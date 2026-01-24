ДТЕК достроково розриває договір із "Енергоатомом": Бездоганна репутація - пріоритет

Д.Трейдинг (ДТЕК) офіційно звернулася до державної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у Д.Трейдинг?

"Компанія, як і понад 100 інших учасників, брала участь у відкритому аукціоні в повній відповідності до всіх законних процедур. Водночас це рішення ухвалене з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон і які не залежали від компанії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для ДТЕК бездоганна репутація є безумовним пріоритетом.

"Компанія не може ризикувати довірою суспільства і, що найважливіше, добрим ім’ям енергетиків, які в надзвичайно складних умовах - у сніг, мороз, під російськими обстрілами - роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців.

У цій ситуації Д.Трейдинг вважає правильним ініціювати процедуру дострокового припинення договору з "Енергоатомом", оскільки обставини, за яких він був укладений, стали предметом публічних дискусій. Жодні потенційні скандали не додають стійкості українській енергетиці та не сприяють зміцненню міжнародної підтримки, яка вкрай необхідна нашій енергосистемі", - додали в ДТЕК.

Міндічгейт

