"Міндічгейт": суд відмовив Чернишову в апеляції на запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково залишила без задоволення апеляційну скаргу на запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Суд відмовив в апеляції

Апеляційна палата залишила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

Суд лише дозволив повернути Чернишову український паспорт. Закордонний паспорт має залишитись під арештом держави.

На суді адвокати Чернишова стверджували, що в клопотанні немає обґрунтованості викладених ризиків. Також Чернишов не може виїхати за кордон, адже здав закордонні паспорти. Слідчий суддя заявив, що ексміністр може виїхати за ID-карткою, на що адвокати повідомили, що нього відсутній такий документ.

Також адвокати Чернишова заявляли, що розмір застави, яку виніс суд, перевищує у 213 разів задекларовані доходи.

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Що заявив прокурор

Під час засідання прокурор закликала не підтримувати апеляційні скарги Чернишова та його захисників, назвавши підозру обґрунтованою.

Вона наголосила на ризиках переховування, можливості знищення чи спотворення документів та навела дані негласних слідчих дій. За її словами, ці обставини підтверджують необхідність залишити підозру без змін.

Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави.

Заставу за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, внесли Андрій Процик та Ірина Федорович.

Міндічгейт

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