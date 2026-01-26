Миндича и Цукермана могут объявить в розыск Интерпола, - Клименко
Антикоррупционные органы Украины направили документы для объявления в розыск Интерполом Тимура Миндича и Александра Цукермана – фигурантов дела НАБУ "Мидас" о коррупции в сфере энергетики.
Об этом рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью "Укринформу".
НАБУ и САП связались с Интерполом
На вопрос, действительно ли соответствующие материалы были переданы в Интерпол, Клименко подтвердил: "Да, направили".
В то же время в САП уточнили, что информации о выставлении так называемой "красной карточки" пока нет. По словам Клименко, публикация таких данных на сайте Интерпола не является обязательной.
"Существует скрытый период, когда "красная карточка" уже фактически действует, но публичной информации об этом еще нет", - пояснил глава САП.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Але гроші залишать у себе. Або навпаки.
Чув, що писали ніби на втікачів були виставлені спеціальні карточки, але ж вони не Порошенко. То за тим ходила вся застава, спочатку щоб не випустити, в потім, щоб не випустити. А цих супроводжували спеціальні служби по вказівці Вождя.
Також видача громадян Ізраілю дуже проблематична з юрідичної та практичної сторони.
Коротче,шансів майже нуль