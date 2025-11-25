Чернишов оскаржив запобіжний захід у справі про незаконне збагачення
Колишній віцепрем'єр та ексміністр Олексій Чернишов подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу у справі №991/11821/25. Розгляд апеляції триває.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію Судової влади.
Захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25.
Що саме вимагає захист наразі не відомо. Значиться, що позов знаходиться у статусі "призначено склад суду".
Нагадуємо, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 січня 2026 року з альтернативою застави в 51,6 млн грн.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Нагадаю, що Червінського маринували у СІЗО за абсолютно липовими звинуваченнями,инещважаючи на апеляції та докази невинуватості.
А цього чорта стопудово випустять за дзвінком з ОП.
Злочинець чернишов, має бути ПОКАРАНИМ!!!
На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б проукраїнською.
І от тепер маємо результат! Почалось все з "вагнер-гейту", про який деменційний народ-населення вже й забув, і продовжилось нинішнім "міндіч-гейтом". Будуть ще й інші. Неодмінно!
зато сейчас все на месте, посмотрите состав кабинета министров