Міндіча та Цукермана можуть оголосити у розшук Інтерполу, - Клименко
Антикорупційні органи України направили документи для оголошення у розшук Інтерполу Тімура Міндіча та Олександра Цукермана –– фігурантів справи НАБУ "Мідас" щодо корупції в сфері енергетики.
Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".
НАБУ та САП зв'язалися з Інтерполом
На запитання, чи справді відповідні матеріали були передані до Інтерполу, Клименко підтвердив: "Так, направили".
Водночас у САП уточнили, що інформації про виставлення так званої "червоної картки" наразі немає. За словами Клименка, публікація таких даних на сайті Інтерполу не є обов’язковою.
"Існує прихований період, коли "червона картка" вже фактично діє, але публічної інформації про це ще немає", - пояснив очільник САП.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Але гроші залишать у себе. Або навпаки.
Чув, що писали ніби на втікачів були виставлені спеціальні карточки, але ж вони не Порошенко. То за тим ходила вся застава, спочатку щоб не випустити, в потім, щоб не випустити. А цих супроводжували спеціальні служби по вказівці Вождя.
Також видача громадян Ізраілю дуже проблематична з юрідичної та практичної сторони.
Коротче,шансів майже нуль