Міндіча та Цукермана можуть оголосити у розшук Інтерполу, - Клименко

Антикорупційні органи України направили документи для оголошення у розшук Інтерполу Тімура Міндіча та Олександра Цукермана –– фігурантів справи НАБУ "Мідас" щодо корупції в сфері енергетики.

Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НАБУ та САП зв'язалися з Інтерполом

На запитання, чи справді відповідні матеріали були передані до Інтерполу, Клименко підтвердив: "Так, направили".

Водночас у САП уточнили, що інформації про виставлення так званої "червоної картки" наразі немає. За словами Клименка, публікація таких даних на сайті Інтерполу не є обов’язковою.

"Існує прихований період, коли "червона картка" вже фактично діє, але публічної інформації про це ще немає", - пояснив очільник САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступний результат у справі "Мідас" не змусить себе довго чекати, - Клименко

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко визнав контакти з Міндічем: "Другом я його не вважаю"