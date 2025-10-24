Чернышов в суде делит имущество с женой, пытаясь спасти его от конфискации, - СМИ

Экс-вице-премьер-министр Алексей Чернышов вместе с женой Светланой начал судебный процесс по разделу имущества супругов.

В конце октября Светлана Чернышева подала соответствующий иск.

Рассматривать его будет Печерский райсуд Киева, а именно - судья Вита Ермичева.

Таким образом, пишет издание, Чернышов пытается спасти имущество от конфискации.

Декларация Чернышова

Покидая пост вице-премьера в июле 2025 года, Чернышов подал декларацию, согласно которой у супругов - пять квартир в Киеве общей площадью 386 кв. м.

На жену экс-чиновника записано авто Toyota Land Cruiser 200, 2020 года выпуска.

Из движимого имущества - семь брендовых наручных часов и по одним настенным и напольным часам имеет Алексей Чернышов. Его жена Светлана является обладательницей четырех ценных часов и ювелирных изделий мировых брендов Cartier, Tiffany и Van Cleef & Arpels.

Супруги также владеют коллекцией картин (живопись ХХ века, 30 полотен), библиотекой великих писателей (20 томов) и энциклопедическим словарем в 85 томов.

На банковских счетах экс-вице-премьер держит 52,1 млн грн, 101,6 тыс. евро, 46,2 тыс. швейцарских франков, его жена Светлана - 296 тыс. грн, 3,4 тыс. евро и $3,3 тыс. Наличными семья Чернышевых задекларировала $180 тыс., 90 тыс. грн, 13,6 тыс. евро и 1 тыс. швейцарских франков. Средства указаны как общая совместная собственность супругов.

Также Светлана Чернышова отметила в декларации мужа 10 млн грн в виде залога. Средства внесены за Алексея Чернышева, который имеет статус подозреваемого.

Дело Чернышова

Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобуток" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На время совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Чернышов возглавлял Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

