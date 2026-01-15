2 181 14

Галущенко визнав контакти з Міндічем: "Другом я його не вважаю"

Герман Галущенко на засіданні ТСК Верховної Ради

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підтвердив знайомство з фігурантом справи "Мідас" Тімуром Міндічем і розповів про обставини їхнього спілкування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відповідях під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Галущенко про знайомство з Міндічем: "Другом я його не вважаю"

Відповідаючи на запитання членів ТСК, ексміністр зазначив, що не пам’ятає точну дату знайомства, однак припускає, що це сталося у 2017–2018 роках. Саме тоді їхні діти навчалися в одному класі.

"Я знайомий з Тимуром Міндічем. У нас діти ходили в один клас у школі. Другом я його не вважаю", — заявив Галущенко.

Він додав, що востаннє спілкувався з Міндічем влітку, орієнтовно у липні або серпні 2025 року, і не виключив неточностей у датах. За його словами, у квартирі Міндіча він був лише один раз, також у серпні 2025 року, а минулого року між ними відбулося кілька зустрічей без будь-яких неформальних домовленостей.

"Ми бачились з ним. Говорили в тому числі про погоду", - каже Галущенко.

Відносини з  Єрмаком - робочі, з Шурмою - складні

Під час слухань ексміністр також прокоментував кадрові питання та особисті стосунки з окремими посадовцями. Він повідомив, що перехід із посади міністра енергетики до Міністерства юстиції йому запропонувала Юлія Свириденко.

Окремо ексміністр зазначив, що його відносини з Андрієм Єрмаком є робочими, а з Ростиславом Шурмою — складними. Також він заявив, що Миронюк ніколи не був його радником, а лише надавав юридичні послуги як адвокат.

Галущенко повідомив, що з початку повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року, на нього було скоєно замах. Крім того, він прокоментував інформацію про оренду будинку, який, за даними медіа, пов’язували з колишнім міністром МВС Захарченком. За його словами, житло він знайшов через рієлторів, орендував із червня по жовтень приблизно за 3 тисячі доларів на місяць і не знав, що будинок перебував в управлінні АРМА.

Нагадаємо, ексміністр юстиції Герман Галущенко та ексглава Міненерго Світлана Гринчук прийшли на засідання ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Також на засідання прибув ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов. Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко.

Топ коментарі
15.01.2026 20:53 Відповісти
Еще один неприкасаемый из гельминтов Зеленского. Соратник Деркача никак не интересует СБУ даже после всего вреда, который он нанес Украине. Прямо куриная слепота у СБУ.
15.01.2026 21:09 Відповісти
ну вместе не спали, но вместе воровали
15.01.2026 21:09 Відповісти
15.01.2026 20:53 Відповісти
ну вместе не спали, но вместе воровали
15.01.2026 21:09 Відповісти
Еще один неприкасаемый из гельминтов Зеленского. Соратник Деркача никак не интересует СБУ даже после всего вреда, который он нанес Украине. Прямо куриная слепота у СБУ.
15.01.2026 21:09 Відповісти
Насіння коноплі в Узбекистан - це діло.
А таке нікому не цікаво (бо і прикопати десь у посадці можуть)
15.01.2026 21:29 Відповісти
А лаяти будуть на мера Київа
15.01.2026 21:09 Відповісти
Цього карася не так просто взяти за зябри, юрист, як ніяк
15.01.2026 21:09 Відповісти
Таких друзєй за хер та в мезєй --шо за кореш коли він в Ізраїлі а я в Україні - Галущенко
15.01.2026 21:09 Відповісти
музєй
15.01.2026 21:11 Відповісти
Українчики!
Ви бачите як треба кохати свою секритутку,оце справжній "холостяк" та "фреймунд"! Всі ж мають можливість на оренду хати 3 000 долярів викидати?
15.01.2026 21:13 Відповісти
для цього є АРМА
15.01.2026 21:24 Відповісти
Їх діти навчалися в одному єврейському класі.
15.01.2026 21:27 Відповісти
🤬ГАЛУЩЕНКО - ЧОРТ! ФЕДИНА
https://www.youtube.com/shorts/xFvL96M7JGQ
15.01.2026 22:17 Відповісти
треба було спитати: а братом, сином, татком, кумом, сватом, "корешом", слугою, рабом, вояком, ******, будь- якою хатньою твариною чи усіма іменами сатани, усі гидотні прі3віська світу - особливо російською. І щось би вxопили
15.01.2026 23:13 Відповісти
Миндича я считаю корешем, братюней, подельником, но не другом - добавил Галущенко.
16.01.2026 08:34 Відповісти
 
 