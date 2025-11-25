РУС
Дело Чернышова
Чернышов обжаловал меру пресечения по делу о незаконном обогащении

Апелляция Чернышова в ВАКС по незаконному обогащению

Бывший вице-премьер и экс-министр Алексей Чернышов подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения по делу №991/11821/25. Рассмотрение апелляции продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию Судебной власти.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Защита Чернышова подала 24 ноября в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС об избрании подозреваемому меры пресечения по делу о незаконном обогащении №991/11821/25.

Что именно требует защита, пока не известно. Значится, что иск находится в статусе "назначен состав суда".

Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВАКС продолжает выбирать меру пресечения Чернышову (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залог за Чернышова внесли лица, связанные с Миндичем, - Железняк

Антикоррупционный суд (1320) Чернышов Алексей (233)
Топ комментарии
+11
Нагадаю, що за справою Шеремета людей за абсолютно липовими звинуваченнями більше року маринували у СІЗО, незважаючи на апеляції та дркази алібі у справі.

Нагадаю, що Червінського маринували у СІЗО за абсолютно липовими звинуваченнями,инещважаючи на апеляції та докази невинуватості.

А цього чорта стопудово випустять за дзвінком з ОП.
25.11.2025 08:18
+9
Цинізм зкацапленого мародера чернишова, на крові Українців, навіть не дивує Українців!! Кари чернишову, страшної КАРИ, за мародерство і корупцію на державній посаді в урядах шмигаля і свириденко, куди його завів для цих злочинів зеленський з єрмаком!!!!
Злочинець чернишов, має бути ПОКАРАНИМ!!!
25.11.2025 08:36
+7
25.11.2025 08:17
ганьба українцям.стидоба й сором.
25.11.2025 08:11
ти українців до зе малоросів не прирівнюй.
25.11.2025 08:15
Не кажи, я знаю щирих патріотів, які за зебіла голосували і навіть зараз мають сумніви чи правда все це витворяє прекрасний зєлєнскій
25.11.2025 08:48
Нігуя собі! - каже шо НАБУ його з кимось попутали
25.11.2025 08:12
Он по делу потерпевший. Ему миндичи старые купюры занесли. Приговор суда-освободить, купюры поменять на новые, для восстановления здоровья выдать 3 л молока
25.11.2025 08:15
І відзначити - з занесенням нагороди в грудак
25.11.2025 08:18
25.11.2025 08:17
25.11.2025 08:18
І всім "правоохоронним органам" пофігу, що за фрукти внесли заставу за цього чорта і звідки вони взяли гроші.
25.11.2025 08:55
25.11.2025 08:28
Чернишов,кум ЗЕленського,застрелись!
25.11.2025 08:30
З таким Шнобелем, який запобіжний захід ?!!
25.11.2025 08:34
Вони ух уїли!
25.11.2025 08:34
Цинізм зкацапленого мародера чернишова, на крові Українців, навіть не дивує Українців!! Кари чернишову, страшної КАРИ, за мародерство і корупцію на державній посаді в урядах шмигаля і свириденко, куди його завів для цих злочинів зеленський з єрмаком!!!!
Злочинець чернишов, має бути ПОКАРАНИМ!!!
25.11.2025 08:36
"Нет у вас методов против Єрмака, Чернишова - на усю шашличну компанію, pardon? Кости Сапрыкина"
25.11.2025 08:37
Стільки часу на Чернишова тратять! Пристрелити мародера та й по всьому. Війна ж іде, люди гинуть, а цей мерзотник краде...
25.11.2025 08:42
25.11.2025 08:46
А коли ми востаннє чули щось від НАБУ, у них вже "плівки" закінчилися? Щось дуже швидко.
25.11.2025 08:57
мабуть, касету "зажувало" на магнітофоні - олівцем перемотують плівку на початок запису
25.11.2025 09:15
 
 