41 нардеп чинного скликання отримав підозру від САП, - Клименко

41 народний депутат 9-го скликання Верховної Ради отримав підозру від САП.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Загалом підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів", - зазначив Клименко.

Клименко зауважив, що не всі генпрокурори готові одразу погоджувати клопотання, надавати нам дозволи на проведення заходів, які САП просять.

"Плюс не завжди є можливість проводити ці заходи. Для цього потрібно володіти оперативною обстановкою", - додав він.

"Керівник САП не має права самостійно починати розслідування і погоджувати негласні слідчі (розшукові) дії стосовно народних депутатів. Повноваження керівника САП обмежуються лише повідомленням про підозру депутату, коли для цього є достатньо доказів. А починає розслідування, вносить відомості до ЄРДР відносно депутата генпрокурор", - додав очільник САП.

