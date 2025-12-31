Следствие в отношении Чернышова по делу о коррупции в Минрегионе завершено, - НАБУ
Досудебное расследование по делу экс-вице-премьера Алексея Чернышова и еще 5 человек завершено.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
Так, отмечают в НАБУ, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве для строительства жилого комплекса.
"Для реализации замысла он обратился к главе Минрегиона, который вместе с государственным секретарем министерства, советником министра и директором государственного предприятия создал условия для передачи участка этому ГП. В дальнейшем предприятие незаконным образом заключило договоры с заранее определенной строительной компанией", - говорится в сообщении.
Согласно договорам, застройщик должен был передать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.
Для уменьшения доли до минимума, землю и расположенные на ней здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости.
"Разница между такой оценкой и реальной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство могло недополучить недвижимости в случае выполнения договоров. Реализации сделки помешал арест земельного участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП", - отметили антикоррупционные органы.
Застройщик "вознаградил" Чернышова и определенных им лиц значительными скидками на квартиры в уже построенных жилых комплексах.
С учетом этих скидок стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн при минимальной рыночной цене около 30 тыс. грн за кв. м. В результате министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.
На большую часть незаконно полученных квартир наложен арест.
В НАБУ напомнили, что Чернышов также подозревается в незаконном обогащении. По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую "прачечную" — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре этого года.
Дело Чернышова
- Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной махинации в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
- В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директор госпредприятия "Укркоммунообслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.
- 13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копистыра.
- На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингосад, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
- По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
- По данным УП, в этом деле детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
- 27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
- 2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
