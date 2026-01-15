Ермак и Миндич – мои товарищи, а Зеленский не является моим кумом, – Чернышов

Бывший вице-премьер Алексей Чернышов, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, прокомментировал дружеские связи с фигурантом "Мидаса" Тимуром Миндичем и бывшим главой ОП Андреем Ермаком.

Об этом он сказал во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об Ермаке и Миндиче

Чернышов назвал обоих своими товарищами, с которыми он на сегодняшний день уже не поддерживает связь.

По словам экс-министра, с Ермаком он познакомился в конце 2019 года, когда был главой Киевской городской государственной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие в отношении Чернышова по делу о коррупции в Минрегионе завершено, - НАБУ

С Зеленским знаком еще со времен "Квартала"

По словам Чернышова, с Владимиром Зеленским он познакомился за несколько лет до его президентства в рамках одного из выступлений "Квартала-95".

Также Чернышов подтвердил, что в 2021 году был на праздновании дня рождения Зеленского в квартире Миндича на Грушевского, 9А.

Отношения между президентом и Миндичем он охарактеризовал как "корпоративное партнерство". Экс-вице-премьер также отрицал, что Зеленский является его кумом. Крестным отцом своих детей он назвал Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": суд отказал Чернышову в апелляции на меру пресечения

Дело Чернышова

Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной махинации в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директор госпредприятия "Укркоммунообслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копистыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Министерства развития громад и территорий, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Министерства развития громад и территорий, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, в этом деле детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернышов обжаловал меру пресечения по делу о незаконном обогащении