УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14485 відвідувачів онлайн
Новини Справа Тимошенко Підозра Тимошенко
3 011 43

Тимошенко готує заяву про злочин з боку НАБУ і САП

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила про намір звернутися до правоохоронних органів із заявою щодо дій детективів НАБУ та прокурорів САП.

Про це вона сказала журналістам під час перерви у засіданні у Вищому антикорупційному суді, який розглядає клопотання щодо арешту її майна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яка позиція Тимошенко?

"Ми готуємо заяву про злочин детективів НАБУ, а також прокурорів САП за статтею 372, частина 2 Кримінального кодексу України - притягнення до відповідальності завідомо невинуватої людини з фальсифікацією доказів... У найближчі дні ми таку заяву про злочин подамо", - сказала Тимошенко.

Стосовно того, чи зібрані вже кошти для внесення призначеної їй судом застави, політик зазначила, що у неї особисто таких грошей немає.

"Але я знаю, що вся моя команда зараз.., вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати", - заявила лідерка ВО "Батьківщина".

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

Автор: 

НАБУ (5698) Тимошенко Юлія (4714) САП (2584)
Поділитися:
Підсумувати:
Правила форума Рада форумчан
Астанавітєсь!
показати весь коментар
21.01.2026 13:28 Відповісти
Уфф...патужно
показати весь коментар
21.01.2026 13:28 Відповісти
Шоб до неї прийшло СБУ Тимошенко вже б їх з гімном змішала
показати весь коментар
21.01.2026 13:30 Відповісти
Вона працює))
показати весь коментар
21.01.2026 13:30 Відповісти
Слизька *****, ще й з досвідом "відсидки" строку ув'язнення в лікарні ! 🤣
показати весь коментар
21.01.2026 13:34 Відповісти
Ще й акторка та маніпуляторша.У цієї старої сучки безліч талантів.
показати весь коментар
21.01.2026 13:48 Відповісти
Ну тоді треба писати заяву в поліцію.
показати весь коментар
21.01.2026 13:35 Відповісти
Всім злочинцям на замітку. Виявляється, так можна було )
показати весь коментар
21.01.2026 13:40 Відповісти
готується на кандидатку в прєзіки подаваться. дві ходки вже є, з трєтьою - стане лідеркинею перегонів! ))
показати весь коментар
21.01.2026 13:42 Відповісти
Такi тварюки як тимошенко впевнено почуваються у владі десятки років.
показати весь коментар
21.01.2026 13:42 Відповісти
Вся Украіна про неї знає хто вона така, а вона і надалі дурочку включає- там таке поняття як Совість-Сумління замкнені в підвал або відсутні зовсім…як переважній більшості депутатів.
показати весь коментар
21.01.2026 13:42 Відповісти
вона не себе мала на увазі, а міндіча, розходимось.
показати весь коментар
21.01.2026 13:42 Відповісти
Ось вам!
показати весь коментар
21.01.2026 13:44 Відповісти
Ви zeПідори прокляті вже заібали!!! За грати бігом за злочини проти України!!!
показати весь коментар
21.01.2026 13:45 Відповісти
заява кому?
невже зе!лідару?
зе!гніда теж ненавидить сап набу. вони в нього андрєя відібрали та залишили без міндіча!
показати весь коментар
21.01.2026 13:46 Відповісти
А що готує Кодя- котлета ?
показати весь коментар
21.01.2026 13:47 Відповісти
Україна спить ,в вона... краде із швидкістю помірною, але сьогодні, а вчора ...
показати весь коментар
21.01.2026 13:56 Відповісти
А пасажири у бусі вам не розповідали, як вона на вкрадені гроші дала хабара Понтію Пілату, щоб розіпʼяти Ісуса ?
показати весь коментар
21.01.2026 14:44 Відповісти
Я працював у радгоспі , коли юля (із своїм подільником павлом лазаренко ) загнали у борги за електроенергію радгосп. Був кругом бартер, борги платити було нічим. Приїхали хлопці у 2 чорних кубиках. Приїхали худоба вози вигнали молодняк і великий радгосп залишився без корів. Багато корів були племінні. Претензійні документи підписувала ю. тимошенко, голова енергокомпанії. Як у ганстерських фільмах. Тільки я був свідком.
показати весь коментар
21.01.2026 18:18 Відповісти
Співчуваю.
Схоже тоді ваш радгосп спожив електроенергію, власником якої була вже не держава срср, а приватна компанія, з якою у радгоспу був договір, в якому визначені не радянські ціни і не радянська відповідальність за несплату за спожиту електроенергію. Радгосп був у боргах, і платити борг за спожиту електроенергію не було чим, крім молодняка та племінної худоби. А далі все, як зараз, при капіталізмі - в погашення боргу відбирають майно боржника, якщо воно є.
показати весь коментар
21.01.2026 21:56 Відповісти
