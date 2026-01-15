Галущенко признал контакты с Тимуром Миндичем: "Другом я его не считаю"

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко подтвердил знакомство с фигурантом дела "Мидас" Тимуром Миндичем и рассказал об обстоятельствах их общения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его ответах во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады.

Галущенко о знакомстве с Миндичем: "Другом я его не считаю"

Отвечая на вопросы членов ВСК, экс-министр отметил, что не помнит точную дату знакомства, однако предполагает, что это произошло в 2017-2018 годах. Именно тогда их дети учились в одном классе.

"Я знаком с Тимуром Миндичем. У нас дети ходили в один класс в школе. Другом я его не считаю", - заявил Галущенко.

Он добавил, что последний раз общался с Миндичем летом, ориентировочно в июле или августе 2025 года, и не исключил неточностей в датах. По его словам, в квартире Миндича он был только один раз, также в августе 2025 года, а в прошлом году между ними состоялось несколько встреч без каких-либо неформальных договоренностей.

"Мы виделись с ним. Говорили в том числе о погоде", - говорит Галущенко.

Отношения с Ермаком - рабочие, с Шурмой - сложные

Во время слушаний экс-министр также прокомментировал кадровые вопросы и личные отношения с отдельными должностными лицами. Он сообщил, что переход с должности министра энергетики в Министерство юстиции ему предложила Юлия Свириденко.

Отдельно экс-министр отметил, что его отношения с Андреем Ермаком являются рабочими, а с Ростиславом Шурмой — сложными. Также он заявил, что Миронюк никогда не был его советником, а лишь предоставлял юридические услуги как адвокат.

Галущенко сообщил, что с начала полномасштабной войны, 26 февраля 2022 года, на него было совершено покушение. Кроме того, он прокомментировал информацию об аренде дома, который, по данным СМИ, связывали с бывшим министром МВД Захарченко. По его словам, жилье он нашел через риелторов, арендовал с июня по октябрь примерно за 3 тысячи долларов в месяц и не знал, что дом находился в управлении АРМА.

Напомним, экс-министр юстиции Герман Галущенко и экс-глава Минэнерго Светлана Гринчук пришли на заседание ВСК ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Также на заседание прибыл экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Об этом сообщил председатель ВСК Алексей Гончаренко.

Что было ранее?

19 ноября Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции, а также Гринчук с должности главы Минэнерго.

Известно, что они фигурируют на записях НАБУ в рамках операции "Мидас".

