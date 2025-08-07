УКР
Новини Справа Чернишова
Чернишов вважає порушену проти нього справу "повністю вигаданою"

Олексій Чернишов

Колишній віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що у провадженні проти нього немає "жодних реальних підстав" для звинувачень.

Про це він сказав виданню NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Чернишова, він "надалі захищатиме свою честь, ім'я та правду в законний спосіб".

"Справу, порушену проти мене, вважаю повністю вигаданою. Жодних реальних підстав для звинувачень я не бачу — йдеться про якусь уявну знижку, якусь книжку", - каже він.

Ексвіцепрем'єр також сказав, що не ухилявся і не мав наміру ухилятися від слідства.

За словами експосадовця, його закордонні відрядження останніми місяцями були офіційними. Під час роботи, розповідає він, зустрічався з українцями, які потребували підтримки держави. 

"Це були регулярні поїздки — два-три рази на місяць, офіційно, прозоро", - зазначив колишній міністр.

Чернишов додав, що перед своїм останнім відрядженням йому не повідомили про підозру або слідчі дії проти нього, тому, на думку ексміністра, чутки про його неповернення в Україну "є спробою дезінформувати суспільство".

Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

+19
Чернишов - Українці, я вкрав від вас мільярд, і мені за те нічого не буде. Давайте єднатись!
07.08.2025 18:56 Відповісти
+15
100%..все вигадано агентами Кремля !

07.08.2025 18:56 Відповісти
+12
А люди вважають, що Чернишов о#уївший кум Зеленського.
07.08.2025 18:58 Відповісти
Кристально чиста людина !
07.08.2025 18:54 Відповісти
Тавро ніде ставити.
07.08.2025 19:12 Відповісти
Невиноватая я. Он сам…
07.08.2025 19:12 Відповісти
Чернишов - Українці, я вкрав від вас мільярд, і мені за те нічого не буде. Давайте єднатись!
07.08.2025 18:56 Відповісти
Пасматрітє на ето літцо. Ано нє можєт врать.
07.08.2025 18:56 Відповісти
Єта вам не ліцо, а біометричний паспорт громадянина Їзрайля !!!
07.08.2025 19:08 Відповісти
100%..все вигадано агентами Кремля !

07.08.2025 18:56 Відповісти
Він незламний в своїй тупості.
07.08.2025 18:59 Відповісти
Тягніть цього прозорого до суду - потрібно гарні докази - шоб адвокат їх не ********* за годину
07.08.2025 18:58 Відповісти
А люди вважають, що Чернишов о#уївший кум Зеленського.
07.08.2025 18:58 Відповісти
Не просто зеленського а кум ********* зеленського
07.08.2025 20:26 Відповісти
Пішов в наступ.. Гамнюк.
07.08.2025 18:59 Відповісти
Іді ал
07.08.2025 19:02 Відповісти
стара як світ пісня. ще не один злодій не сказав, що він злодій
07.08.2025 19:04 Відповісти
Кум Гундосого не може бути під підозрою. Міндіч підтвердить.
07.08.2025 19:08 Відповісти
!!!!!!!!!!
07.08.2025 19:51 Відповісти
яркий приклад баканов та і само зелене чмо хоча б за те що зрадк зірвав операцію арешта вагнеровців
07.08.2025 20:30 Відповісти
Подивіться на це ангельске іпало..., хіба ж воно може вкрасти хоч копійку !?
07.08.2025 19:09 Відповісти
Вагнергейт теж був вигадкою - андрєйбарісич не дасть збрехати
07.08.2025 19:10 Відповісти
можете називати мене комунякою, але поки "хазяїв життя" не почнуть вбивати, поки вони не згадають що теж смертні - нічого доброго тут не буде.
07.08.2025 19:10 Відповісти
Спецоперація по затримці «вагнерівців», яку навмисно зірвало ЗЄшобло, теж була вигадана за версією Єрмака.
07.08.2025 19:15 Відповісти
потрібно міняти кпк. Ніяких застав для хабарників, тільки тюрма і повна конфіскація всього майна, близьких родичів теж !!!
07.08.2025 19:16 Відповісти
Вівторок, 1 Липня, 2025
Верховна Рада України взяла до розгляду законопроєкт №13423, який може легалізувати масштабну корупцію в оборонній сфері.
Зокрема, документ пропонує звільнити від кримінальної відповідальності службових осіб підприємств, які виконують оборонні контракти, навіть якщо їхні дії формально є злочинними - за умови, що вони мали "суспільно корисну мету".
Окрім того, законопроєкт передбачає, що розслідувати зловживання в оборонній сфері можливо буде лише за згодою генпрокурора. Тоді як НАБУ та САП будуть усунуті від розслідувань.
Документ також дозволяє амністувати вже скоєні злочини. Водночас документ пропонує зберегти особливий режим ще три роки після закінчення війни.
"Законопроєкт № 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері - при чому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. Спочатку ти платиш за "вхід" в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів - без жодного ризику. Покарати осіб, які будують схеми у закупівлях зброї, не можна буде навіть після виборів," - зазначила заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.

