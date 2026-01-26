Наступний результат у справі "Мідас" не змусить себе довго чекати, - Клименко
Антикорупційні органи активно розслідують справу про корупцію в енергетиці ("Мідас").
Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Є проблеми, пов’язані з виконанням великої кількості доручень про надання міжнародно-правової допомоги у різних юрисдикціях, серед яких є досить складні, де швидко не вдасться отримати результат. Але загалом прогрес очевидний і наступний результат у справі "Мідас" не змусить себе довго чекати", - зазначив він.
Клименко зауважив, що НАБУ і САП не анонсують підозри.
"У цій справі два прокурори – я і ще один прокурор, який активно включений у розслідування. На початковому етапі до проведення масових обшуків та інших слідчих дій була залучена велика кількість детективів НАБУ.
Зараз справою займаються приблизно 10 детективів Першого головного підрозділу бюро. Це допомагає зберігати конфіденційність розслідування", - розповів керівник САП.
"Я уже сказав, що ми досить активно розслідуємо, бачимо прогрес і новий результат. Ми усвідомлюємо, що це одне з найгучніших викриттів НАБУ і суспільство хоче подальших результатів. Коли буде можливість, то все покажемо", - додав він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Он навіть Крупу , вже 3-й рік , засудити не можуть ...
Винних покарано,гроші повернуто в державу?
А який був "результат" попередній ?