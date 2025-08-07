Меры пресечения Чернышову оставили без изменений, - САП
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-вице-премьер-министру Алексею Чернышеву.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
27 июня к нему была применена мера пресечения в виде залога в размере более 120 млн грн с наложением ряда процессуальных обязанностей.
Срок действия обязанностей - до 27 августа 2025 года.
Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.
Десь 10% від награбованого....
Профіт, як він є!
Я сказал - носатый!
Сьогодні з ранку 7 серпня 2025 року, в приміщенні Державної служби експортного контролю України (Держекспортконтроль), правоохоронці у складі СБУ, військової прокуратури та БЕБ проводять слідчі дії щодо встановлення обставин масштабного розкрадання бюджетних коштів та МТД іноземних партнерів, потрачених на створення електронної системи експортного контролю (ЕСЕК).
Слідчі дії проводяться за ухвалами Шевченківського суду м. Києва в рамках кримінального провадження № 72025001420000029 , за ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Головними фігурантами справи є колишній Голова зазначеної служби Олександр Павліченко та його багаторічний незмінний заступник, а нині тимчасово виконуючий обов'язки Голови цієї служби Олег Цільвік.
За інформацією з джерел в правоохоронних органах, вказані особи організували масштабну схему тривалого розкрадання коштів державного бюджету та іноземних донорів, що в 2021 - 2025 роках виділялись на розробку та впровадження платформи ЕСЕК «Stratlink», яка до теперішнього часу не реалізована і недієздатна.
Маємо надію, що фігуранти не уникнуть покарання!