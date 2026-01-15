УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10469 відвідувачів онлайн
Новини Справа Чернишова Міндічгейт
3 609 27

Єрмак та Міндіч – мої товариші, а Зеленський не є моїм кумом, - Чернишов

Чернишов

Колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов, який підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, прокоментував дружні звʼязки з фігурантом "Мідасу" Тимуром Міндічем та колишнім главою ОП Андрієм Єрмаком.

Про це він сказав під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Єрмака та Міндіча

Чернишов назвав обох своїми товаришами, з якими він станом на сьогодні вже не підтримує звʼязок.

За словами ексміністра, із Єрмаком він познайомився наприкінці 2019 року, коли був головою Київської міської державної адміністрації.

Із Зеленським знайомий ще з "Кварталу"

За словами Чернишова, із Володимиром Зеленським він познайомився за кілька років до його президентства у рамках одного з виступів "Кварталу-95".

Також Чернишов підтвердив, що у 2021 році був на святкуванні дня народження Зеленського у квартирі Міндіча на Грушевського 9А.

Стосунки між президентом та Міндічем він охарактеризував як "корпоративне партнерство". Ексвіцепрем'єр також заперечив, що Зеленський є його кумом. Хрещеним батьком своїх дітей він назвав Єрмака.

Справа Чернишова

  • Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
  • Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
  • 13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
  • На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
  • За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
  • За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
  • 27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.
  • 2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

Автор: 

Зеленський Володимир (27556) Квартал-95 (201) Єрмак Андрій (1635) Чернишов Олексій (384) Міндіч Тімур (250)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Шнобаті кізякі вони
Скільки життів на совісті зелених утисків страшно уявити
показати весь коментар
15.01.2026 18:51 Відповісти
+14
Славні козаки !! Хо за'рському роду нема переводу
показати весь коментар
15.01.2026 18:35 Відповісти
+8
бо твій кум медведчук
показати весь коментар
15.01.2026 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бо твій кум медведчук
показати весь коментар
15.01.2026 18:35 Відповісти