Ви просто не розумієте , що таке бартерни відносини ,не розумієте ,що робила тімошенко із тарифами , откатами та боргами . Все це було продумано , щоб агро підприємства не розрахувались після продажу врожаю . Худобу забирали літом . Я впевнений , що нормальні люди у інших країнах не можуть уявити , щоб на м'ясокомбінат вивозили стельових корів голландських порід . тимошенко під прикриттям прем'єр міністра лазоренко робила злочини. Знищувала сільське господарство. Ніде у світі так не роблять. Я знаю це , я бачив це та бажаю , чоб вона хоч зараз відповіла за такі злочини. Сільське господарство у світі датується , а ця злодійка його вбивала. Не пишіть , не знаючи , що хтось повторює плітки.
показати весь коментар
21.01.2026 23:13 Відповісти
Замах на вбивство сільського господарства? Чому ви не звернетесь із заявою про імовірний злочин у поліцію, прокуратуру? Якщо ви знаєте про імовірний злочин, все бачили особисто і не повідомляєте, то можете піти співучасником злочину. Подумайте про це, але не довго, бо термін позовної давності може спливти...
показати весь коментар
22.01.2026 00:10 Відповісти
На днях зечмо щось перетирало з юлькою, мабуть планували, як підібратись до набу і сап з другої спроби, бо перша провалилась.
показати весь коментар
21.01.2026 13:57 Відповісти
Дави їх!
показати весь коментар
21.01.2026 14:00 Відповісти
Юлия Таргариенко еще свое слово скажет, к буданге не ходи.
показати весь коментар
21.01.2026 14:00 Відповісти
Лічинка коломойського...для заходу Тягнибок, для центру Жуля...коли вони свою роль виконали відклав голобородька, лічинку проковтнули в 2019 і цей паразит остаточно перетворився на солітера
показати весь коментар
21.01.2026 14:05 Відповісти
Єх Жюлька , Жюлька! Скуповує голоси в парламенті і не винна! А грошів в неї нема на заставу! Хто б сумнівався? Але внесуть.. ті, в кого теж нема…
показати весь коментар
21.01.2026 14:06 Відповісти
Голоси скуповують, коли вони є активом. Тобто їх можна вигідно продати або обміняти на щось цінне особисто для покупця. Якщо вам особисто запропонують - не купуйте, бо втратите гроші.
показати весь коментар
21.01.2026 22:01 Відповісти
коляску сперли і лабутени . як тепер бабусі на люди виходити
показати весь коментар
21.01.2026 14:09 Відповісти
В СБУ помінявся керівник, тепер Покладу руки розв'язані, буде знову викрадати детективів НАБУ і прокурорів САП
показати весь коментар
21.01.2026 14:14 Відповісти
Її зоряний шлях вже позаду. Не ті часи. Цікаво, що вона цього не відчуває. То виходить що чуйка - мінлива річ?
показати весь коментар
21.01.2026 14:19 Відповісти
Коли набу ішака верховного затримають? Він в корупції по вуха як в лайні, це вже і дебілам видно неозброєним оком.
показати весь коментар
21.01.2026 14:25 Відповісти
Ну да, стоило Тимошенко упомянуть про блокировку законопроекта, который навешивает на ФОПов налоги, разворованные миндичами и прочими зелеными барыгами, как тут же нашлось уголовное дело против нее. А про Кличко и Филатова, на которых клоунская власть наезжает регулярно, можно уже и не упоминать. Сначала им Порошенко не угодил, теперь за другую оппозицию взялись.
показати весь коментар
21.01.2026 14:27 Відповісти
Не віноватая я! Ця курва добре вміє імітувати із себе жертву і мученицю. Ця шкапа топила найбільше за знищення НАБУ. А скільки шкоди вона зробила Україні на користь росії і проти України…Судді 2 роки тільки зачитувати будуть всі її злочини. Нехай ця стара тумбочка сяде пожиттєво. Хоча б за дачу хабаря. Всі чули, що сАме вона говорить вона на плівках, а тепер верещить «плохоє НАБУ і сап, не віноватая я». Сподіваюсь, що хоча б політична карʼєра цієї старої худоби і її партії «Родіна» помножена на нуль.
показати весь коментар
21.01.2026 14:31 Відповісти
На жаль лайно таки випливає без йоршика.
показати весь коментар
21.01.2026 15:22 Відповісти
За столько лет у власти или возле нее, тебя "анатомировали" вдоль и поперек и без микроскопа стало очевидно - ворюга наивысшей категории, которая вопя о справедливости для народа, под шумок, обворовывала этот народ гребя лопатами,экскаваторами бабло. Заткнись уже!!! Неужели тебе не хватит до конца дней денег, а для ботокса не так уж много и надо.
показати весь коментар
21.01.2026 14:49 Відповісти
Хто б сумнівався. Порятунок потопаючого, що тоне, в руках самого потопаючого.)
показати весь коментар
21.01.2026 14:58 Відповісти
Тобто, бабло на стол підкинули НАБУ і САП !?
П.С.
У Юльки: кращий захист - це напад...
показати весь коментар
21.01.2026 15:09 Відповісти
Копитіну приготуватися до "рикошету".
показати весь коментар
21.01.2026 15:26 Відповісти
Баба Яга против...
показати весь коментар
21.01.2026 16:22 Відповісти
Фся жість-барьба! Ванья Суліма згоден..
показати весь коментар
21.01.2026 16:30 Відповісти
 
 