Чернишов вважає порушену проти нього справу "повністю вигаданою"
Колишній віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що у провадженні проти нього немає "жодних реальних підстав" для звинувачень.
Про це він сказав виданню NV, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Чернишова, він "надалі захищатиме свою честь, ім'я та правду в законний спосіб".
"Справу, порушену проти мене, вважаю повністю вигаданою. Жодних реальних підстав для звинувачень я не бачу — йдеться про якусь уявну знижку, якусь книжку", - каже він.
Ексвіцепрем'єр також сказав, що не ухилявся і не мав наміру ухилятися від слідства.
За словами експосадовця, його закордонні відрядження останніми місяцями були офіційними. Під час роботи, розповідає він, зустрічався з українцями, які потребували підтримки держави.
"Це були регулярні поїздки — два-три рази на місяць, офіційно, прозоро", - зазначив колишній міністр.
Чернишов додав, що перед своїм останнім відрядженням йому не повідомили про підозру або слідчі дії проти нього, тому, на думку ексміністра, чутки про його неповернення в Україну "є спробою дезінформувати суспільство".
Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.
2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.
2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.
Верховна Рада України взяла до розгляду законопроєкт №13423, який може легалізувати масштабну корупцію в оборонній сфері.
Зокрема, документ пропонує звільнити від кримінальної відповідальності службових осіб підприємств, які виконують оборонні контракти, навіть якщо їхні дії формально є злочинними - за умови, що вони мали "суспільно корисну мету".
Окрім того, законопроєкт передбачає, що розслідувати зловживання в оборонній сфері можливо буде лише за згодою генпрокурора. Тоді як НАБУ та САП будуть усунуті від розслідувань.
Документ також дозволяє амністувати вже скоєні злочини. Водночас документ пропонує зберегти особливий режим ще три роки після закінчення війни.
"Законопроєкт № 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері - при чому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. Спочатку ти платиш за "вхід" в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів - без жодного ризику. Покарати осіб, які будують схеми у закупівлях зброї, не можна буде навіть після виборів," - зазначила заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.
Ініціативу вже підписали 126 депутатів, з них 123 - з фракції "Слуга народу".
Кості СаприкінаЛьоші Чєрнишова! (с)
Треба було ділитися
И ВАГНЕРГЕЙТА не было
Его придумали
И страны под названием ОМАН - нет на карте
Она выдумана оппозицией Зеленского
И про ШАШЛЫКИ Зеленский не говорил никогда
Это все ВЫДУМКИ врагов Владимира Александровича
Не выдуман в этой истории - лишь асфальт в Мадриде
А на нем - тело Портнова
Желаю всему окружению Зеленского
Лежать на асфальте
Можно в Мадриде
Можно в Вене и Монако
КАКАЯ РАЗНИЦА !!!!!!
Главное - шоб вы все поздыхали , твари!!!!!