Слідство щодо Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні завершено, - НАБУ

Досудове розслідування у справі щодо ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова та ще 5-х осіб завершено.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Так, зазначають в НАБУ, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки в Києві для будівництва житлового комплексу.

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"Для реалізації задуму він звернувся до очільника Мінрегіону, який разом із державним секретарем міністерства, радником міністра та директоркою державного підприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Надалі підприємство в незаконний спосіб уклало договори з заздалегідь визначеною будівельною компанією", - йдеться в повідомленні.

Згідно з договорами, забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки.

Для зменшення частки до мінімуму, землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість.

"Різниця між такою оцінкою та реальною вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава могла недоотримати нерухомості у разі виконання договорів. Реалізації оборудки завадив арешт земельної ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП", - зазначили антикорупційні органи.

Забудовник "винагородив" Чернишова та визначених ним осіб значними знижками на квартири у вже зведених житлових комплексах.

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З урахуванням цих знижок вартість квадратного метра становила від 1 тис. до 8 тис. грн за мінімальної ринкової ціни близько 30 тис. грн за кв. м. У результаті міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

На більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

У НАБУ нагадали, що Чернишова також підозрюється у незаконному збагаченні. За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді цього року.

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Справа Чернишова

Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира .

суд арештував Володіна забудовник Копистира На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства , забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави .

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