Гринчук про "Міндічгейт": А чому мені має бути підозра? Я не робила нічого такого

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук вважає, що причини для вручення їй підозри немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода".

Що каже Гринчук?

А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло би якимось чином не відповідати законодавству України", - сказала вона.

Гринчук зазначила, що знає причину свого звільнення, оскільки написала заяву сама, і подякувала народним депутатам та парламенту за підтримку звільнення.

За її словами, ситуація довкола скандалу була насамперед "медійною", і в таких умовах "неможливо було залишатися на посаді".

Як повідомлялося, Гринчук вважає, що влада, готуючись до російських ударів по енергетиці, "робила все по максимуму". На її думку, фізичний захист енергооб'єктів не може працювати на 100% без ефективної роботи ППО.

Міндічгейт

