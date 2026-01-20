Гринчук про "Міндічгейт": А чому мені має бути підозра? Я не робила нічого такого
Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук вважає, що причини для вручення їй підозри немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода".
Що каже Гринчук?
А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло би якимось чином не відповідати законодавству України", - сказала вона.
Гринчук зазначила, що знає причину свого звільнення, оскільки написала заяву сама, і подякувала народним депутатам та парламенту за підтримку звільнення.
За її словами, ситуація довкола скандалу була насамперед "медійною", і в таких умовах "неможливо було залишатися на посаді".
Як повідомлялося, Гринчук вважає, що влада, готуючись до російських ударів по енергетиці, "робила все по максимуму". На її думку, фізичний захист енергооб'єктів не може працювати на 100% без ефективної роботи ППО.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
