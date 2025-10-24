Чернишов у суді ділить майно з дружиною, намагаючись врятувати його від конфіскації, - ЗМІ

Ексвіцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов разом із дружиною Світланою розпочав судовий процес із поділу майна подружжя.

Наприкінці жовтня Світлана Чернишова подала відповідний позов.

Наприкінці жовтня Світлана Чернишова подала відповідний позов.

Розглядатиме його Печерський райсуд Києва, а саме - суддя Віта Єрмічова.

Таким чином, пише видання, Чернишов намагається врятувати майно від конфіскації.

Декларація Чернишова

Залишаючи пост віцепрем'єра у липні 2025 року Чернишов подав декларацію, згідно з нею у подружжя - п'ять квартир у Києві загальною площею 386 кв. м.

На дружину ексвисокопосадовця записано авто Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску.

З рухомого майна - сім брендових наручних годинників і по одному настінному та підлоговому годиннику має Олексій Чернишов. Його дружина Світлана є власницею чотирьох коштовних годинників та ювелірних виробів світових брендів Cartier, Tiffany і Van Cleef & Arpels.

Подружжя також володіє колекцією картин (живопис ХХ століття, 30 полотен), бібліотекою великих письменників (20 томів) та енциклопедичним словником та 85 томів.

На банківських рахунках ексвіцепрем’єр тримає 52,1 млн грн, 101,6 тис. євро, 46,2 тис. швейцарських франків, його дружина Світлана – 296 тис. грн, 3,4 тис. євро і $3,3 тис. Готівкою сім’я Чернишових задекларувала $180 тис., 90 тис. грн, 13,6 тис. євро і 1 тис. швейцарських франків. Кошти вказано як спільна сумісна власність подружжя.

Також Світлана Чернишова зазначила у декларації чоловіка 10 млн грн у вигляді застави. Кошти внесено за Олексія Чернишова, який має статус підозрюваного.

Справа Чернишова

Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

