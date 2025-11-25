Чернышов обжаловал меру пресечения по делу о незаконном обогащении

Бывший вице-премьер и экс-министр Алексей Чернышов подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения по делу №991/11821/25. Рассмотрение апелляции продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию Судебной власти.

Защита Чернышова подала 24 ноября в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС об избрании подозреваемому меры пресечения по делу о незаконном обогащении №991/11821/25.

Что именно требует защита, пока не известно. Значится, что иск находится в статусе "назначен состав суда".

Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

