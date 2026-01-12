Мінкульт пояснив виділення 225 мільйонів на ремонт хореографічного коледжу "Великим будівництвом" Зеленського

Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної уклав дві угоди на капітальний ремонт корпусів і гаража загальною вартістю 225,29 млн грн.

Проєктну документацію підготувало ПП "МБЛ Компані", а експертизу виконало ТОВ "УК експертиза", повідомляють "Наші гроші".

Капітальний ремонт передбачає вирівнювання стін, монтаж нових перегородок, підлог та натяжних стель із підсвіткою. Також планується оновити вентиляцію, укріпити стіни, замінити сантехніку, меблі, технічне оснащення тощо. У підвалах гуртожитку та театру облаштовані укриття на 390 осіб, якими учні зможуть користуватися під час повітряних тривог.

Це вже друга спроба замовити ремонт. У 2024 році на торгах щодо І–ІІ пускових комплексів брали участь дві компанії, переможцем стало ТОВ "БК-Будгруп", однак закупівлю скасували через скорочення фінансування.

Через рік тендери поновили. Підряд на ремонт спального корпусу отримало ТОВ "Інжбудпроект" за 99,28 млн грн. На торги по навчальному корпусу з гаражем учасники не подалися, тому угоду на 126,00 млн грн уклали напряму з ТОВ "Моноліт-Центр".

Фінансування здійснюється з державного бюджету, частково в межах програми "Велике будівництво". Це підтверджується наказом міністра культури Тетяни Бережної про розподіл коштів "Фонду розвитку закладів загальнодержавного значення", які реалізують у межах програми в 2025 році. Перелік проєктів був сформований ще у 2024 році, коли Мінкульт очолював Ростислав Карандєєв.

Коледж очолює балерина Катерина Кухар. Від імені закладу договори підписав заступник директора з адміністративно-господарської роботи Микола Гапоненко.

ТОВ "Інжбудпроект" (Київ) засноване у 2007 році. Власник ‒ Олександр Рись, керівник ‒ Сергій Васюр. Колишній власник ‒ Олексій Лукашенко. З 2016 року компанія отримала держпідрядів на 157,47 млн грн, а нинішній ‒ найбільший у її портфелі. ТОВ "Моноліт-Центр" (Харків) зареєстроване також у 2007 році. Власник ‒ Євген Мусієнко з Краматорська, директор ‒ Іван Литовченко, який до 2020 року був співвласником. Євген Мусієнко також володіє частками у ТОВ "ВТК "Фортеця" та ТОВ "Грін-трейд компані". З 2016 року "Моноліт-Центр" отримав держпідрядів на 2,32 млрд грн.

Як повідомлялося, компанія "Онур", яка у період реалізації програми "Велике будівництво" була серед найбільших отримувачів державних підрядів, намагається стягнути з держави 1 млрд грн через суд. Наступне засідання у цій справі призначене на 14 жовтня в Господарському касаційному суді Верховного Суду.

Суперечка стосується ремонту ділянок траси Київ – Одеса, що фінансувався коштом європейських кредиторів. У 2020 році під час тендеру було виявлено маніпуляції на користь "Онуру", після чого європейські фінансові інституції призупинили фінансування, а НАБУ відкрило кримінальне провадження.