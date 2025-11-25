Чернишов оскаржив запобіжний захід у справі про незаконне збагачення

Колишній віцепрем'єр та ексміністр Олексій Чернишов подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу у справі №991/11821/25. Розгляд апеляції триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію Судової влади.

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Захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25.

Що саме вимагає захист наразі не відомо. Значиться, що позов знаходиться у статусі "призначено склад суду".

Нагадуємо, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 січня 2026 року з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

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