2 119 23

Ермак и Миндич – мои товарищи, а Зеленский не является моим кумом, – Чернышов

Чернишов

Бывший вице-премьер Алексей Чернышов, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, прокомментировал дружеские связи с фигурантом "Мидаса" Тимуром Миндичем и бывшим главой ОП Андреем Ермаком.

Об этом он сказал во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека, передает Цензор.НЕТ.

Об Ермаке и Миндиче

Чернышов назвал обоих своими товарищами, с которыми он на сегодняшний день уже не поддерживает связь.

По словам экс-министра, с Ермаком он познакомился в конце 2019 года, когда был главой Киевской городской государственной администрации.

С Зеленским знаком еще со времен "Квартала"

По словам Чернышова, с Владимиром Зеленским он познакомился за несколько лет до его президентства в рамках одного из выступлений "Квартала-95".

Также Чернышов подтвердил, что в 2021 году был на праздновании дня рождения Зеленского в квартире Миндича на Грушевского, 9А.

Отношения между президентом и Миндичем он охарактеризовал как "корпоративное партнерство". Экс-вице-премьер также отрицал, что Зеленский является его кумом. Крестным отцом своих детей он назвал Ермака.

Дело Чернышова

  • Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной махинации в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
  • В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директор госпредприятия "Укркоммунообслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.
  • 13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копистыра.
  • На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Министерства развития громад и территорий, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
  • По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Министерства развития громад и территорий, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
  • По данным УП, в этом деле детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
  • 27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
  • 2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

Зеленский Владимир (23374) Квартал-95 (237) Ермак Андрей (1484) Чернышов Алексей (239) Миндич Тимур (185)
Топ комментарии
+10
Славні козаки !! Хо за'рському роду нема переводу
показать весь комментарий
15.01.2026 18:35 Ответить
+10
Шнобаті кізякі вони
Скільки життів на совісті зелених утисків страшно уявити
показать весь комментарий
15.01.2026 18:51 Ответить
+7
бо твій кум медведчук
показать весь комментарий
15.01.2026 18:35 Ответить
бо твій кум медведчук
показать весь комментарий
15.01.2026 18:35 Ответить
а про нєкоєго ЗЄлєнського він перший раз чує

.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:05 Ответить
Скільки лайна кацапи запхали в Україну за тридцять років незалежності! Дивно як Україна ще втрималася до цих пір - один Бог знає!
показать весь комментарий
15.01.2026 19:59 Ответить
Славні козаки !! Хо за'рському роду нема переводу
показать весь комментарий
15.01.2026 18:35 Ответить
Шнобаті кізякі вони
Скільки життів на совісті зелених утисків страшно уявити
показать весь комментарий
15.01.2026 18:51 Ответить
довгоносики

нашестя довгоносиків...

.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:12 Ответить
-"Скажи мені , хто твій /товарісч/ і я скажу хто ти"-🤮
показать весь комментарий
15.01.2026 18:36 Ответить
а взагалі я так вважаю,що ти коханець зеленського.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:37 Ответить
Товариш гівна є гівном.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:40 Ответить
Ага. А "Чернишов"- це твоє прізвище від народження.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:41 Ответить
нормально вони себе почуваються , короче кажучі ,українці вибрали для себе кагал бандитів ,які розграбували державу та ЗСУ ,але лохторат зеленського захищають ЗСУ ,розграбований самім мафіозі 🤡 ...*** етнічним українцям ...поробленно ...
показать весь комментарий
15.01.2026 18:45 Ответить
да ніхто нікого не обирав, не уподібнюйся стаду вівнць !
Україна узурпована постбільшовиками і їх нащадками з 91 року і система жива як ніколи , все інше то є цирк і локшина на вуха дурним вівцям
показать весь комментарий
15.01.2026 19:05 Ответить
ага щазз...треба по твоєму закрити очі на те як ми добре жили при Петру Порошенко ?!!! та як боявся його ху* ло ?!!!...е ніт , твої маніпуляції залиш для тих , хто буде останню каплю життя, віддавати 🤡 і далі та чекати йогтвідосів ...
показать весь комментарий
15.01.2026 19:29 Ответить
Я так зрозумів,шо таке чмо,як чернишов не хоче вляпатись в таке лайно,як зеблюдок
показать весь комментарий
15.01.2026 18:47 Ответить
Ну да, вони навіть не одної і національності як ми бачимо фізіогномічно
показать весь комментарий
15.01.2026 18:50 Ответить
Че Гевара мутний, як завжди....
показать весь комментарий
15.01.2026 18:51 Ответить
хіба у євреїв бувають куми?
показать весь комментарий
15.01.2026 18:59 Ответить
Ви не розумієте - ета другоє.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:06 Ответить
Яке їхало таке й здибало
показать весь комментарий
15.01.2026 19:07 Ответить
А Чеберек з Алі Бабою?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:08 Ответить
Зеленський президентська "криша" для ваших корупційних оборудок.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:13 Ответить
Єрмак та Міндіч ,Зеленський -подєльнікі
показать весь комментарий
15.01.2026 19:47 Ответить
Зеленський це- зрадник мерзенна криса
показать весь комментарий
15.01.2026 19:52 Ответить
 
 