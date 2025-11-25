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Новини Справа Чернишова
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Чернишов оскаржив запобіжний захід у справі про незаконне збагачення

Апеляція Чернишова у ВАКС щодо незаконного збагачення

Колишній віцепрем'єр та ексміністр Олексій Чернишов подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу у справі №991/11821/25. Розгляд апеляції триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію Судової влади

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Захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25.

Що саме вимагає захист наразі не відомо. Значиться, що позов знаходиться у статусі "призначено склад суду".

Нагадуємо, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 січня 2026 року з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВАКС продовжує обирати запобіжний захід Чернишову (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заставу за Чернишова внесли особи, пов’язані із Міндічем, - Железняк

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2219) Чернишов Олексій (401)
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Топ коментарі
+18
Нагадаю, що за справою Шеремета людей за абсолютно липовими звинуваченнями більше року маринували у СІЗО, незважаючи на апеляції та дркази алібі у справі.

Нагадаю, що Червінського маринували у СІЗО за абсолютно липовими звинуваченнями,инещважаючи на апеляції та докази невинуватості.

А цього чорта стопудово випустять за дзвінком з ОП.
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25.11.2025 08:18 Відповісти
+17
Цинізм зкацапленого мародера чернишова, на крові Українців, навіть не дивує Українців!! Кари чернишову, страшної КАРИ, за мародерство і корупцію на державній посаді в урядах шмигаля і свириденко, куди його завів для цих злочинів зеленський з єрмаком!!!!
Злочинець чернишов, має бути ПОКАРАНИМ!!!
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25.11.2025 08:36 Відповісти
+11
Он по делу потерпевший. Ему миндичи старые купюры занесли. Приговор суда-освободить, купюры поменять на новые, для восстановления здоровья выдать 3 л молока
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25.11.2025 08:15 Відповісти
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ганьба українцям.стидоба й сором.
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25.11.2025 08:11 Відповісти
ти українців до зе малоросів не прирівнюй.
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25.11.2025 08:15 Відповісти
Не кажи, я знаю щирих патріотів, які за зебіла голосували і навіть зараз мають сумніви чи правда все це витворяє прекрасний зєлєнскій
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25.11.2025 08:48 Відповісти
Нігуя собі! - каже шо НАБУ його з кимось попутали
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25.11.2025 08:12 Відповісти
Он по делу потерпевший. Ему миндичи старые купюры занесли. Приговор суда-освободить, купюры поменять на новые, для восстановления здоровья выдать 3 л молока
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25.11.2025 08:15 Відповісти
І відзначити - з занесенням нагороди в грудак
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25.11.2025 08:18 Відповісти
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25.11.2025 08:17 Відповісти
Нагадаю, що за справою Шеремета людей за абсолютно липовими звинуваченнями більше року маринували у СІЗО, незважаючи на апеляції та дркази алібі у справі.

Нагадаю, що Червінського маринували у СІЗО за абсолютно липовими звинуваченнями,инещважаючи на апеляції та докази невинуватості.

А цього чорта стопудово випустять за дзвінком з ОП.
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25.11.2025 08:18 Відповісти
І всім "правоохоронним органам" пофігу, що за фрукти внесли заставу за цього чорта і звідки вони взяли гроші.
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25.11.2025 08:55 Відповісти
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25.11.2025 08:28 Відповісти
Чернишов,кум ЗЕленського,застрелись!
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25.11.2025 08:30 Відповісти
Вони ух уїли!
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25.11.2025 08:34 Відповісти
Цинізм зкацапленого мародера чернишова, на крові Українців, навіть не дивує Українців!! Кари чернишову, страшної КАРИ, за мародерство і корупцію на державній посаді в урядах шмигаля і свириденко, куди його завів для цих злочинів зеленський з єрмаком!!!!
Злочинець чернишов, має бути ПОКАРАНИМ!!!
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25.11.2025 08:36 Відповісти
"Нет у вас методов против Єрмака, Чернишова - на усю шашличну компанію, pardon? Кости Сапрыкина"
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25.11.2025 08:37 Відповісти
Стільки часу на Чернишова тратять! Пристрелити мародера та й по всьому. Війна ж іде, люди гинуть, а цей мерзотник краде...
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25.11.2025 08:42 Відповісти
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25.11.2025 08:46 Відповісти
А коли ми востаннє чули щось від НАБУ, у них вже "плівки" закінчилися? Щось дуже швидко.
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25.11.2025 08:57 Відповісти
мабуть, касету "зажувало" на магнітофоні - олівцем перемотують плівку на початок запису
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25.11.2025 09:15 Відповісти
Пригадуєте, опублікований десь в 2020 році одним з друзів, список головних чиновницьких посад в державі, починаючи з посади президента? Кожній посаді відповідала конкретна особа та її національність. На превеликий жаль я не зберіг цей список, але пам*ятаю, що тільки десь 15% в загальній кількості перерахованих посад займали українці. Всі інші - рузскіє та інших національностей. Та й то, серед наявних в списку начебто українців фігурували типи, подібні до голови ВР Стефанчука Бегемотовича! Якого я українцем не вважаю!

На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б проукраїнською.

І от тепер маємо результат! Почалось все з "вагнер-гейту", про який деменційний народ-населення вже й забув, і продовжилось нинішнім "міндіч-гейтом". Будуть ще й інші. Неодмінно!
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25.11.2025 09:56 Відповісти
"тільки десь 15% в загальній кількості перерахованих посад займали українці"

зато сейчас все на месте, посмотрите состав кабинета министров
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25.11.2025 11:08 Відповісти
 
 