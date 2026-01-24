ДТЭК досрочно расторгает договор с "Энергоатомом": Безупречная репутация - приоритет

Д.Трейдинг (ДТЭК) официально обратилась к государственной энергогенерирующей компании "Энергоатом" с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, по соглашению сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Что говорят в Д.Трейдинг?

"Компания, как и более 100 других участников, принимала участие в открытом аукционе в полном соответствии со всеми законными процедурами. В то же время это решение принято с учетом критических оценок со стороны экспертного сообщества относительно внешних обстоятельств и условий, в которых проводился аукцион и которые не зависели от компании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для ДТЭК безупречная репутация является безусловным приоритетом.

"Компания не может рисковать доверием общества и, что самое важное, добрым именем энергетиков, которые в чрезвычайно сложных условиях - в снег, мороз, под российскими обстрелами - делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

В этой ситуации Д.Трейдинг считает правильным инициировать процедуру досрочного прекращения договора с "Энергоатомом", поскольку обстоятельства, при которых он был заключен, стали предметом публичных дискуссий. Никакие потенциальные скандалы не добавляют устойчивости украинской энергетике и не способствуют укреплению международной поддержки, которая крайне необходима нашей энергосистеме", - добавили в ДТЭК.

Миндичгейт

