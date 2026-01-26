УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7762 відвідувача онлайн
Новини Підозри депутатам Результати діяльності НАБУ і САП
2 874 24

41 нардеп чинного скликання отримав підозру від САП, - Клименко

Скільки нардепів отримали підозру? Клименко відповів

41 народний депутат 9-го скликання Верховної Ради отримав підозру від САП.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Загалом підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів", - зазначив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардеп із Закарпаття отримав бронювання "на папері" та виїхав з України, - прокуратура. ФОТО

Клименко зауважив, що не всі генпрокурори готові одразу погоджувати клопотання, надавати нам дозволи на проведення заходів, які САП просять.

"Плюс не завжди є можливість проводити ці заходи. Для цього потрібно володіти оперативною обстановкою", - додав він.

"Керівник САП не має права самостійно починати розслідування і погоджувати негласні слідчі (розшукові) дії стосовно народних депутатів. Повноваження керівника САП обмежуються лише повідомленням про підозру депутату, коли для цього є достатньо доказів. А починає розслідування, вносить відомості до ЄРДР відносно депутата генпрокурор", - додав очільник САП.

Читайте: Тимошенко готує заяву про злочин з боку НАБУ і САП

Автор: 

депутат (1872) САП (2588) підозра (967) Клименко Олександр САП (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Цікаво, з ціх 41 всі Слуги нарІду чи тілько 40?
показати весь коментар
26.01.2026 13:38 Відповісти
+7
Мабуть в тому ж, чому Міндіч досі не у міжнародному розшуку.
показати весь коментар
26.01.2026 13:46 Відповісти
+5
дивно що не 441 депутату оголошена підозра
====================================================================
а чому хоча б одному з них не оголошений вирок з реальним терміном покарання???
показати весь коментар
26.01.2026 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, з ціх 41 всі Слуги нарІду чи тілько 40?
показати весь коментар
26.01.2026 13:38 Відповісти
Спроможні надати документальні докази всьму шо ви написали? Як шо так то предьявіть їх громаде Цензора нет.
показати весь коментар
26.01.2026 14:39 Відповісти
це ти вичитав на якомусь с сайті з RU в кінці?
показати весь коментар
26.01.2026 14:41 Відповісти
Єх, відалили латненогого, длрофєєча, так ми з вами з ним і не поспілкувались шодо документів.
показати весь коментар
26.01.2026 16:09 Відповісти
Ну як мінімум 1 - це підозра Йулі.
показати весь коментар
26.01.2026 17:57 Відповісти
Так то напевно вже максимум.
показати весь коментар
26.01.2026 19:33 Відповісти
І чому вони не за гратами досі???? В чому проблема?
показати весь коментар
26.01.2026 13:41 Відповісти
Откупились как и положено.
показати весь коментар
26.01.2026 13:43 Відповісти
Мабуть в тому ж, чому Міндіч досі не у міжнародному розшуку.
показати весь коментар
26.01.2026 13:46 Відповісти
Мабуть тому що всі ці контори займаються обілєчуваням.
показати весь коментар
26.01.2026 13:52 Відповісти
Чому не за гратами ?
А тому, що за грати відправляє Суд, а не НАБУ чи САП !
показати весь коментар
26.01.2026 14:28 Відповісти
Все так. Але справи і досі не потрапили в суд
показати весь коментар
26.01.2026 16:12 Відповісти
Повноваження керівника САП обмежуються лише повідомленням про підозру депутату, коли для цього є достатньо доказів. А починає розслідування, вносить відомості до ЄРДР відносно депутата генпрокурор" Джерело: https://censor.net/ua/n3597293
показати весь коментар
26.01.2026 18:56 Відповісти
дивно що не 441 депутату оголошена підозра
====================================================================
а чому хоча б одному з них не оголошений вирок з реальним терміном покарання???
показати весь коментар
26.01.2026 13:51 Відповісти
І дивним чином всі встигли "тихенько піти в ліс"?
показати весь коментар
26.01.2026 14:20 Відповісти
Ось про яке плем'я, говорила мусейчук!
показати весь коментар
26.01.2026 14:22 Відповісти
Думаю, що підозри отримали виключно ''слуги' і їх брати ОПЗЖ. Один епізод за лідеркою партії ''Родіна''.
показати весь коментар
26.01.2026 14:22 Відповісти
Щось мало,дуже мало В конвертах отримували ,мабуть,всі.Достатньо прослідити,промоніторити,проаналізувати доходи і видатки.Звідки прийшло і на що потрачено.Як мінімум 40 ще добавиться.
показати весь коментар
26.01.2026 14:28 Відповісти
"Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!" - Н.Мосейчук // «Зекоманда» або «Його плем'я» (2019-26): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, баруля-борзови, мецгери, шоли, вовки, павлюки, стасенки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-кравцов-кравченки, дейнеки-козловський-журило-мартиненко, милованов-свириденки, стефанішини, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви-лазутін, наумов-акст-гринько-пугач-афанасьєв-чебан, арахамія-каськів-гусейнова-шут-кодецький-вінграновський-льовочкіни, татаров-микитась-забуранна, левченко-гогілашвілі, дубілети, боголюбов-джапарова, крупи, гринкевичі, тищенки-блінови-комарницький-андрієвська, ілащук-ринжуки, веселі, богдан-труба, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, хомчак-коваленко, д.кулеба-павелецька, мендель-кухта, іванов-петров-пронюткін-немерюк-чорний, зарівна-власюк, аваков-котвіцький, культенко-солодкий, абрамовський р., арестович о., арістов ю., бабій р., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богданець а., богуцька є., божик в., божков о., брагар є., (брехт о.), бужанський м., василевська-смаглюк о., василів і., васильєв і., васильковський і., ватрас в., великий ю., венедіктова і., веніславський ф., вербицький д., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., гурін д., данілов о., демченко р., деркач а., дирдін м., діденко ю., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., іванісов р., ісаєнко р., (кабанов о.), казак д., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., коломойський і., колюх в., копитін і., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., кравченко р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., куртєв в., кушнір і., лаба м., леонов о., лерос г., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., мазурашу г., малюська д., маріковський о., марченко л., (монастирський д.), мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., нікітіна м., ніколаєнко а., новіков і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., позняков д., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., радуцький м., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., (саламаха о.), семінський о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., смик о., смирнов а., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., стрелковський в., таран а., тарасов о., тимошенко к., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., федієнко о., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., чорноморов а., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкарлет с., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., шурма р., юрченко о., якименко п., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
показати весь коментар
26.01.2026 14:51 Відповісти
Але багато підозр в суді не підтвердились. Справи позакривались
показати весь коментар
26.01.2026 19:19 Відповісти
41 з 400, це 10% від загального поголівья свинок, скільки з них "слуги"? маю підозру, що всі😀
показати весь коментар
26.01.2026 19:37 Відповісти
Всього 41 - ???????
показати весь коментар
05.03.2026 13:20 Відповісти
 
 