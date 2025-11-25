Чернышов обжаловал меру пресечения по делу о незаконном обогащении
Бывший вице-премьер и экс-министр Алексей Чернышов подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения по делу №991/11821/25. Рассмотрение апелляции продолжается.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию Судебной власти.
Защита Чернышова подала 24 ноября в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС об избрании подозреваемому меры пресечения по делу о незаконном обогащении №991/11821/25.
Что именно требует защита, пока не известно. Значится, что иск находится в статусе "назначен состав суда".
Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
