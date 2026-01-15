Чернишов визнав себе кумом Єрмака: куми фігурують в одній корупційній справі

Колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов, який підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, заявив, що Єрмак є хрещеним батьком його дітей.

Іншими словами, Єрмак - кум Чернишова.

Саме так він заявив під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини, передає Цензор.НЕТ.

Про Єрмака та Міндіча

А перед цим Чернишов назвав Євмака і Міндіча "своїми товаришами, з якими він станом на сьогодні вже не підтримує звʼязок".

Каже, з Єрмаком він познайомився наприкінці 2019 року, коли був головою Київської міської державної адміністрації.

Із Зеленським знайомий ще з "Кварталу"

Що ж стосується президента Зеленського, то з ним, за словами Чернишова, він познайомився за кілька років до його президентства у рамках одного з виступів "Кварталу-95".

Також Чернишов підтвердив, що у 2021 році був на святкуванні дня народження Зеленського у квартирі Міндіча на Грушевського 9-А.

Стосунки між президентом та Міндічем він схарактеризував як "корпоративне партнерство".

Справа Чернишова

Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

Читайте також: Слідство щодо Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні завершено, - НАБУ