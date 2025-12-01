"Миндичгейт": суд отказал Чернышову в апелляции на меру пресечения
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично оставила без удовлетворения апелляционную жалобу на меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову, подозреваемому в незаконном обогащении.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
Апелляционная палата оставила меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.
Суд лишь разрешил вернуть Чернышову украинский паспорт. Заграничный паспорт должен остаться под арестом государства.
На суде адвокаты Чернышева утверждали, что в ходатайстве нет обоснованности изложенных рисков. Также Чернышев не может уехать за границу, ведь сдал загранпаспорта. Следственный судья заявил, что экс-министр может выехать за ID-картой, на что адвокаты сообщили, что у него отсутствует такой документ.
Также адвокаты Чернышева заявляли, что размер залога, вынесенного судом, превышает в 213 раз задекларированные доходы.
Что заявил прокурор
Во время заседания прокурор призвала не поддерживать апелляционные жалобы Чернышева и его защитников, назвав подозрение обоснованным.
Она отметила риски укрывательства, возможности уничтожения или искажения документов и привела данные негласных следственных действий. По ее словам, эти обстоятельства подтверждают необходимость оставить подозрение без изменений.
- Напомним, что за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября внесли 51 миллион гривен залога.
- Залог бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, подозреваемого в незаконном обогащении, внесли Андрей Процик и Ирина Федорович.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
