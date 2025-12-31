РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7636 посетителей онлайн
Новости Дело Чернышова
1 878 14

Следствие в отношении Чернышова по делу о коррупции в Минрегионе завершено, - НАБУ

Дело Чернышова о коррупции в Минрегионе: следствие завершено

Досудебное расследование по делу экс-вице-премьера Алексея Чернышова и еще 5 человек завершено.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Так, отмечают в НАБУ, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве для строительства жилого комплекса.

Читайте: В деле Чернышова следствие установило роль его жены

"Для реализации замысла он обратился к главе Минрегиона, который вместе с государственным секретарем министерства, советником министра и директором государственного предприятия создал условия для передачи участка этому ГП. В дальнейшем предприятие незаконным образом заключило договоры с заранее определенной строительной компанией", - говорится в сообщении.

Согласно договорам, застройщик должен был передать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

Для уменьшения доли до минимума, землю и расположенные на ней здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости.

"Разница между такой оценкой и реальной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство могло недополучить недвижимости в случае выполнения договоров. Реализации сделки помешал арест земельного участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП", - отметили антикоррупционные органы.

Застройщик "вознаградил" Чернышова и определенных им лиц значительными скидками на квартиры в уже построенных жилых комплексах.

Смотрите также: Нашим послам запрещен выезд за границу: Даже женщины не могут кататься как Миндич, - Чалый. ВИДЕО

С учетом этих скидок стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн при минимальной рыночной цене около 30 тыс. грн за кв. м. В результате министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

На большую часть незаконно полученных квартир наложен арест.

В НАБУ напомнили, что Чернышов также подозревается в незаконном обогащении. По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую "прачечную" — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре этого года.

Читайте также: Чернышов в суде делит имущество с женой, пытаясь спасти его от конфискации, - СМИ

Дело Чернышова

  • Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной махинации в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
  • В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директор госпредприятия "Укркоммунообслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.
  • 13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копистыра.
  • На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингосад, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
  • По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
  • По данным УП, в этом деле детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
  • 27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
  • 2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

Читайте также: "Миндичгейт": суд отказал Чернышову в апелляции на меру пресечения

Автор: 

НАБУ (4811) Чернышов Алексей (239)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Така новина свідчить про те шо слілство давно має великий стос 100% доказів на кума президента Чегевару з огромним шнобелем.
показать весь комментарий
31.12.2025 10:32 Ответить
+4
починається, суд!
дайте вгадаю!
справу закриють, бо термін стече.
нє?
хоч одне падло, такого рівня сидить пожиттєво з повною конфіскацією, за весь час "незалежності"?
аааа....
точно.
вони всі на чужині, у сирітських притулках страждають.
показать весь комментарий
31.12.2025 10:33 Ответить
+3
Цю б.лядь потвору на пожиттеве із конфіскацією майна. Інакше в країні немає правосуддя!!! Це буде показником. Всі мразі які крали чи крадуть підчас війни особливо маю понести найсуворіше покарання
показать весь комментарий
31.12.2025 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Така новина свідчить про те шо слілство давно має великий стос 100% доказів на кума президента Чегевару з огромним шнобелем.
показать весь комментарий
31.12.2025 10:32 Ответить
нє вєновєн
показать весь комментарий
31.12.2025 10:33 Ответить
починається, суд!
дайте вгадаю!
справу закриють, бо термін стече.
нє?
хоч одне падло, такого рівня сидить пожиттєво з повною конфіскацією, за весь час "незалежності"?
аааа....
точно.
вони всі на чужині, у сирітських притулках страждають.
показать весь комментарий
31.12.2025 10:33 Ответить
На більшу частину незаконно одержаних квартир буде накладено арешт.
на ці гроші закуплять 120 000 дронів ?
ні не вгадав 💯

хтось купить віллу у Іспаніїї ?
ні не вгадав 💯
у Італії ?
у Греції
ще раз не вгадав
А ДЕ ?
показать весь комментарий
31.12.2025 10:48 Ответить
Цю б.лядь потвору на пожиттеве із конфіскацією майна. Інакше в країні немає правосуддя!!! Це буде показником. Всі мразі які крали чи крадуть підчас війни особливо маю понести найсуворіше покарання
показать весь комментарий
31.12.2025 10:41 Ответить
Якщо проаналізувати то Вкраїні така тенденція якщо ти єврей тобі можна обкрадати країну поглянути що робиться зараз що не мародер то єврей
показать весь комментарий
31.12.2025 10:46 Ответить
А ще недавно гуляв по закордонах - чим же його заманули в Україну? - хто обіцяв недоторканність?
показать весь комментарий
31.12.2025 10:46 Ответить
чекаємо на суд... жарт
показать весь комментарий
31.12.2025 10:48 Ответить
а де буде суд ?

суд буде у Буковелі ?

показать весь комментарий
31.12.2025 10:51 Ответить
Як тільки туди нову дорогу зроблять.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:24 Ответить
Хоть би це лайно зеленського від ригоАНАЛЬНИХ, та не вчинило прикрого самогубства, як це прийнято у них!! Кушнарьов, кирпа, кравченко, калашников,….
показать весь комментарий
31.12.2025 10:51 Ответить
Цього теж якась контора " рога і копита" викупить.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:02 Ответить
кравченко буде вимагати умовного терміну.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:12 Ответить
Правильный Че Гевара выглядит так.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:13 Ответить
 
 