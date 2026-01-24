УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18207 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
11 290 35

ДТЕК достроково розриває договір із "Енергоатомом": Бездоганна репутація - пріоритет

Д.Трейдинг (ДТЕК) офіційно звернулася до державної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у Д.Трейдинг?

"Компанія, як і понад 100 інших учасників, брала участь у відкритому аукціоні в повній відповідності до всіх законних процедур. Водночас це рішення ухвалене з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон і які не залежали від компанії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для ДТЕК бездоганна репутація є безумовним пріоритетом.

"Компанія не може ризикувати довірою суспільства і, що найважливіше, добрим ім’ям енергетиків, які в надзвичайно складних умовах - у сніг, мороз, під російськими обстрілами - роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців.

Також читайте: Гринчук про "Міндічгейт": А чому мені має бути підозра? Я не робила нічого такого

У цій ситуації Д.Трейдинг вважає правильним ініціювати процедуру дострокового припинення договору з "Енергоатомом", оскільки обставини, за яких він був укладений, стали предметом публічних дискусій. Жодні потенційні скандали не додають стійкості українській енергетиці та не сприяють зміцненню міжнародної підтримки, яка вкрай необхідна нашій енергосистемі", - додали в ДТЕК.

Міндічгейт

Автор: 

Енергоатом (1726) ДТЕК (2049)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
ахметов залишає проект "президент Зеленський". Це втрата значної частини виборців для Бєніної макаки
показати весь коментар
24.01.2026 13:29 Відповісти
+16
Бездоганна репутація і Ахметов. Смішно.
показати весь коментар
24.01.2026 13:33 Відповісти
+15
та да, віримо. у бандіта і московського куєсоса ахмєтова бездоганна репутація пдораса.
показати весь коментар
24.01.2026 13:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.01.2026 13:17 Відповісти
показати весь коментар
Нет, но бежать ему некуда. После того что россияне сделали с его активами на Донбассе - он понимает что договориться не получится. Потому либо он выплывет вместе с Украиной - либо все вместе утонем.
показати весь коментар
24.01.2026 13:36 Відповісти
Хто більше московський, ще невідомо, віктор 615, чи ахмєтов.
І справа не у Ахмєтові, а то, що Зеленьський , крав гроші Єнергоатома через Ахмєтова.
Як там було поділено, чи Ахметову просто за " спокійне життя" наказали пропустити бюджетні кошти, нехай прокурори після зміни влади вивчають.
показати весь коментар
24.01.2026 13:59 Відповісти
о, знову іспансько-подоляцький мужик виліз. так, ахмєтов - турбопатріот в вишиванці, він точно нічого не крав через Шмигаля, інфа сотка.
показати весь коментар
24.01.2026 14:27 Відповісти
Та ,да, поодбілюй Зеленьського
Не Ахмєтов дає вказівки направляти бюджетні кошти із Єнергоатому, тим більше на десятки мільярдів гривень. Там одного навару, від різниці у ціні- 2 ярда.за такі суми навіть не Свіріденко відповілає. Краде лічно Влад Ссаніч
показати весь коментар
24.01.2026 15:14 Відповісти
мужик, прокинься, ти тут ахмєтку відбілюєш. а про зеленського я нічого не писав.
показати весь коментар
24.01.2026 15:42 Відповісти
А як ти можеш писати що Зеленьський краде? Тебе ж завтра на розводі особисто Подляк випоре.
показати весь коментар
24.01.2026 16:04 Відповісти
пха-ха-ха
той момент коли подоляцький трьохгривневий пише, що я подоляцький бот
показати весь коментар
24.01.2026 17:13 Відповісти
Не ганьби не своє, прізвище....тебе забагато...
показати весь коментар
24.01.2026 17:15 Відповісти
ще один ноунейм виліз. ти теж ахметку захищаєш?
показати весь коментар
24.01.2026 17:16 Відповісти
Мабуть працюєш на базарі?
показати весь коментар
24.01.2026 17:39 Відповісти
показати весь коментар
Макака вже давно злізла з Бєніної пальми...
показати весь коментар
24.01.2026 13:43 Відповісти
А на чию вилізла тепер? Чи сама по собі в наших карманах колупається?
показати весь коментар
24.01.2026 15:40 Відповісти
Колишній пахан банди з Донецька яка закривала людей в терикони втирає пересічним про порядність?
показати весь коментар
24.01.2026 13:30 Відповісти
Це не Ахмєтов, надає накази витрачати бюджетні кошти і укладати збиткові для Єнергоатома угоди. Комісію, за використання своїх компанії може він і отримав, але гроші ж пішли за вказівкою Зеленьського і до офшорів Зеленьського...
показати весь коментар
24.01.2026 14:02 Відповісти
що ти мелеш, додік? а як же бюджетні кошти потрапили до зелених?

