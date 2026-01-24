ДТЕК достроково розриває договір із "Енергоатомом": Бездоганна репутація - пріоритет
Д.Трейдинг (ДТЕК) офіційно звернулася до державної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Що кажуть у Д.Трейдинг?
"Компанія, як і понад 100 інших учасників, брала участь у відкритому аукціоні в повній відповідності до всіх законних процедур. Водночас це рішення ухвалене з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон і які не залежали від компанії", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для ДТЕК бездоганна репутація є безумовним пріоритетом.
"Компанія не може ризикувати довірою суспільства і, що найважливіше, добрим ім’ям енергетиків, які в надзвичайно складних умовах - у сніг, мороз, під російськими обстрілами - роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців.
У цій ситуації Д.Трейдинг вважає правильним ініціювати процедуру дострокового припинення договору з "Енергоатомом", оскільки обставини, за яких він був укладений, стали предметом публічних дискусій. Жодні потенційні скандали не додають стійкості українській енергетиці та не сприяють зміцненню міжнародної підтримки, яка вкрай необхідна нашій енергосистемі", - додали в ДТЕК.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
І справа не у Ахмєтові, а то, що Зеленьський , крав гроші Єнергоатома через Ахмєтова.
Як там було поділено, чи Ахметову просто за " спокійне життя" наказали пропустити бюджетні кошти, нехай прокурори після зміни влади вивчають.
Не Ахмєтов дає вказівки направляти бюджетні кошти із Єнергоатому, тим більше на десятки мільярдів гривень. Там одного навару, від різниці у ціні- 2 ярда.за такі суми навіть не Свіріденко відповілає. Краде лічно Влад Ссаніч
той момент коли подоляцький трьохгривневий пише, що я подоляцький бот
припустимо що ахметка не при ділах, ну він отримав контракт і купив ел.енергію дешевше, і?
Простим таким " таком". Зеленьський тими бюджетними коштами в Енергоатомі і розпоряджається. Сумми у десятки мільярдів сплачуються із рахунків ТІЛЬКИ ЗА ВКАЗІВКОЮ ЗЕЛЕНЬСЬКОГО. Ніяка Свіріденко там голосу на такі суми немає. І Ахмєтку туди залучили тільки тому, що ДТЕК- крупна компвнія і ні у кого не визове підозр, як би визвала звичайна прокладка Зеленьськогш.
і що тобі не сподобалось? що я ахметку не захищаю?
Тоді питань немає.
Подивимся - хто під нього ляже.
Респект!
В Британии,например, давно работают традиции
Которые порой не прописаны даже в законах
У британцев есть палата лордов
Так вот - если какой - то лорд
Окажется замешанным в скандале
От него отвернется все общество
С ним разрывают деловые отношения
Челоческие отношения
Ни он сам , ни его дети и внуки больше не смогут
Общаться в привычном для них круге
Их не примут НИГДЕ
Они все становятся изгоями
И эта практика действует с давних времен
А у нас можно быть Чернышовым и Галущенко
И их ПРИГЛАСЯТ НА ТСК В ПАРЛАМЕНТ
И посадят за один стол
С главой НАБУ КРИВОНОСОМ
И главой САП КЛИМЕНКО
На голову не налазит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В одном зале главы НАБУ и САП
С подозреваемыми Чернышовым и Галущенко могут оказаться .
Никто и не спорит
Вот только зал этот - не в украинском парламенте ,
А в украинском суде!!!!!!