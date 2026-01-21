Тимошенко готує заяву про злочин з боку НАБУ і САП

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила про намір звернутися до правоохоронних органів із заявою щодо дій детективів НАБУ та прокурорів САП.

Про це вона сказала журналістам під час перерви у засіданні у Вищому антикорупційному суді, який розглядає клопотання щодо арешту її майна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Яка позиція Тимошенко?

"Ми готуємо заяву про злочин детективів НАБУ, а також прокурорів САП за статтею 372, частина 2 Кримінального кодексу України - притягнення до відповідальності завідомо невинуватої людини з фальсифікацією доказів... У найближчі дні ми таку заяву про злочин подамо", - сказала Тимошенко.

Стосовно того, чи зібрані вже кошти для внесення призначеної їй судом застави, політик зазначила, що у неї особисто таких грошей немає.

"Але я знаю, що вся моя команда зараз.., вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати", - заявила лідерка ВО "Батьківщина".

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

