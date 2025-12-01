"Миндичгейт": суд отказал Чернышову в апелляции на меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично оставила без удовлетворения апелляционную жалобу на меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову, подозреваемому в незаконном обогащении.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Апелляционная палата оставила меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Суд лишь разрешил вернуть Чернышову украинский паспорт. Заграничный паспорт должен остаться под арестом государства.

На суде адвокаты Чернышева утверждали, что в ходатайстве нет обоснованности изложенных рисков. Также Чернышев не может уехать за границу, ведь сдал загранпаспорта. Следственный судья заявил, что экс-министр может выехать за ID-картой, на что адвокаты сообщили, что у него отсутствует такой документ.

Также адвокаты Чернышева заявляли, что размер залога, вынесенного судом, превышает в 213 раз задекларированные доходы.

Смотрите также: Чернышов обжалует меру пресечения в ВАКС. Видео

Что заявил прокурор

Во время заседания прокурор призвала не поддерживать апелляционные жалобы Чернышева и его защитников, назвав подозрение обоснованным.

Она отметила риски укрывательства, возможности уничтожения или искажения документов и привела данные негласных следственных действий. По ее словам, эти обстоятельства подтверждают необходимость оставить подозрение без изменений.

Напомним, что за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября внесли 51 миллион гривен залога.

Залог бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, подозреваемого в незаконном обогащении, внесли Андрей Процик и Ирина Федорович.

Миндичгейт

Читайте также: Чернышов обжаловал меру пресечения по делу о незаконном обогащении