Чернышов считает возбужденное против него дело "полностью вымышленным"
Бывший вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что в производстве против него нет "никаких реальных оснований" для обвинений.
Об этом он сказал изданию NV, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Чернышова, он "в дальнейшем будет защищать свою честь, имя и правду законным способом".
"Дело, возбужденное против меня, считаю полностью вымышленным. Никаких реальных оснований для обвинений я не вижу - речь идет о какой-то мнимой скидке, какой-то книге", - говорит он.
Экс-вице-премьер также сказал, что не уклонялся и не намеревался уклоняться от следствия.
По словам экс-чиновника, его зарубежные командировки в последние месяцы были официальными. Во время работы, рассказывает он, встречался с украинцами, которые нуждались в поддержке государства.
"Это были регулярные поездки - два-три раза в месяц, официально, прозрачно", - отметил бывший министр.
Чернышов добавил, что перед своей последней командировкой ему не сообщили о подозрении или следственных действиях против него, поэтому, по мнению экс-министра, слухи о его невозвращении в Украину "являются попыткой дезинформировать общество".
Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.
Верховна Рада України взяла до розгляду законопроєкт №13423, який може легалізувати масштабну корупцію в оборонній сфері.
Зокрема, документ пропонує звільнити від кримінальної відповідальності службових осіб підприємств, які виконують оборонні контракти, навіть якщо їхні дії формально є злочинними - за умови, що вони мали "суспільно корисну мету".
Окрім того, законопроєкт передбачає, що розслідувати зловживання в оборонній сфері можливо буде лише за згодою генпрокурора. Тоді як НАБУ та САП будуть усунуті від розслідувань.
Документ також дозволяє амністувати вже скоєні злочини. Водночас документ пропонує зберегти особливий режим ще три роки після закінчення війни.
"Законопроєкт № 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері - при чому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. Спочатку ти платиш за "вхід" в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів - без жодного ризику. Покарати осіб, які будують схеми у закупівлях зброї, не можна буде навіть після виборів," - зазначила заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.
Ініціативу вже підписали 126 депутатів, з них 123 - з фракції "Слуга народу".