Ініціативу вже підписали 126 депутатів, з них 123 - з фракції "Слуга народу".
07.08.2025 19:35 Відповісти
А як же Міндіч, д'Єрмак, Чернишов і Ко ???
07.08.2025 19:53 Відповісти
Та ви всі, корупціонери,тільки опиняєтесь в суді талдичите що проти вас надумана справа,що ви чесні хоч ікону пиши,становитесь невеліковано хворі.Чим більше ЗЕлених здасиш тим менший строк отримаєш.
07.08.2025 19:18 Відповісти
Мародер кошерний надіється на нелоха , що відправить його на баттківщину
07.08.2025 19:18 Відповісти
07.08.2025 19:28 Відповісти
Після новини з Рівненщини, де братки почати відбивати в ТЦК СП мобілізованого місцевого царька-депутата по дорозі в навчальний центр зовсім на це насрати. ***** в цій державі чомусь не змінюється.
07.08.2025 19:29 Відповісти
Наслідки діяльності Стефанчука-Зєлєнского, це коли охрінівше корупційне бидло відверто знущається над правосуддям, знаючи, що атака на антикорупційні органи була проведена і для того, щоб знищити докзи його злочинів.
07.08.2025 19:30 Відповісти
Вигадка, з такі @бальником ех, меду би сербнуть.
07.08.2025 19:37 Відповісти
07.08.2025 19:38 Відповісти
Нєту у тєбя нічево протів Кості Саприкіна Льоші Чєрнишова! (с)
07.08.2025 19:45 Відповісти
шоу Довгоносика....
07.08.2025 20:02 Відповісти
От молодці ждуни українці, такі да ,у совок лізуть , а ще і кримінал як післявоєнний 45.... ,а з 🤡 та його шоблою ,то це надовго ...як буде перемір'я, то ОПа зі своєю світою, хай готують валізи до Ростову ,як шо встигнуть ...
07.08.2025 20:06 Відповісти
Ех,Льошик...
Треба було ділитися
07.08.2025 20:06 Відповісти
Мнение фигуранта о своих преступлениях очень важно было узнать всем читателям цн,спросите его еще о том,как он видит развитие Украины на ближайшие сто лет.
07.08.2025 20:08 Відповісти
І хто ж вигадав? Кум Зеленський?
07.08.2025 20:11 Відповісти
Про 100 мільйонів особистого профіту і мільярдні збитки державі вже не йдеться? Який зелений сором...
07.08.2025 20:20 Відповісти
Ну наконец-то всё выяснилось.
07.08.2025 20:21 Відповісти
Чикатило теж вважав себе не винуватим.
07.08.2025 20:32 Відповісти
100%
И ВАГНЕРГЕЙТА не было
Его придумали
И страны под названием ОМАН - нет на карте
Она выдумана оппозицией Зеленского
И про ШАШЛЫКИ Зеленский не говорил никогда
Это все ВЫДУМКИ врагов Владимира Александровича
Не выдуман в этой истории - лишь асфальт в Мадриде
А на нем - тело Портнова
Желаю всему окружению Зеленского
Лежать на асфальте
Можно в Мадриде
Можно в Вене и Монако
КАКАЯ РАЗНИЦА !!!!!!
Главное - шоб вы все поздыхали , твари!!!!!


07.08.2025 20:32 Відповісти
А 4 маєтки то галаграмма?!?!
07.08.2025 20:50 Відповісти
Олексію! Не виправдовуйся! Ми всі знаємо,що ти чесна і порядна людина. А ще ми знаємо,що у лєнки є подруга,а ти її чоловік
07.08.2025 21:00 Відповісти
 
 