Миндича и Цукермана могут объявить в розыск Интерпола, - Клименко

Миндич и Цукерман

Антикоррупционные органы Украины направили документы для объявления в розыск Интерполом Тимура Миндича и Александра Цукермана – фигурантов дела НАБУ "Мидас" о коррупции в сфере энергетики.

Об этом рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью "Укринформу".

НАБУ и САП связались с Интерполом

На вопрос, действительно ли соответствующие материалы были переданы в Интерпол, Клименко подтвердил: "Да, направили".

В то же время в САП уточнили, что информации о выставлении так называемой "красной карточки" пока нет. По словам Клименко, публикация таких данных на сайте Интерпола не является обязательной.

"Существует скрытый период, когда "красная карточка" уже фактически действует, но публичной информации об этом еще нет", - пояснил глава САП.

Топ комментарии
26.01.2026 16:21 Ответить
26.01.2026 16:22 Ответить
26.01.2026 16:24 Ответить
можуть , але не будуть ......
26.01.2026 16:21 Ответить
можуть, але не хочуть. а ті що хочуть, ті не можуть.
26.01.2026 17:30 Ответить
Тобто закон, як дишло??? Ще поторгуються оголошувати чи ні.
26.01.2026 16:22 Ответить
Та й за що??? *******
26.01.2026 16:22 Ответить
Для чого такий поспіх?
26.01.2026 16:24 Ответить
Ну все. В Ізраїлі подивляться на червону картку і депортують братів до України.
Але гроші залишать у себе. Або навпаки.
26.01.2026 16:24 Ответить
В навіщо вони нам без грошей?
26.01.2026 16:30 Ответить
Отож і я так думаю.
26.01.2026 16:35 Ответить
Довго ******* ногами.
26.01.2026 19:39 Ответить
Навіщо? Вже сенсу немає , а от нафронтниці/нафронтники будуть раді.
26.01.2026 16:26 Ответить
А може і не можуть. У всякому випадку ці дві морди на фото плювати хотіли на клименка.
26.01.2026 16:26 Ответить
Чому тільки на Клименка? Вони плювали на весь український народ. Але цей народ побажав їх мати своїми начальниками у 2019 році. Що бажали - те отримали.
26.01.2026 16:53 Ответить
Безбожники будуть красти ЗАВЖДИ і всюди. Невже євреї не розуміють цього? Навіщо їм злодії?
26.01.2026 16:28 Ответить
Це Ви так думаєте. А там трохи інша релігія і трохи інші поняття.
26.01.2026 16:32 Ответить
Ти вважаєш, що буддисти будуть красти ЗАВЖДИ і всюди, бо в них нема Бога?
26.01.2026 16:34 Ответить
Оперативно сработали . Сперва дали сье...ться , потом грозят в розыск обьявить !
26.01.2026 16:32 Ответить
Я вперше почув, що НАБУ і САП контролюють кордон. Все життя думав, що прикордонники і СБУ. Але то таке. Прикордонники і СБУ служать в першу чергу Вождю.
Чув, що писали ніби на втікачів були виставлені спеціальні карточки, але ж вони не Порошенко. То за тим ходила вся застава, спочатку щоб не випустити, в потім, щоб не випустити. А цих супроводжували спеціальні служби по вказівці Вождя.
26.01.2026 16:50 Ответить
Оголосять. Обовʼязково. Після дощика в четвер…. Шукати будуть довго, до другого пришестя.
26.01.2026 16:33 Ответить
Міндіч готує плацдарм для десанту, розселення, охорона, банківські рахунки, підбирає персонал прислуги. А тут якась червона карта. Вона червона за кордонами Ізраїлю. А всереди - зелена.
26.01.2026 16:39 Ответить
Їх треба було ще "вчора" оголосити в розшук,а краще зробили б все щоб не випускати.По якій причині придумали б. Придумали ж коли не випускали Пороха.Що було їм(Міндичу і Цукерману) зелене світло на кордоні,ще й по пришвидшеній процедурі, то не треба і ходити дивитись.Хто потурбувався за них,виясняй,чого там сидиш?
26.01.2026 16:36 Ответить
Ну ви порівняли ненависного Пороха і "сваїх парнєй"! Єта жє савсєм другоє!
26.01.2026 17:33 Ответить
...САП в курсі.що міндіч підчистив свої сліди в Україні .які б його звинувачували .тепер можна його і в міжнародний (можливо і не здати розшук???
26.01.2026 16:37 Ответить
Так а що чи хто заважає?
26.01.2026 16:47 Ответить
Вождь.
26.01.2026 16:51 Ответить
их нужно наказать, как портнова
26.01.2026 16:53 Ответить
Не гоните коней,сначала убедитесь,что они точно доехали до места обетованного назначения,а то вдруг их арестуют и доставят в Киев,где они быстро расколятся и дадут показания на главаря банды ,что будете с этим делать?
26.01.2026 17:11 Ответить
А чернышева и галущенко почему не пакуют, ждут когда *******?
26.01.2026 17:27 Ответить
Причом ******* аккурат накануне пакования
26.01.2026 17:36 Ответить
У нас всі контори займаються ОБІЛЄЧУВАНЯМ-так що хто в Ізраїль,а хто в Австрію(євроІзраїль)-квитки розкуповуються як пиріжки(слухав Арті Гріна-керівник ж0пи Б не хіло на цьому заробив)
26.01.2026 18:06 Ответить
По правилам Інтерполу та Ізраілю, екстрадиція не здійснюється якщо безпекові парметри в країні не відповідают параметрам, а також що головне-якщо немає можливостей справедливого судового процессу у країні яка запросила екстрадицію на думку страни яка видає особу.

Також видача громадян Ізраілю дуже проблематична з юрідичної та практичної сторони.

Коротче,шансів майже нуль
26.01.2026 17:38 Ответить
А поговорити К ніхто не забороняє
26.01.2026 18:08 Ответить
А вони не в розшуку🥹 як це мило) ну дійсно, щастя, удачі і любові побажали та відпустили.
26.01.2026 17:38 Ответить
Хто на фото зліва, то його самого першого треба садити... Бо він все це і очолює!!!!
26.01.2026 17:44 Ответить
Затем комбайнер Грицько в розшуку.
26.01.2026 17:47 Ответить
А їх ще не оголошено ? тоді влада все робить що б уберегти цих чортів.
26.01.2026 17:59 Ответить
Так відмова ловити, крадіїв бл...
26.01.2026 18:24 Ответить
років так через 7-8
26.01.2026 19:24 Ответить
Можуть чи оголосять?
26.01.2026 19:27 Ответить
А у гундосого дозвіл отримав? Чи піаніст вже встиг настукати своїм обрізаним **** таємний указ про зняття з них українського громадянства?
26.01.2026 19:48 Ответить
А на фото на заставці у розшуку поруч з Міндічем - інша морда. І це - більш справедливо...
26.01.2026 19:49 Ответить
Цукерман схожий на президента.
27.01.2026 08:06 Ответить
 
 