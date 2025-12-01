"Міндічгейт": суд відмовив Чернишову в апеляції на запобіжний захід
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково залишила без задоволення апеляційну скаргу на запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні.
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.
Суд відмовив в апеляції
Апеляційна палата залишила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.
Суд лише дозволив повернути Чернишову український паспорт. Закордонний паспорт має залишитись під арештом держави.
На суді адвокати Чернишова стверджували, що в клопотанні немає обґрунтованості викладених ризиків. Також Чернишов не може виїхати за кордон, адже здав закордонні паспорти. Слідчий суддя заявив, що ексміністр може виїхати за ID-карткою, на що адвокати повідомили, що нього відсутній такий документ.
Також адвокати Чернишова заявляли, що розмір застави, яку виніс суд, перевищує у 213 разів задекларовані доходи.
Що заявив прокурор
Під час засідання прокурор закликала не підтримувати апеляційні скарги Чернишова та його захисників, назвавши підозру обґрунтованою.
Вона наголосила на ризиках переховування, можливості знищення чи спотворення документів та навела дані негласних слідчих дій. За її словами, ці обставини підтверджують необхідність залишити підозру без змін.
- Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави.
- Заставу за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, внесли Андрій Процик та Ірина Федорович.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Интересная логика. Так его, пи"араса, потому и закрыли, что подозревают в незадекларированных