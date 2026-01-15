Чернишов визнав себе кумом Єрмака: куми фігурують в одній корупційній справі

Чернишов - кум Єрмака

Колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов, який підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, заявив, що Єрмак є хрещеним батьком  його дітей.

Іншими словами, Єрмак - кум Чернишова.

Саме так він заявив під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини, передає Цензор.НЕТ.

Про Єрмака та Міндіча

А перед цим Чернишов назвав Євмака і Міндіча "своїми товаришами, з якими він станом на сьогодні вже не підтримує звʼязок".

Каже, з Єрмаком він познайомився наприкінці 2019 року, коли був головою Київської міської державної адміністрації. 

Із Зеленським знайомий ще з "Кварталу"

Що ж стосується президента Зеленського, то з ним, за словами Чернишова, він познайомився за кілька років до його президентства у рамках одного з виступів "Кварталу-95".

Також Чернишов підтвердив, що у 2021 році був на святкуванні дня народження Зеленського у квартирі Міндіча на Грушевського 9-А.

Стосунки між президентом та Міндічем він схарактеризував як "корпоративне партнерство". 

Справа Чернишова

  • Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
  • Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
  • 13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
  • На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
  • За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
  • За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
  • 27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.
  • 2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

Головне що не кум Порошенка. Інакше тут би такий сморід стояв коментарів на 2-3 тисячі,
Всю країну би збудив черговий факт нечесності зефірного бариги. А це лише кум єлдака...в зебіли його *******
15.01.2026 19:43
чернишов мерзотна людинка і шефи дермак з 🤡 мерзотникі
15.01.2026 19:36
"Че Гевара" і "Алі Баба" - куми! Хто не знав?
15.01.2026 19:44
чернишов мерзотна людинка і шефи дермак з 🤡 мерзотникі
15.01.2026 19:36
знов прийшли до влади сіцілісти з куманістами !
15.01.2026 19:40
Яке колоритне їмпало.
15.01.2026 19:43
Нічогісінько ви не розумієте в флорі. Це ж "фламінга"! Ця "фламінга" незабаром полетить в теплі краї - краї обітуванні, так би мовити, на береги Мертвого та Середземного морів слідом за попередніми "фламінгами" типу "фламіндічів".
Ви тільки глянте на дзьоб цієї "фламінги" - еталонна особина.
17.01.2026 14:27
Головне що не кум Порошенка. Інакше тут би такий сморід стояв коментарів на 2-3 тисячі,
Всю країну би збудив черговий факт нечесності зефірного бариги. А це лише кум єлдака...в зебіли його *******
15.01.2026 19:43
Невже про Свинарчуків, які контрабандою закупали комплектуючі для ППО, які потім дебільне ДБР вилучили напередодні вторгнення рашки?
15.01.2026 20:47
І що вони зробили? Якось можна порівняти
15.01.2026 20:27
Тут би сморід не стояв, бо на цьому ресурсі, як на мене, більшість таки адекватні. Хіба що якась смердючка зазирне, щоб гавкнути, без аргументів, фактів, аби зайвий раз обісрати Порошенка, який не має ніякої влади ось вже майже сім років. А от на других майданчиках зебіли б з трусів вискакували, як же, баригу вивели таки на чисту воду!
16.01.2026 06:41
Та не скажіть. Зебіли ховаються по закутках. Сидять мовчки. Вилазять у світ тільки щоб кинути какашку в Порошенка
17.01.2026 13:16
"Че Гевара" і "Алі Баба" - куми! Хто не знав?
І коля-кАклета кум алі-баби
15.01.2026 20:15
ТАК ВСЕ ВІРНО! КУМИ ВЖЕ САМІ СЕБЕ ПРИЗНАЧАЮТЬ
15.01.2026 21:18
Як ці рахіти потрапляють до влади, завдяки кукловодам?
15.01.2026 19:45
по носах відбирають на співбесідах... І по вухах!
15.01.2026 19:47
Більше по "інтересах")
15.01.2026 20:08
Угу...Ну а Зегевара особисто оглядає у кожного те,чим він грає на піаніно.
16.01.2026 09:34
А про куму ТЦК соромливо забула запитати?
15.01.2026 19:46
Це якійсь треш
15.01.2026 19:50
За визнання дайте цьому персонажу амністію , а судді премію .
15.01.2026 19:52
Так вого ще і КУМ Зеленського .
15.01.2026 20:11