припустимо що ахметка не при ділах, ну він отримав контракт і купив ел.енергію дешевше, і?
показати весь коментар
24.01.2026 14:33 Відповісти
Давай, поналивай дурня із себе. " как бюджєтні кошті патрапілі до Зєлєнскага"?
Простим таким " таком". Зеленьський тими бюджетними коштами в Енергоатомі і розпоряджається. Сумми у десятки мільярдів сплачуються із рахунків ТІЛЬКИ ЗА ВКАЗІВКОЮ ЗЕЛЕНЬСЬКОГО. Ніяка Свіріденко там голосу на такі суми немає. І Ахмєтку туди залучили тільки тому, що ДТЕК- крупна компвнія і ні у кого не визове підозр, як би визвала звичайна прокладка Зеленьськогш.
показати весь коментар
24.01.2026 15:19 Відповісти
остогид кому? ноунейму?
і що тобі не сподобалось? що я ахметку не захищаю?
показати весь коментар
24.01.2026 17:20 Відповісти
Та досить тобі Зельцмана відбілювати, чи ти може на Зе ботофермі працюєш?
Тоді питань немає.
показати весь коментар
24.01.2026 17:43 Відповісти
атака ботів продовжується. я про зелю нічого взагалі тут не писав. де ж я його відбілюю?
показати весь коментар
24.01.2026 17:46 Відповісти
👍
показати весь коментар
24.01.2026 13:33 Відповісти
показати весь коментар
Ну якщо вже Ахметов гидує...
показати весь коментар
24.01.2026 13:43 Відповісти
Ти-ба що удумали? А "правільних" зелених пацанів спитали? Зважаючи, що ціна квт/год на АЕС приблизно в 10 раз менша, чим на ТЕС, а мутити з ціновою різницею надзвичайно вигідно, то чекаємо каральних дій проти ДТЕК. Попри те, що Ахметов ще той безкорисливий патріот, то його дії цього разу якісь дивні, або він має козирі в рукаві.
показати весь коментар
24.01.2026 13:57 Відповісти
Він барана на перегонах до виборів міняє.
Подивимся - хто під нього ляже.
показати весь коментар
24.01.2026 18:08 Відповісти
Чуть не опорочили кристального Ахметова.
показати весь коментар
24.01.2026 14:03 Відповісти
Очень правильное решение!!!!!!!!
Респект!
В Британии,например, давно работают традиции
Которые порой не прописаны даже в законах
У британцев есть палата лордов
Так вот - если какой - то лорд
Окажется замешанным в скандале
От него отвернется все общество
С ним разрывают деловые отношения
Челоческие отношения
Ни он сам , ни его дети и внуки больше не смогут
Общаться в привычном для них круге
Их не примут НИГДЕ
Они все становятся изгоями
И эта практика действует с давних времен
А у нас можно быть Чернышовым и Галущенко
И их ПРИГЛАСЯТ НА ТСК В ПАРЛАМЕНТ
И посадят за один стол
С главой НАБУ КРИВОНОСОМ
И главой САП КЛИМЕНКО
На голову не налазит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В одном зале главы НАБУ и САП
С подозреваемыми Чернышовым и Галущенко могут оказаться .
Никто и не спорит
Вот только зал этот - не в украинском парламенте ,
А в украинском суде!!!!!!
показати весь коментар
24.01.2026 14:05 Відповісти
Брата з'їв, в териконі закопав...так все ж таки, хто в енергоатомі крав ?
показати весь коментар
24.01.2026 15:08 Відповісти
Відхватили частку з останнього схематозу "нової брігади Буданова", і коли випливло, то зразу в тінь.
показати весь коментар
24.01.2026 16:55 Відповісти
Ахметка почуял, что пахнет жареным и срочно оделся в "белое пальто". Деловую репутацию он бережет, хитрожопый татарин. Без сомнения, всю маржу (или часть ее) от перепродажи электроэнергии должна была бы уйти на Банковую. Вот такой "хитрый" нехитрый плян
показати весь коментар
24.01.2026 17:27 Відповісти
Наташа і Галя - і Вам буде забезпечений не тільки головний біль а і зі скидкою - гіморой
показати весь коментар
24.01.2026 18:05 Відповісти
Кілька днів тому на акціоні злодії знову вкрали електроенергії на 2 мрд.грн.. Гниди ніяк не можуть нажертися і це робиться тоді коли українці сидять без електроенергії.
показати весь коментар
24.01.2026 18:36 Відповісти
 
 