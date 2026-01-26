Наступний результат у справі "Мідас" не змусить себе довго чекати, - Клименко

Антикорупційні органи активно розслідують справу про корупцію в енергетиці ("Мідас").

Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Є проблеми, пов’язані з виконанням великої кількості доручень про надання міжнародно-правової допомоги у різних юрисдикціях, серед яких є досить складні, де швидко не вдасться отримати результат. Але загалом прогрес очевидний і наступний результат у справі "Мідас" не змусить себе довго чекати", - зазначив він.

Клименко зауважив, що НАБУ і САП не анонсують підозри.

"У цій справі два прокурори – я і ще один прокурор, який активно включений у розслідування. На початковому етапі до проведення масових обшуків та інших слідчих дій була залучена велика кількість детективів НАБУ.

Зараз справою займаються приблизно 10 детективів Першого головного підрозділу бюро. Це допомагає зберігати конфіденційність розслідування", - розповів керівник САП.

"Я уже сказав, що ми досить активно розслідуємо, бачимо прогрес і новий результат. Ми усвідомлюємо, що це одне з найгучніших викриттів НАБУ і суспільство хоче подальших результатів. Коли буде можливість, то все покажемо", - додав він.

