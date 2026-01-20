Гринчук о "Миндичгейте": А почему я должна подозревать? Я не делала ничего такого
Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук считает, что причин для вручения ей подозрения нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире "Радио Свобода".
Что говорит Гринчук?
А почему мне должно быть подозрение? Я не делала в своей работе ничего такого, что могло бы каким-то образом не соответствовать законодательству Украины", - сказала она.
Гринчук отметила, что знает причину своего увольнения, поскольку написала заявление сама, и поблагодарила народных депутатов и парламент за поддержку увольнения.
По ее словам, ситуация вокруг скандала была прежде всего "медийной", и в таких условиях "невозможно было оставаться на должности".
Как сообщалось, Гринчук считает, что власть, готовясь к российским ударам по энергетике, "делала все по максимуму". По ее мнению, физическая защита энергообъектов не может работать на 100% без эффективной работы ПВО.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль