Тимошенко готує заяву про злочин з боку НАБУ і САП
Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила про намір звернутися до правоохоронних органів із заявою щодо дій детективів НАБУ та прокурорів САП.
Про це вона сказала журналістам під час перерви у засіданні у Вищому антикорупційному суді, який розглядає клопотання щодо арешту її майна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Яка позиція Тимошенко?
"Ми готуємо заяву про злочин детективів НАБУ, а також прокурорів САП за статтею 372, частина 2 Кримінального кодексу України - притягнення до відповідальності завідомо невинуватої людини з фальсифікацією доказів... У найближчі дні ми таку заяву про злочин подамо", - сказала Тимошенко.
Стосовно того, чи зібрані вже кошти для внесення призначеної їй судом застави, політик зазначила, що у неї особисто таких грошей немає.
"Але я знаю, що вся моя команда зараз.., вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати", - заявила лідерка ВО "Батьківщина".
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
невже зе!лідару?
зе!гніда теж ненавидить сап набу. вони в нього андрєя відібрали та залишили без міндіча!
У Юльки: кращий захист - це напад...