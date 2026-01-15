Галущенко визнав контакти з Міндічем: "Другом я його не вважаю"

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підтвердив знайомство з фігурантом справи "Мідас" Тімуром Міндічем і розповів про обставини їхнього спілкування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відповідях під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Галущенко про знайомство з Міндічем: "Другом я його не вважаю"

Відповідаючи на запитання членів ТСК, ексміністр зазначив, що не пам’ятає точну дату знайомства, однак припускає, що це сталося у 2017–2018 роках. Саме тоді їхні діти навчалися в одному класі.

"Я знайомий з Тимуром Міндічем. У нас діти ходили в один клас у школі. Другом я його не вважаю", — заявив Галущенко.

Він додав, що востаннє спілкувався з Міндічем влітку, орієнтовно у липні або серпні 2025 року, і не виключив неточностей у датах. За його словами, у квартирі Міндіча він був лише один раз, також у серпні 2025 року, а минулого року між ними відбулося кілька зустрічей без будь-яких неформальних домовленостей.

"Ми бачились з ним. Говорили в тому числі про погоду", - каже Галущенко.

Відносини з Єрмаком - робочі, з Шурмою - складні

Під час слухань ексміністр також прокоментував кадрові питання та особисті стосунки з окремими посадовцями. Він повідомив, що перехід із посади міністра енергетики до Міністерства юстиції йому запропонувала Юлія Свириденко.

Окремо ексміністр зазначив, що його відносини з Андрієм Єрмаком є робочими, а з Ростиславом Шурмою — складними. Також він заявив, що Миронюк ніколи не був його радником, а лише надавав юридичні послуги як адвокат.

Галущенко повідомив, що з початку повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року, на нього було скоєно замах. Крім того, він прокоментував інформацію про оренду будинку, який, за даними медіа, пов’язували з колишнім міністром МВС Захарченком. За його словами, житло він знайшов через рієлторів, орендував із червня по жовтень приблизно за 3 тисячі доларів на місяць і не знав, що будинок перебував в управлінні АРМА.

Нагадаємо, ексміністр юстиції Герман Галущенко та ексглава Міненерго Світлана Гринчук прийшли на засідання ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Також на засідання прибув ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов. Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко.

Що було раніше?

19 листопада Верховна Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції, а також Гринчук з посади глави Міненерго.

Відомо, що вони фігурують на записах НАБУ в рамках операції "Мідас".

