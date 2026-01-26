Миндича и Цукермана могут объявить в розыск Интерпола, - Клименко

Антикоррупционные органы Украины направили документы для объявления в розыск Интерполом Тимура Миндича и Александра Цукермана – фигурантов дела НАБУ "Мидас" о коррупции в сфере энергетики.

Об этом рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью "Укринформу".

НАБУ и САП связались с Интерполом

На вопрос, действительно ли соответствующие материалы были переданы в Интерпол, Клименко подтвердил: "Да, направили".

В то же время в САП уточнили, что информации о выставлении так называемой "красной карточки" пока нет. По словам Клименко, публикация таких данных на сайте Интерпола не является обязательной.

"Существует скрытый период, когда "красная карточка" уже фактически действует, но публичной информации об этом еще нет", - пояснил глава САП.

Миндичгейт

