело "ДМ" стверджує, що звільнена і головна редакторка "Кінокіта" Наталія Яструбенко.

Зазначається, що припинення роботи продакшну відбулося без пояснень — колективу повідомили лише, що це пов'язано з тим, що канал "Рада" не оголосив мистецького конкурсу. Водночас у чому причина непроведення конкурсу, співробітникам не пояснили.

Останній власний ефір "Ради", який виробляв "Кінокіт", відбувся 31 грудня з підсумковим випуском новин, і вже місяць канал лише транслює телемарафон.

Компанія отримала з бюджету 341 млн грн

Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко нагадала, що на компанію "Кінокіт", пов'язану із бізнесменом-втікачем Тімуром Міндічем, виділили із бюджету 341 мільйон гривень.

"341 млн грн було виведено з бюджету ВР України на компанію Кінокіт Міндіча за ці роки. Скільки запитів і звернень я за ці роки, починаючи з грудня 2021 року направила на керівництво телеканалу Рада і ВР з вимогою припинити цю аномальну співпрацю, адже вперше в історії парламенту без відкритого конкурсу, на процедурі з одним учасником в корупційний спосіб ліва структурка отримала сотні мільйонів бюджетних коштів, які мали йти на висвітлення діяльності ВР, йшли на фінансування медіа кілерів банкової, петрових- іванових, які спеціалізувалися на знищенні репутації ВР і депутатів від опозиції. За інформацією Ярослав Железняк, ці персонажі отримали за інформаційні атаки на опозицію півмільйона грн… ВР припиняє співпрацю з Кінокіт після скандалу з Міндічем. Але хто відповість за корупцію і політичну цензуру в парламенті?", - написала парламентарка.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що компанія "Кінокіт" була створена у 2017 році. Участь у державних закупівлях почала брати у 2019, після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Наприклад, саме цей продакшн займався технічним забезпеченням та трансляцією пресмарафону Володимира Зеленського у 2019 році та урочистостей до 30 річниці Незалежності України.

  • Наприкінці 2021-го року "Кінокіт" отримав 9 мільйонів гривень від парламентського телеканалу "Рада" на розробку концепції та нові програми.
  • У момент укладання цієї першої мільйонної угоди з парламентським телеканалом у "Кінокіта" змінилися засновники. Власницею продакшну стала Юлія Дроздова. До того, як увійти в цей успішний бізнес, Дроздова була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч - кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95" та близький друг президента Володимира Зеленського.

А при чому тут Зеленський. Він казав "Я вам нічіго ні должен !".
А Міндічу мабуть багато заборгував..
30.01.2026 20:57 Відповісти
Соупадєніє? Так! Соупадєніє! Зе-соупадєніє!
30.01.2026 20:51 Відповісти
ДАЙТЄ ЄМУ ЄЩЬО 100 ДНЕЙ ... ІЛІ ЄЩЬО ОДНУ УКРАІНУ !!!! ОН НАУЧІТСЯ !!!!
30.01.2026 21:48 Відповісти
Соупадєніє? Так! Соупадєніє! Зе-соупадєніє!
30.01.2026 20:51 Відповісти
да-прічьом проста так случайна савпавшеє...
30.01.2026 21:04 Відповісти
понять-простіть.

ЗЄлєнський имеет право на ошибку....

