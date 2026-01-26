Наступний результат у справі "Мідас" не змусить себе довго чекати, - Клименко

Справа Міндічгейту: Клименко заявив про прогрес

Антикорупційні органи активно розслідують справу про корупцію в енергетиці ("Мідас").

Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Є проблеми, пов’язані з виконанням великої кількості доручень про надання міжнародно-правової допомоги у різних юрисдикціях, серед яких є досить складні, де швидко не вдасться отримати результат. Але загалом прогрес очевидний і наступний результат у справі "Мідас" не змусить себе довго чекати", - зазначив він.

Клименко зауважив, що НАБУ і САП не анонсують підозри.

"У цій справі два прокурори – я і ще один прокурор, який активно включений у розслідування. На початковому етапі до проведення масових обшуків та інших слідчих дій була залучена велика кількість детективів НАБУ.

Зараз справою займаються приблизно 10 детективів Першого головного підрозділу бюро. Це допомагає зберігати конфіденційність розслідування", - розповів керівник САП.

"Я уже сказав, що ми досить активно розслідуємо, бачимо прогрес і новий результат. Ми усвідомлюємо, що це одне з найгучніших викриттів НАБУ і суспільство хоче подальших результатів. Коли буде можливість, то все покажемо", - додав він.

Топ коментарі
Обвинувачення по справі ''Мідас'' підтримують два прокурори САП, тоді як Мегамедрасудовим детективом НАБУ, займалося 40 прокурорів Генеральної прокуратури. Є різниця?
26.01.2026 14:09 Відповісти
Головні підозрювані вже з грошима в Ізраїлі і Монако, що там розслідувати?
26.01.2026 14:07 Відповісти
Який наступний? Вже був якийсь результат?
26.01.2026 14:09 Відповісти
и что характерно-******* в три горла,не снимая вышыванок.может,суд учтет патриотизм Циферблатов?
26.01.2026 14:30 Відповісти
Почему фотку обрезали,там третий соучастник запечатлён.
26.01.2026 15:05 Відповісти
Не довго чекати. Як тільки США дадуть відмашку- так і побачимо. А як не дадуть - то і не дадуть.
26.01.2026 14:08 Відповісти
Абсолютно никакой разницы нет. Абсолютно. Результат и там и там будет нулевым. Может только справа Мідас дешевле государству дешевле обойдется. Есть ли разница между делом "діамантових прокурорів" и делом убийц Шеремета?
26.01.2026 14:40 Відповісти
Є різниця і дуже велика. Про ті справи, що Ви написали, чули всі. А Ви взмозі відрізнити собаку від щура? Єдина структура, яка не лягла під владу це НАБУ, САП і ВАКС. А ті справи, про які Ви писали розслідували поліція, СБУ і генеральна прокуратура. По справі Шеремета Голобородько і Собаков на брифінгу призначили винних, а слідчі, прокурори і суди тільки фальшували, щоб прив'язати призначених до злочину.
26.01.2026 14:48 Відповісти
Один великй нуль !
Он навіть Крупу , вже 3-й рік , засудити не можуть ...
26.01.2026 14:49 Відповісти
Тандиру вже ЄСПЛ присудив три тисячі євро за нєвиносімиє условія за наш з вами рахунок.
26.01.2026 16:23 Відповісти
Який наступний? Вже був якийсь результат?
26.01.2026 14:09 Відповісти
Треба слідкувати за Слугами ***** та бізнеспартнерами і друзяками чавунояйцевого голуба плану жиру-миру який вже абезпечив країні від 3000 фламіндічей, 3 000 000 дронів та 1 ГгВат додатковой електроенергії на кінец 2025 року, сонцесяйного та неперевершеного пісюаніста вертуоза членограйства Ze. Як тільки хтось з них у ночи, абу у день, терміново рване до кордону на "Еліт - такси" то ось вам і ще один фігурат справи.
26.01.2026 14:11 Відповісти
Идут переговоры делегаций. Зегевара выторгует себе гарантии, вот тогда на кого только дела не откроются( ПП, Голос, та же ЮВТ). На стального льва не ждите.
26.01.2026 14:14 Відповісти
Ну,розслідують,і який результат?
Винних покарано,гроші повернуто в державу?
26.01.2026 14:18 Відповісти
Цікаво, в порушили кримінальні справи на спецслужби,тяжкі замість того, щоб захищати недоторканість громадян України, збирали різні довідки та установки на патріотів, бізнесменів, журналістів і детективів НАБУ? Цим має займатися Генпрокуратура і СБУ.
26.01.2026 14:20 Відповісти
Вже наступний результат ?
А який був "результат" попередній ?
26.01.2026 14:23 Відповісти
що вважатиметься "результатом"?
26.01.2026 14:30 Відповісти
Детективи НАБУ зустрілися з агентом ФБР у межах справи Міндіча, - ЗМІ 12.11.25
26.01.2026 14:51 Відповісти
і коли будуть плівки по справі розкрадань в оборонці, в Міноборони?
26.01.2026 19:17 Відповісти
 
 