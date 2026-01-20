Гринчук о "Миндичгейте": А почему я должна подозревать? Я не делала ничего такого

Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук считает, что причин для вручения ей подозрения нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире "Радио Свобода".

Что говорит Гринчук?

А почему мне должно быть подозрение? Я не делала в своей работе ничего такого, что могло бы каким-то образом не соответствовать законодательству Украины", - сказала она.

Гринчук отметила, что знает причину своего увольнения, поскольку написала заявление сама, и поблагодарила народных депутатов и парламент за поддержку увольнения.

По ее словам, ситуация вокруг скандала была прежде всего "медийной", и в таких условиях "невозможно было оставаться на должности".

Как сообщалось, Гринчук считает, что власть, готовясь к российским ударам по энергетике, "делала все по максимуму". По ее мнению, физическая защита энергообъектов не может работать на 100% без эффективной работы ПВО.

Миндичгейт