Це "потужний", як і обіцяв бореться з кумовствои у владі...
15.01.2026 20:15
Воно ще обіцяло не красти.
15.01.2026 20:19
Угу..Недонаполеон як тільки чує слово "непотизм"-його починає так "теліпать",що пейси як пропеллери крутяться.
16.01.2026 09:39
БАНДА !!!
15.01.2026 20:13
класичне вікно овертона
15.01.2026 20:15
Лінія екстреної допомоги 112 тепер також приймає повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання. Оператори збирають цю інформацію та передають її до штабів для швидкої організації допомоги. Також вони можуть надати дані про найближчий пункт незламності. Зателефонувати на 112 можна навіть без мобільного зв'язку - через додаток 112 Ukraine, підключившись до Wi-Fi. Рекомендується завчасно завантажити та авторизуватися в застосунку. Детальніше: https://www.facebook.com/share/p/1Ao6H8Tcpk/
15.01.2026 20:25
чернышов носом детей делает
15.01.2026 21:34
Всю цю ахінею він напліа, щоб зебарани розуміли, що зєлєнскій ніпрічьом
15.01.2026 22:27
Зекоманда (2019-26): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, боруля-борзови, мецгери, шоли, вовки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-сніжко-кравцов-кравченки, стефанішини, свириденки, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви, наумов-акст, арахамія-каськів-гусейнова-вінграновський-льовочкіни, левченко-гогілашвілі, дубілети, боголюбов-джапарова, крупи, гринкевичі, ілащук-ринжуки, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, зарівна-власюк, аваков а., арестович о., арістов ю., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богдан а., богуцька є., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., венедіктова і., веніславський ф., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., данілов о., дейнеко с., демченко р., деркач а., дирдін м., діденко ю., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., зеленська о., іванісов р., іванов с., ісаєнко р., (кабанов о.), камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., коломойський і., комарницький д., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., кравченко р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., кушнір і., лаба м., леонов о., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., маріковський о., марченко л., мендель ю., микитась м., милованов т., (монастирський д.), мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петров в., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., стрелковський в., таран а., тарасов о., татаров о., тимошенко к., тищенко м., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., федієнко о., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., хомчак р., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., шурма р., юрченко о., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
15.01.2026 22:38
оте вищеперераховане лайно можна порівняти тільки з ригоанальним лайном . так ті крали і на ..проффесора.. януковоща оглядались бо боялись ..лєгітімного.. а зелені хробаки ******* бабло кубометрами а потім хто в ізраіль хто в штати хто в лондон і в криворагульного фофана навіть дозволу не питають бо там рулить алібаба який і фофана не образить з баблішком --- і в парламенті не тільки зелена вигрібна яма поголовно корумпована там і серед інших фракцій і груп майже точно таке саме твориться а ми тоді дивуємось що комбриги ******* по 50 міліонів гривень різними схемами . а жюлька це взагалі аферістка яку світ не бачив пищала як свиня недорізана з трибуни про ..зовнішнє управління.. щоб загнати набу і сап під плинтус мабуть вже тоді криса відчувала що скоро за нею прийдуть
16.01.2026 07:06
Там Гогілашвілі треба добавити Буданова.
https://censor.net/ua/videonews/3305622/golova_gur_budanov_pro_shemschyka_strelkovskogo_v_budynku_yakogo_vony_jyvut_iz_gogilashvili_meni_vidoma
16.01.2026 08:27
Він ШНОБЕЛЬський лауреат не приставайте до нього
16.01.2026 01:42
Що у них з носами? Мені здається, що це їх Бог покарав гнусавістю, за великі гріхи
16.01.2026 09:00
Який же піздєц твориться просто на наших очах...
16.01.2026 09:20
А як Ермак його кум, як що у нього дiти дорослi...
16.02.2026 09:11
 
 