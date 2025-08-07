РУС
Чернышов считает возбужденное против него дело "полностью вымышленным"

Алексей Чернышов

Бывший вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что в производстве против него нет "никаких реальных оснований" для обвинений.

Об этом он сказал изданию NV, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Чернышова, он "в дальнейшем будет защищать свою честь, имя и правду законным способом".

"Дело, возбужденное против меня, считаю полностью вымышленным. Никаких реальных оснований для обвинений я не вижу - речь идет о какой-то мнимой скидке, какой-то книге", - говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения Чернышеву оставили без изменений, - САП

Экс-вице-премьер также сказал, что не уклонялся и не намеревался уклоняться от следствия.

По словам экс-чиновника, его зарубежные командировки в последние месяцы были официальными. Во время работы, рассказывает он, встречался с украинцами, которые нуждались в поддержке государства.

"Это были регулярные поездки - два-три раза в месяц, официально, прозрачно", - отметил бывший министр.

Чернышов добавил, что перед своей последней командировкой ему не сообщили о подозрении или следственных действиях против него, поэтому, по мнению экс-министра, слухи о его невозвращении в Украину "являются попыткой дезинформировать общество".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказался уменьшить залог для экс-вице-премьера Чернышова

Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР и СБУ сопровождали Чернышова после возвращения, чтобы его не арестовали НАБУ и САП, - СМИ

Антикоррупционный суд (1252) мера пресечения (501) Чернышов Алексей (199)


