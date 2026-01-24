ДТЭК досрочно расторгает договор с "Энергоатомом": Безупречная репутация - приоритет
Д.Трейдинг (ДТЭК) официально обратилась к государственной энергогенерирующей компании "Энергоатом" с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, по соглашению сторон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Что говорят в Д.Трейдинг?
"Компания, как и более 100 других участников, принимала участие в открытом аукционе в полном соответствии со всеми законными процедурами. В то же время это решение принято с учетом критических оценок со стороны экспертного сообщества относительно внешних обстоятельств и условий, в которых проводился аукцион и которые не зависели от компании", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для ДТЭК безупречная репутация является безусловным приоритетом.
"Компания не может рисковать доверием общества и, что самое важное, добрым именем энергетиков, которые в чрезвычайно сложных условиях - в снег, мороз, под российскими обстрелами - делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.
В этой ситуации Д.Трейдинг считает правильным инициировать процедуру досрочного прекращения договора с "Энергоатомом", поскольку обстоятельства, при которых он был заключен, стали предметом публичных дискуссий. Никакие потенциальные скандалы не добавляют устойчивости украинской энергетике и не способствуют укреплению международной поддержки, которая крайне необходима нашей энергосистеме", - добавили в ДТЭК.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
І справа не у Ахмєтові, а то, що Зеленьський , крав гроші Єнергоатома через Ахмєтова.
Як там було поділено, чи Ахметову просто за " спокійне життя" наказали пропустити бюджетні кошти, нехай прокурори після зміни влади вивчають.
Не Ахмєтов дає вказівки направляти бюджетні кошти із Єнергоатому, тим більше на десятки мільярдів гривень. Там одного навару, від різниці у ціні- 2 ярда.за такі суми навіть не Свіріденко відповілає. Краде лічно Влад Ссаніч
той момент коли подоляцький трьохгривневий пише, що я подоляцький бот
припустимо що ахметка не при ділах, ну він отримав контракт і купив ел.енергію дешевше, і?
Простим таким " таком". Зеленьський тими бюджетними коштами в Енергоатомі і розпоряджається. Сумми у десятки мільярдів сплачуються із рахунків ТІЛЬКИ ЗА ВКАЗІВКОЮ ЗЕЛЕНЬСЬКОГО. Ніяка Свіріденко там голосу на такі суми немає. І Ахмєтку туди залучили тільки тому, що ДТЕК- крупна компвнія і ні у кого не визове підозр, як би визвала звичайна прокладка Зеленьськогш.
і що тобі не сподобалось? що я ахметку не захищаю?
Тоді питань немає.
Подивимся - хто під нього ляже.
Респект!
В Британии,например, давно работают традиции
Которые порой не прописаны даже в законах
У британцев есть палата лордов
Так вот - если какой - то лорд
Окажется замешанным в скандале
От него отвернется все общество
С ним разрывают деловые отношения
Челоческие отношения
Ни он сам , ни его дети и внуки больше не смогут
Общаться в привычном для них круге
Их не примут НИГДЕ
Они все становятся изгоями
И эта практика действует с давних времен
А у нас можно быть Чернышовым и Галущенко
И их ПРИГЛАСЯТ НА ТСК В ПАРЛАМЕНТ
И посадят за один стол
С главой НАБУ КРИВОНОСОМ
И главой САП КЛИМЕНКО
На голову не налазит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В одном зале главы НАБУ и САП
С подозреваемыми Чернышовым и Галущенко могут оказаться .
Никто и не спорит
Вот только зал этот - не в украинском парламенте ,
А в украинском суде!!!!!!