за рахунок кишені українського народу
30.01.2026 21:17 Відповісти
ДАЙТЄ ЄМУ ЄЩЬО 100 ДНЕЙ ... ІЛІ ЄЩЬО ОДНУ УКРАІНУ !!!! ОН НАУЧІТСЯ !!!!
30.01.2026 21:48 Відповісти
И ещьо адну вайну... И он исправицца.
31.01.2026 04:17 Відповісти
А при чому тут Зеленський. Він казав "Я вам нічіго ні должен !".
А Міндічу мабуть багато заборгував..
30.01.2026 20:57 Відповісти
І президент тут ні до чого ,що друзі корупціонери та ще під час війни ?
30.01.2026 20:58 Відповісти
без Зеленского его друзья бы не получили бы энергоатом или миллионы на свои проекты, которые созданы, чтобы украсть деньги из бюджета и отмыть сразу - мол это на канал выделили. Миллионы. крысы разъедают казну Украинцев.
30.01.2026 21:15 Відповісти
А ти яким боком до тієї казни? Чи я, чи хтось інший яким боком до державної казни?
31.01.2026 09:50 Відповісти
Это казна Украинского народа и из нее деньги должны идти на потребности тебя и меня и всего народа. На улучшения коммунальных услуг, соц выплат, медицины, обороны, и просто всего, что обеспечивает жизнь государства. И чем в казне больше денег, тем на них лучше жизнь нужно обеспечить для народа. Строить проекты, которые еще больше в казну будут денег приносить. А эти деньги разворовывают и жизнь наша невыносима ибо ни оборону, ничего абсолютно для улучшения и усиления Украины не делается, потому что все разворовывают. Зеленский в x100 хуже януковича со своей сворой разворовывают все и это ощущаешь и ты и я на всем от обороны, до всех услуг государства. Народ разобщен, чтобы защитить страну - народ должен сплотиться и навести порядок в стране. И разобраться не только с марионетками, а с глубинной мафией - они должны потерять все и СМИ и власть и деньги и все ресурсы и свободу и возможно жизнь. От сплочения народа зависит судьба народа. Судьба утопающего народа - в руках самого народа, который разобщен, а нужно сплотиться и действовать и освободить страну от бандитской оккупации!
31.01.2026 20:03 Відповісти
міндіч побудує ще один кібуц. Поруч з мамарімою та діточками Скумбрії.
30.01.2026 21:01 Відповісти
30.01.2026 21:02 Відповісти
13 духів ЗЄлєнського

.
30.01.2026 21:18 Відповісти
Он не знал...
30.01.2026 21:06 Відповісти
Предводітелю племені по"уй всі ваші розслідування та викриття.
Що ви зробите? Лохи повинні страждати.
30.01.2026 21:07 Відповісти
Бо життя в Ізраїлі для Міндіча це не дешева штука!
Зеленський допомагає як може.
Наклав санкції лише на 3 роки (а чому не безстрокові, як на пороха???).
Підкинув з бюджету 341 мільйон гривень "під ялинку". 💰
Всім дякуємо! Всі вільні!
Йдіть у сраку!
Га-га-га😂

А ви кріпаки донатьте по 2 гривні тим, хто зараз в окопах, бо "вони зможуть демобілізуватися лише після закінчення війни"- Зеленський.
30.01.2026 21:08 Відповісти
Зеленский пользуется гос бюджетом, чтобы своим друзьям и мафии - из бюджета выдавать миллионы на проекты и обогащает их. Зеленский будет до конца своих дней в тюрьме сидеть со своими крысами.
30.01.2026 21:11 Відповісти
Боневтік Бонездав Бонезнав.
30.01.2026 21:13 Відповісти
Бонелох
30.01.2026 23:30 Відповісти
Ссучене Зе-плем'я...
30.01.2026 21:15 Відповісти
***** !!!! 341 000 000 **** ГРИВЕНЬ !!!!!! не тенге !!!!! ГРИВЕНЬ !!!!!! за ці гроші місто рік живе !!! ДОПОКИ БУДУТЬ ******* ШАЛЕНИМИ ТЕМПАМИ НАШІ ГРОШІ ???????????????
30.01.2026 21:19 Відповісти
Чую в двері я стук тук тук
На порозі стоїть МінПУк
Повертайся кричить пацюк
В Україну бігом пес Дюк!
Раптом бачу я сілует
За мін пуком стоїть МінЄд
Що ти в Польщі забув аскет
От такой от наснився брєд...

* МінПУк - міністерство повернення Українців
** МінЄд - міністерство єдності.
30.01.2026 21:21 Відповісти
Боневтік потужний ніяк ненажереться
30.01.2026 21:25 Відповісти
Опублікуйте десь ПІБ звільнених працівників - країни треба знати повний перелік повій. Хоча про що це я? Повії у порівнянні з працівниками цієї помийки просто чесні та порядні люди!
30.01.2026 21:26 Відповісти
Перед цим закрився "Квартал TV"
30.01.2026 23:10 Відповісти
Невимовна Потужність!!
Виявляється так теж робити можно!! Просто згребли в мішки бюджетні гроші і звалили без пояснень ...
Як же людям кортить захищати Кібуц міндіча і благополуччя панства/олігархату/зє'луппи/ їзраїльскої діаспори з Пспортами.... просто всі мріють, бути добитими після ран в посадці і проданими чорним транспоантологам.... 🤬🤬😡😠😡

П.с. чи буде прояв того гніву і кляття на голови зеленої плісняви ????
30.01.2026 21:26 Відповісти
Ці зелені щури крадуть не гребуючи нічим , усюди куди тільки можуть дотянутись своіми лапами......Мабуть вже немає такоі сектору і частини в житті краіни де б вони не знайшли змогу щось урвати набиваючи власні кишені.... Дивлячись на те як зеленський та його друзі-компаньони крали і крадуть гроші з госбюджету, як грабували і грабують гуманітарку , як прикарманюють гроші на будівництві фортифікаційних споруд, на закупівлі зброі ,продуктів, одягу для ЗСУ , як крадуть на сотнях тисяч бракованих мін і дронів, як списують мільярди на виробництво неіснуючих ракет і закупівлю неііснуючого озброєння і ***********, на провальні рішення в кадрових перестановах і прийняті фатальних військових рішень і планувань- то взагалі дивно як Украіна щей досі жива і тримається, і виникає закономірне відчуття когнітивного дисонансу: як держава взагалі продовжує ще функціонувати і воювати?,......Відповідь на це ,диво'' лежить не у високих кабінетах, а в феноменальній стійкості самого украінського суспільства. Україна сьогодні - це організм, де імунна система (волонтери, військові та платники податків) працює всупереч вірусам корупції і крадівництва всередині системи. Те, що Україна досі стоїть - це як бачимо не заслуга зеленського , а результат того, що воля народу до життя виявилася сильнішою за будь-які його злодійські схеми крадівництва на бюджеті. Це історія про народ і державу, які виживають не ,,завдяки'', а ,,всупереч'' діям свого президента, де кожен його корупційний скандал стає лише додатковим викликом у боротьбі за саме право на своє існування .....
30.01.2026 21:35 Відповісти
Саме головне що сама головна Зе потвора нічого про це не знає.
30.01.2026 21:37 Відповісти
30.01.2026 21:39 Відповісти
"Кошелек, кошелек... Какой кошелек?"

31.01.2026 01:24 Відповісти
30.01.2026 22:13 Відповісти
Не єдиний Міндіч вкрав бюджетні гроші і злиняв від правосуддя...
30.01.2026 22:43 Відповісти
Сталевий Лев вже може відкрито грабувати мудрий нарід, йому нічого не загрожує. Владі, яку захопили його ляльководи теж нічого не загрожує. Враховані всі помилки, які дозволили двічі перемогти на Майдані
30.01.2026 22:53 Відповісти
Не виноватьій он
30.01.2026 23:28 Відповісти
Піськограй нічого не знав....не проклинайте його...
31.01.2026 01:22 Відповісти
"Єдиний міндич"
31.01.2026 01:25 Відповісти
******** зелене шапіто розкрадає Країну, а хлопці мерзнуть в окопах!
31.01.2026 06:10 Відповісти
Чим не двушка на маскву
31.01.2026 06:18 Відповісти
Только из за того, что у олигархов СМИ и люди голосуют за тех, кто не экранах, а на экранах те, кто работает на олигархов. Вот так мы и оказались в заложниках у организованной преступности, которая свою власть поставила и под себя законы сделала и беспощадно грабит народ и уголовный кодекс поменяли, что за их преступную деятельность и нанесенный ущерб государству - народу, им за это нет наказания, а народ - под вечным теперь наказанием, коем система орг преступности и есть. Сами себе ад создали. Причины контроль над СМИ бандитов, и следствие обдуренный и нищий народ.
31.01.2026 06:50 Відповісти
Ой вэй,нужно помочь уважаемой компании снова начать работать,выделите на это миллионов сто-двести.
31.01.2026 09:06 Відповісти
Мистецтво заголовку
31.01.2026 09:41 Відповісти
Зато пенсии переселенцам и беженцам уже нечем платить...
Потужно и незламно
31.01.2026 11:41 Відповісти
Туловищу 30 кг срібла в рюкзак і під лід. Навесні раки будуть серебристі.
31.01.2026 12:14 Відповісти
 
 